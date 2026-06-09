9 июня в товарищеском матче по футболу сыграют сборные Армении и Молдовы. Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.
Армения
Турнирное положение: Армения пропускает очередной чемпионат мира после еще одной неудачи в отборочном цикле.
Команда в группе квалификации на мундиаль заняла последнее, четвертое место с отставанием в 10 очков от выигравшей квартет Португалии, а также в семь — от ставшей второй Ирландии.
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная в домашних стенах разошлась мировой с Казахстаном (1:1).
Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив уже остался ни с чем, когда снова-таки на своем поле с результатом 1:2 проиграл Беларуси.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Армения не выиграла при пяти поражениях и одной ничьей.
Такая форма вроде бы говорит о плохих шансах хозяев даже на ничью, тем не менее, они все же немалы, если учесть примерно тот же класс их соперника, а также фактор своего поля.
Эдуард Сперцян — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.
Молдова
Турнирное положение: Молдова также не сыграет в финальной части мундиаля после того, как не смогла успешно выступить в квалификации турнира.
Команда в отборочной группе на ЧМ-2026 заняла последнее, пятое место с одним баллом в активе, отстав от зоны плей-офф (вторая строчка) на 17 очков.
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная в домашних стенах разошлась мировой с Болгарией (2:2).
Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив и вовсе остался ни с чем, когда теперь уже на чужом поле проиграл Кипру с результатом 2:3.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 14-ти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Молдова не выиграла при 11-ти поражениях и трех ничьих.
Это вроде бы говорит о плохих шансах гостей даже на мировую, особенно на выезде, однако шансы как на ничью, так и на победу, все же немалы, если учесть примерно тот же класс соперника.
Ион Николaеску — лучший бомбардир национальной команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.
Статистика для ставок
- в пяти из шести последних матчей Армения проиграла
- в трех последних матчах Армении забивали обе команды
- в трех из четырех последних матчей Молдовы забивали больше 3,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Армения — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.58. Ничья — в 3.80, успех Молдовы — в 5.55.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.07 и 1.70.
Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.
Между тем, в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей Молдовы.
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 3.59