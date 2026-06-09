Во вторник, 9 июня, сборные Армении и Молдовы сыграют в рамках товарищеского матча. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

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17:25 Стартовый состав Армении: Мишиев Александр, Пилоян Эрик, Хулио Хуниор, Арутюнян Георгий, Давидян Давид, Оганесян Карлен, Сперцян Эдуард, Тикнизян Наир, Шагоян Жирайр, Миранян Артур, Григорян Нарек.

17:20 Стартовый состав Молдовы: Челядник Дмитрий, Кукош Кэтэлин, Бабогло Владислав, Герасименков Михаил, Ревенко Иоан-Кэлин, Форов Данила, Стынэ Виктор, Богачук Виктор, Бодиштяну Штефан, Постолаки Вирджилиу, Перчун Серджу.

17:15 Сегодняшний матч пройдет в Ереване на «Стадионе имени Вазгена Саркисяна». Арена вмещает около 14,5 тысяч зрителей.

17:10 Армения занимает 106-е место в рейтинге ФИФА и не выигрывает на протяжении шести встреч подряд. В рамках июньского сбора армянская команда несколько дней назад сыграла вничью с Казахстаном (1:1), а до этого в марте уступила сборной Беларуси (1:2).

17:05 Молдова занимает 159-е место в рейтинге ФИФА и имеет удручающую серию из 14 матчей без побед. 5 июня команда смогла вырвать результативную ничью у Болгарии (2:2), но весенний отрезок провалила, уступив Кипру (2:3) и Литве (0:2).

17:00 Главные тренеры используют июньское окно для кадровых экспериментов, поэтому в составах отсутствует ряд привычных лидеров. Тренерские штабы сознательно оставили вне заявки некоторых уставших ветеранов, чтобы дать шанс молодым игрокам из внутренних чемпионатов.

16:50 Сборные Армении и Молдовы провели между собой 4 товарищеских матча (в официальных не встречались). На текущий момент минимальное преимущество удерживает Молдова — у нее 1 победа, а еще 3 матча завершились вничью.

16:40 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.10

16:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча Армения — Молдова. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.