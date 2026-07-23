24 июля в 16-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Мурас Юнайтед» и «Бишкек Сити». Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.75.

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«Мурас Юнайтед»

Турнирное положение: Эта команда борется за золотые медали чемпионата. Сейчас команда находится как раз на первой строчке турнирной таблицы.

При этом «Мурас Юнайтед» всего на одно очко оторвался от «Алги». Вот только в свои ворота команда пропустила 14 мячей в 15 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Мурас Юнайтед» переиграл «Барс» (3:2).

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До того команда учинила разгром «Бишкек Сити» (5:1). Вот только чуть ранее она подписала мировую с «Азияголом» (1:1).

В 5 последних матчах «Мурас Юнайтед» разжился тремя победами. В них игроки команды отличились 14 забитыми мячами при семи пропущенных в свои ворота.

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Состояние команды: «Мурас Юнайтед» нынче пребывает на некотором эмоциональном подъёме. Команда победила в двух последних матчах, забив в них 8 мячей.

К тому же «Мурас Юнайтед» исторически успешно противостоит «Бишкек Сити». Все три очных поединка команда выиграла, причем два последних — разгромно. Так что есть отличный шанс закрепиться на вершине турнирной таблицы.

«Бишкек Сити»

Турнирное положение: «Орлы» ходят в середняках лиги. Ныне команда находится на 10-м месте турнирной таблицы.

При этом «Бишкек Сити» на 8 очков оторвался от опасной зоны. Причем забила команда 15 мячей при 22 пропущенных.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда не смогла добыть очки. Со счетом 1:5 она уступила как раз «Мурас Юнайтед».

До того команда расписала мировую с «Токтогулом» (1:1). При этом чуть ранее она натужно одолела «Азиягол» (1:0). Бишкекчанам все никак не удается стабилизировать свои результаты.

При этом «Бишкек Сити» в пяти своих последних матчах добыл одну победу. В этих поединках команда отличилась 6 забитыми мячами при 12 пропущенных.

Состояние команды: «Бишкек Сити» несколько сбавил обороты. Команда не побеждала в двух последних матчах.

При этом «Бишкек Сити» в шести выездных поединках чемпионата набрал 7 очков. Да и забивает вне родных стен команда в среднем фактически гол за матч.

И уж точно бишкекчане намерены закрепиться в группе середняков. Вот только команда после паузы выглядит не столь монолитно, все никак не выйдя на пресловутую стабильность результатов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мурас Юнайтед» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.60, а победа «Бишкек Сити» — в 5.25.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.98, а вот ТМ 2.5 можно взять за 1.83.

Прогноз: «Мурас Юнайтед» нынче выглядит предпочтительнее оппонента и явно постарается закрепиться на вершине.

2.75 Фора «Мурас Юнайтед» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч «Мурас Юнайтед» — «Бишкек Сити» принесёт чистый выигрыш 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: Фора «Мурас Юнайтед» -1.5 за 2.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

3.40 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.40 на матч «Мурас Юнайтед» — «Бишкек Сити» принесёт чистый выигрыш 2400₽, общая выплата — 3400₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.40.

Пять причин, почему ставка зайдет