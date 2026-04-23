«Миллуолл» сделает очередной шаг к выходу в АПЛ?

прогноз на матч Чемпионшипа, ставка за 1.80

24 апреля в матче 45-го тура английского Чемпионшипа сыграют «Лестер» и «Миллуолл». Начало игры — в 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Лестер — Миллуолл с коэффициентом для ставки за 1.80.

«Лестер»

Турнирное положение: «Лисы» занимают 23-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 42 очков за 44 встречи при разнице мячей 56:67.

Последние матчи: предыдущий поединок «Лестер» провел не лучшим образом, сыграв вничью с «Халлом» (2:2) в Чемпионшипе.

До того команда проиграла «Портсмут» (0:1) и «Суонси» (0:1).

Не сыграют: травмирован — Кристиансен.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Лестер» сделал за два сезона весьма трагический путь от команды АПЛ до коллектива, который сыграет в третьем по силе дивизионе английского футбола.

«Лисы» ужасно провели сезон, в частности — последние встречи, которые лишили надежды чемпионов Англии десятилетней давности шансов остаться в Чемпионшипе.

«Миллуолл»

Турнирное положение: «Львы» занимают второе место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 79 баллов за 44 тура при разнице мячей 61:48.

Последние матчи: предыдущий поединок «львы» провели удачно, уверенно обыграв «Сток Сити» (3:1) в Чемпионшипе.

До того команда одержала победу над «КПР» (2:0) и сыграла вничью с «Вест Бромвичем» (0:0).

Не сыграют: травмированы — Брайан, Йенсен, Келли, Луонго.

Состояние команды: «Миллуолл» достойно провел этот сезон и уже, как минимум, обеспечили место в плей-офф за право играть в АПЛ.

Но также «львы» имеют« отличный шанс добиться автоматического "промоушна", если выиграют два оставшихся матча, а также соперники будут выступать не лучшим образом.

Статистика для ставок

"Миллуолл" не проигрывал на протяжении трех последних игр

"Лестер" не побеждал в семи последних матчах кряду

Матч между командами в первом круге завершился победой "Миллуолла" — 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: "Миллуолл" — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу "львов" ставки принимаются с коэффициентом 3.80. Ничья оценена в 3.80, а победа "Лестера" — в 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.77 и 1.97.

Прогноз: "Миллуолл" впервые за долгое время близок к выходу в АПЛ и вряд ли команда из Лондона упустит эту возможность в гостевом матче против потерявшего мотивацию "Лестера".

1.80 Победа «Миллуолла» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Победа "Миллуолла" за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что "Миллуолл" забьет более двух мячей в ворота "Лестера".

3.35 «Миллуолл» забьет больше 2,5 мячей Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: "Миллуолл" забьет больше 2,5 мячей за 3.35