прогноз на международный товарищеский матч, ставка за 2.88

9 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Кыргызстан и Палестина. Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.88.

Кыргызстан

Турнирное положение: Киргизский футбол переживает некий ренессанс. Вот только на мировое первенство сборная этой страны не вышла.

При этом Кыргызстан финишировал на 5 месте в своей отборочной группе. Да и пропускает команда в среднем фактически 2 мяча за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела скромно. Киргизам не удалось обыграть Палестину (0:0).

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До того команда была бита сборной Мадагаскара (2:5). В добавок, поединок с Экваториальной Гвинеей завершился досадным поражением (0:1).

В матчах Кыргызстан выглядел бледновато. До последней ничьей команда уступила 4 раза кряду, а без побед она обходится уже больше года.

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Состояние команды: Состав у киргизов по именам весьма скромный. Да и голы даются с высочайшим напряжением сил.

Исторически поединки с Палестиной команда проводит продуктивно. В пяти последних очных встречах она победила 2 раза при трех ничьих.

Палестина

Турнирное положение: Сборная Палестины даже на азиатском уровне не считается мастодонтом. Вот и на чемпионат мира она не квалифицировалась, заняв 5 место в своем секстете.

Причем Палестина на один зачетный балл отстала от стыковой 4 позиции. Да и пропустила команда 13 мячей в 10 поединках отбора.

Последние матчи: предыдущий поединок команде относительно удался. Все-таки ничью с Кыргызстаном (0:0) можно считать приличным результатом.

Несколько ранее палестинцы с боем уступили Саудовской Аравии (2:1). А вот поединок с Сирией принес сухой паритет.

Стоит отметить, что Палестина в трех своих последних поединках забила всего один раз. Да и не побеждает команда уже 4 матча кряду.

Состояние команды: В плане реализации у палестинцев в последнем отборе был относительный порядок. Команда забила 10 мячей в 10 матчах.

При этом Палестина имеет весьма скромный подбор игроков. Но даже сплошные ноунеймы иногда способны выдать на-гора сенсационный результат.

Между тем, Палестине здорово не хватает стабильности. Даже в матчах с не самыми сильными соперниками команда испытывает заметные сложности.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Палестины дают 2.35, а на Кыргызстан — 2.88; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.00.

Букмекеры предлагают тотал больше 2.5 за 2.50, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за более скромные 1.50

Прогноз: Киргизы очень соскучились по победам, да и палестинцы в последнее время испытывают сложности в плане реализации.

2.88 Победа Кыргызстана Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.88 на матч Кыргызстан — Палестина принесёт чистый выигрыш 1880₽, общая выплата — 2880₽

Ставка: Победа Кыргызстана за 2.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.50 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч Кыргызстан — Палестина позволит вывести на карту выигрыш 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.50.

Пять причин, почему ставка зайдет