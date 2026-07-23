прогноз на матч 16-го тура чемпионата Кыргызстана, ставка за 2.13

24 июля в 16-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Алдиер» и «Нефтчи» Кочкор-Ата. Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.13.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

«Алдиер»

Турнирное положение: «Алдиер» сражается за попадание в топ-6. Команда ныне находится на 7-м месте турнирной таблицы.

При этом «Алдиер» на 2 очка отстает от искомой шестой позиции. Плюс команда отличилась 23 забитыми мячами в 15 матчах, пропустив в свои ворота 21 раз.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Алдиер» нанес поражение «Нефтчи» Кочкор-Ата (2:0).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда учинила разгром «Илбирсу» (5:1). Плюс чуть ранее ей удалось уверенно расправиться с «Алаем» (2:0).

В пяти последних матчах «Алдиер» разжился тремя победами. В них команда отличилась 11 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Все футбольные трансферы

Состояние команды: «Алдиер» нынче явно улучшил результаты. Команда победила три раза подряд и явно намерена продолжить свой подъём по таблице.

Кстати, «Алдиер» успешно противостоит «нефтяникам». В пяти последних очных поединках команда победила два раза при одном поражении. Зато в двух последних очных встречах «Алдиер» оказывался сильнее соперника.

«Нефтчи» Кочкор-Ата

Турнирное положение: «Нефтяники» борются за выживание в элитарном дивизионе. Ныне команда находится на 12-м месте турнирной таблицы.

При этом «Нефтчи» Кочкор-Ата всего на 6 очков оторвался от опасной зоны. А вот забила команда 15 мячей в 15 поединках.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда не разжилась очками. Со счетом 0:2 она уступила как раз «Алдиеру».

До того команда расписала мировую с «Талантом» (1:1). При этом чуть ранее она досадным образом уступила «Дордою» (1:3).

При этом «Нефтчи» Кочкор-Ата в пяти своих последних матчах добыл лишь две ничьи. В этих поединках команда отличилась тремя забитыми мячами при девяти пропущенных.

Состояние команды: «Нефтчи» Кочкор-Ата ныне угодил в кризис. Команда не может победить в шести матчах кряду.

При этом «Нефтчи» Кочкор-Ата в семи выездных поединках набрал всего 7 зачетных баллов. А вот пропускает вне родных стен команда в среднем 2 мяча за матч.

Безусловно, «нефтяники» намерены оторваться от опасной зоны на комфортное расстояние. Вот только проблемы с надежностью тылов никуда не делись, так еще и уступила команда аж 9 раз в 15 турах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Алдиера» дают 2.13, а на «Нефтчи» Кочкор-Ата — 4.23; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.24.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.27, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 1.74.

Прогноз: «Алдиер» ныне выглядит предпочтительнее оппонента, к тому же мотивирован продолжить свою победную серию.

2.13 Победа «Алдиера» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.13 на матч «Алдиер» — «Нефтчи» Кочкор-Ата принесёт чистый выигрыш 1130₽, общая выплата — 2130₽

Ставка: Победа «Алдиера» за 2.13.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.27 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.27 на матч «Алдиер» — «Нефтчи» Кочкор-Ата принесёт чистый выигрыш 1270₽, общая выплата — 2270₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.27.

Пять причин, почему ставка зайдет