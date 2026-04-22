23 апреля в 33-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Райо Вальекано» и «Эспаньол». Начало игры — в 21:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Райо Вальекано — Эспаньол с коэффициентом для ставки за 2.10.
«Райо Вальекано»
Турнирное положение: «Пчелы» сражаются за выживание. Команда находится на 13 месте турнирной таблицы.
При этом «Райо Вальекано» на 3 очка оторвался от зоны вылета. А вот забивает команда в среднем меньше гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пчелы» уступили АЕКу (1:3).
До того команда была разбита «Мальоркой» (0:3). А вот поединок с теми же греками принес уверенный успех (3:0).
В пяти своих последних матчах «Райо Вальекано» победил 2 раза. В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Состояние команды: «Пчелы» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда уступила дважды подряд.
Причем «Райо Вальекано» традиционно неудачно противостоит «Эспаньолу». В последних пяти очных поединках команда победила один раз при 4 поражениях.
«Эспаньол»
Турнирное положение: «Попугаи» бьются за попадание в еврокубки. Команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.
Причем «Эспаньол» на 6 очков отстает от топ-6. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Попугаи» были биты «Барселоной» (1:4).
До того команда подписала мировую с «Бетисом» (0:0). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Хетафе» (1:2).
При этом «Эспаньол» в 5 своих последних поединках добыл 2 ничьи. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Попугаи» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда не побеждает уже 4 месяца.
При этом «Эспаньол» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и кадровых потерь избежать никак не удается.
«Попугаи» постепенно теряют шансы на выход в еврозону. Зато в четырех последних очных поединках они одолели «Райо».
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Райо Вальекано» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.
Прогноз: «Пчелы» отчаянно бьются за выживание, да и оппонент давно не ощущает вкуса побед.
Ставка: Победа «Райо Вальекано» за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.10
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Попугаи» не побеждают уже 4 месяца
- «Райо Вальекано» уступил в 2 своих последних матчах
- «Эспаньол» отличился всего один раз в двух своих последних поединках
- Обе команды в среднем пропускают больше гола за матч
- «Пчелы» недавно вышли в полуфинал Лиги конференций