прогноз на матч давно не побеждающих сборных, ставка за 2.10

9 июня в товарищеском матче по футболу сыграют сборные Армении и Молдовы. Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

Армения

Турнирное положение: Армения пропускает очередной чемпионат мира после еще одной неудачи в отборочном цикле.

Команда в группе квалификации на мундиаль заняла последнее, четвертое место с отставанием в 10 очков от выигравшей квартет Португалии, а также в семь — от ставшей второй Ирландии.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная в домашних стенах разошлась мировой с Казахстаном (1:1).

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Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив уже остался ни с чем, когда снова-таки на своем поле с результатом 1:2 проиграл Беларуси.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Армения не выиграла при пяти поражениях и одной ничьей.

Такая форма вроде бы говорит о плохих шансах хозяев даже на ничью, тем не менее, они все же немалы, если учесть примерно тот же класс их соперника, а также фактор своего поля.

Эдуард Сперцян — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

Молдова

Турнирное положение: Молдова также не сыграет в финальной части мундиаля после того, как не смогла успешно выступить в квалификации турнира.

Команда в отборочной группе на ЧМ-2026 заняла последнее, пятое место с одним баллом в активе, отстав от зоны плей-офф (вторая строчка) на 17 очков.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная в домашних стенах разошлась мировой с Болгарией (2:2).

Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив и вовсе остался ни с чем, когда теперь уже на чужом поле проиграл Кипру с результатом 2:3.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 14-ти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Молдова не выиграла при 11-ти поражениях и трех ничьих.

Это вроде бы говорит о плохих шансах гостей даже на мировую, особенно на выезде, однако шансы как на ничью, так и на победу, все же немалы, если учесть примерно тот же класс соперника.

Ион Николaеску — лучший бомбардир национальной команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей Армения проиграла

в трех последних матчах Армении забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей Молдовы забивали больше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Армения — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.58. Ничья — в 3.80, успех Молдовы — в 5.55.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.07 и 1.70.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

Между тем, в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

2.10 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч Армения — Молдова позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: обе команды забьют за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей Молдовы.

3.59 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.59 на матч Армения — Молдова принесёт прибыль 2590₽, общая выплата — 3590₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 3.59