прогноз на матч 17-го тура чемпионата Литвы, ставка за 2.30

12 июня в 17-м туре чемпионата Литвы по футболу сыграют «Жальгирис» и «Ритеряй». Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.

«Жальгирис»

Турнирное положение: «Зелёно-белые» нынешний чемпионат начали крайне неудачно. Правда, со временем команда несколько улучшила свои результаты, но все равно находится лишь на 6 месте.

Плюс ко всему, «Жальгирис» на 8 очков отстает от лидера. А вот забила команда 21 мяч в 16 сыгранных поединках.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке «зелёно-белые» минимально одолели «Кауно Жальгирис». Причем единственный мяч был забит на исходе часа игры.

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Немного раньше случилось досадное поражение от «Хегельманна» (1:3). Да и поединок с набирающим обороты «Трансинвестом» завершился поражением (0:1).

В своих пяти последних матчах «Жальгирис» добыл две победы. В этих поединках команда отличилась 6 результативными выстрелами, пропустив в свои ворота столько же.

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Состояние команды: Нестабильность результатов стала неприятной союзницей вильнюсцев в текущем сезоне. Плюс пока всего лишь 5 мячей забил опытнейший форвард Ливиу Антал.

«Рыцарям» команда противостоит традиционно успешно. В пяти последних очных поединках «Жальгирис» победил 3 раза при двух ничьих. Да и в нынешней диспозиции команде нельзя терять очки в матче с записным аутсайдером.

«Ритеряй»

Турнирное положение: «Рыцари» уже стали пресловутым лифтом между лигами. Вот и сейчас команда твёрдо стоит на вылет.

Более того, «Ритеряй» забил лишь 3 мяча в 16 матчах чемпионата. Да и в свои ворота команда пропустила аж 42 раза.

Последние матчи: предыдущий поединок команда полностью провалила. «Ритеряй» был разбит «Судувой» (0:3).

Ну а до того команда проиграла «Шяуляю» (0:2). Да и из Кубка страны она вылетела, по всем статьям уступив «Кауно Жальгирису» (0:4).

При этом «Ритеряй» в 5 своих последних поединках проиграл 5 раз. Команда не отличилась забитыми мячами при 13 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Рыцари» стали поставщиками очков для всех оппонентов. Да и не забивает команда уже без малого 3 месяца.

Команда выглядит откровенно убого, фактически обеспечив себе вылет из элиты. Да и пропускает команда в среднем чаще двух мячей за матч.

«Рыцарям» нынче явно не позавидуешь. Команда добыла всего три ничьи в 16 поединках чемпионата, причем в 8 выездных матчах разжилась лишь одним забитым мячом.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Жальгирис» считается бесспорным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу команды ставки принимаются с коэффициентом 1.11. Ничья оценена в 7.40, а победа «Ритеряя» — в 16.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — соответственно 1.70 и 2.10.

Прогноз: Оборона «рыцарей» напоминает проходной двор, да и потенциал «Жальгириса» явно выше, чем прозябание в середняках чемпионата.

2.30 Фора «Жальгириса» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Жальгирис» — «Ритеряй» принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Фора «Жальгириса» -2.5 за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что по итогам второго тайма соперники распишут паритет.

3.25 Ничья во 2-м тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.25 на матч «Жальгирис» — «Ритеряй» принесёт прибыль 2250₽, общая выплата — 3250₽

Ставка: Ничья во 2-м тайме за 3.25.

Пять причин, почему ставка зайдет