Кто сможет оторваться от зоны вылета?

прогноз на РПЛ, ставка за 2.09

23 апреля в рамках 26-го тура российской Премьер-лиги сыграют московское «Акрон» и «Динамо» Мх. Начало встречи — в 17:30 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Акрон — Динамо Мх с коэффициентом для ставки за 2.09.

«Акрон»

Турнирное положение: «Акрон» после 25-ти туров занимает 11-ю строчку в таблице с 35 очками в активе.

Последние матчи: В прошлом туре команда заработала восьмую ничью в сезоне. «Акрон» поделил очки с казанским «Рубином», завершив поединок со счетом 1:1.

Ранее «Акрон» проиграл три поединка кряду: против московского «Динамо» со счетом 2:3, ЦСКА со счетом 1:2 и «Локомотива» со счетом 1:5.

Не сыграет: в лазарете команды Кристиян Бистрович.

Состояние команды: Серия «Акрона» матчей без побед создает опасную ситуацию для команды. Тольяттинцы рискуют оказаться в зоне вылета, отрыв от которой пока составляет два очка. Отметим, что «Акрон» пока не выиграл ни одного матча после возобновления сезона.

«Динамо» Мх

Турнирное положение: «Динамо» идет на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 23 очками после 25 туров. У махачкалинского коллектива пять побед, восемь матчей вничью и 12 поражений. Общая разница мячей — 15:31.

Последние матчи: В последнем матче «Динамо» продлило серию поединков без до пяти кряду. Команда проиграла с минимальным счетом «Зениту» (0:1).

Ранее «Динамо» поделило очки с московским «Локомотивом», завершив встречу со счетом 1:1, и сыграло вничью против «Балтики» со счетом 2:2.

Не сыграет: в лазарете команды Идар Шумахов.

Состояние команды: «Динамо», как и «Акрон», рискует оказаться в зоне вылета в случае неудачного выступления в предстоящем матче. Отметим, что махачкалинская команда имеет худший показатель по забитым мячам. «Динамо» поражает ворота соперников в среднем 0,6 раз за поединок.

Статистика для ставок

В матче первого круга команды сыграли вничью со счетом 1:1

«Динамо» не выигрывает в пяти матчах кряду

«Акрон» не может выиграть ни одного матча после возобновления чемпионата

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Акрону» с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.30, а победа «Динамо» — в 3.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.24 и 1.59.

Прогноз: Не видим в матче много забитых мячей. Сыграем на тотале меньше 2 мячей. Это основная ставка.

2.09 ТМ 2 Ставка на матч #1 Поставить →

Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на ничейном результате в поединке. Команды кажутся равными.

3.30 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

