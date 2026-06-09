Кто реабилитируется за неудачу?

прогноз на дуэль ближневосточных конкурентов, ставка за 2.07

9 июня в товарищеском матче по футболу сыграют сборные Бахрейна и Сирии. Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.07.

Бахрейн

Турнирное положение: Бахрейн привычно для него пропускает очередной мировой форум и не сыграет в финальной части мундиаля.

Команда в своей группе третьего этапа азиатской квалификации на ЧМ-2026 заняла последнее, шестое место с шестью баллами, отстав от зоны плей-офф на шесть очков.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная в чужих стенах потерпела поражение от Грузии (0:2).

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Перед этим в поединке турнира Серия ФИФА коллектив уже смог оказаться на высоте, когда теперь на своей арене одержала победу над Суданом (3:1).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 10-ти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Бахрейн проиграл восемь раз при двух победах.

Такая форма говорит о плохих шансах номинальных хозяев даже на ничью, тем не менее, они все же немалы, если учесть то, что соперник примерно соответствует их уровню.

Махди Абдулджаббар и Мохамед Мархун — лучшие бомбардиры команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

Сирия

Турнирное положение: Сирия также пропускает очередной чемпионат мира после еще одной неудачи в отборочном цикле.

Команда во втором раунде азиатской квалификации на ЧМ-2026 заняла третью позиию в группе с семью очками, лишь на два пункта отстав от зоны выхода в следующий этап.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на чужой арене потерпела разгромное поражение от Беларуси (1:4).

Перед этим в шестом туре третьего раунда квалификации Кубка Азии коллектив уже оказался на высоте, когда в домашних стенах не оставил шансов Афганистану (5:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 11-ти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Сирия проиграла лишь дважды при шести победах и трех ничьих.

Такая форма говорит о неплохих шансах номинальных гостей по крайней мере на ничью, особенно если учесть примерно тот же класс соперника.

Омар Харбин — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей Бахрейн проиграл

в трех из четырех последних матчей Бахрейна забивали больше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей Сирии забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Бахрейн — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.32. Ничья — в 3.05, успех Сирии — в 3.10.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.40 и 1.53.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей номинальных хозяев забивали оба соперника. Так было и в семи из 10-ти последних очных поединков этих сборных.

Между тем, в трех из пяти последних матчей номинальных гостей был реализован такой же сценарий.

2.07 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч Бахрейн — Сирия принесёт чистый выигрыш 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: обе команды забьют за 2.07.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей Бахрейна.

2.40 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч Бахрейн — Сирия принесёт чистый выигрыш 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.40