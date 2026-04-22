23 апреля в рамках 26-го тура российской Премьер-лиги сыграют московское «Акрон» и «Динамо» Мх. Начало встречи — в 17:30 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Акрон — Динамо Мх с коэффициентом для ставки за 2.09.
«Акрон»
Турнирное положение: «Акрон» после 25-ти туров занимает 11-ю строчку в таблице с 35 очками в активе.
Последние матчи: В прошлом туре команда заработала восьмую ничью в сезоне. «Акрон» поделил очки с казанским «Рубином», завершив поединок со счетом 1:1.
Ранее «Акрон» проиграл три поединка кряду: против московского «Динамо» со счетом 2:3, ЦСКА со счетом 1:2 и «Локомотива» со счетом 1:5.
Не сыграет: в лазарете команды Кристиян Бистрович.
Состояние команды: Серия «Акрона» матчей без побед создает опасную ситуацию для команды. Тольяттинцы рискуют оказаться в зоне вылета, отрыв от которой пока составляет два очка. Отметим, что «Акрон» пока не выиграл ни одного матча после возобновления сезона.
«Динамо» Мх
Турнирное положение: «Динамо» идет на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 23 очками после 25 туров. У махачкалинского коллектива пять побед, восемь матчей вничью и 12 поражений. Общая разница мячей — 15:31.
Последние матчи: В последнем матче «Динамо» продлило серию поединков без до пяти кряду. Команда проиграла с минимальным счетом «Зениту» (0:1).
Ранее «Динамо» поделило очки с московским «Локомотивом», завершив встречу со счетом 1:1, и сыграло вничью против «Балтики» со счетом 2:2.
Не сыграет: в лазарете команды Идар Шумахов.
Состояние команды: «Динамо», как и «Акрон», рискует оказаться в зоне вылета в случае неудачного выступления в предстоящем матче. Отметим, что махачкалинская команда имеет худший показатель по забитым мячам. «Динамо» поражает ворота соперников в среднем 0,6 раз за поединок.
Статистика для ставок
- В матче первого круга команды сыграли вничью со счетом 1:1
- «Динамо» не выигрывает в пяти матчах кряду
- «Акрон» не может выиграть ни одного матча после возобновления чемпионата
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Акрону» с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.30, а победа «Динамо» — в 3.15.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.24 и 1.59.
Прогноз: Не видим в матче много забитых мячей. Сыграем на тотале меньше 2 мячей. Это основная ставка.
Ставка: Тотал меньше 2 мячей в поединке за 2.09.
Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на ничейном результате в поединке. Команды кажутся равными.
Ставка: Ничья в матче за 3.30.