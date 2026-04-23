«Ноттингем Форест» одержит минимальную победу в гостях у «Сандерленда»?

прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.93

24 апреля в матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу сыграют «Сандерленд» и «Ноттингем Форест». Начало игры — в 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Сандерленд — Ноттингем Форест с коэффициентом для ставки за 2.93.

«Сандерленд»

Турнирное положение: «Черные коты» занимают 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 46 очков за 33 встречи при разнице мячей 39:37.

Последние матчи: предыдущий поединок «Сандерленд» провел не лучшим образом, потерпев поражение от «Астон Виллы» (3:4) в АПЛ.

До того команда обыграла «Тоттенхэм» (1:0) и «Ньюкасл» (2:1).

Не сыграют: травмированы — Ангуло, Би, Мандл, Траоре.

Состояние команды: «Сандерленд» впечатляюще стартовал в этом сезоне, что предопределило место «черных котов» на следующий сезон в АПЛ.

Но команда из северо-востока Англии также претендует на еврокубки и от идущего на 7-м месте «Челси» команду отделяет только два очка.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «Лесники» занимают 16-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 36 баллов за 33 тура при разнице мячей 36:45.

Последние матчи: предыдущий поединок «лесники» провели удачно, разгромно обыграв «Бернли» (4:1) в АПЛ.

До того команда обыграла «Порту» (1:0) в Лиге Европы и сыграла вничью с «Астон Виллой» (1:1) в АПЛ.

Не сыграют: травмированы — Боли, Хадсон-Одои, Джон Виктор, Ндойе, Савона

Состояние команды: «Ноттингем» не лучшим образом проводит текущую кампанию на внутренней арене, но вполне достойно представляет Англию в еврокубках.

Стоит отметить, что борьба за выживание идет полным ходом и команда Витора Перейры уже на протяжении месяца не знает горечи поражения.

Статистика для ставок

«Ноттингем Форест» не проигрывал на протяжении семи последних игр

«Сандерленд» забивал в трех последних матчах кряду

Матч между командами в первом круге завершился победой «Сандерленда» — 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «лесников» ставки принимаются с коэффициентом 2.65. Ничья оценена в 3.30, а победа «Сандерленда» — в 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.10 и 1.67.

Прогноз: Команды преследуют свои цели в текущем сезоне и цена ошибки будет слишком высока, из-за чего матч не порадует результативностью.

Ставка: Тотал меньше 1,5 за 2.93.

Прогноз: более рискованный прогноз, что «Ноттингем» продлит беспроигрышную серию.

Ставка: Победа «Ноттингем Форест» со счетом 1:0 за 6.60