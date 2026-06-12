13 июня в 13-м туре казахстанской Премьер-лиги сыграют «Тобол» — «Кызылжар». Начало встречи — в 14:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

«Тобол»

Турнирное положение: «Тобол» после 12-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет девять очков в активе и борется за выживание в элите.

Команда занимает 15-е место в зоне понижения в классе (15-16-я позиции), лишь по дополнительным показателям отставая от безопасной 14-й строчки, а также на один балл опережая аутсайдера — «Каспий».

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках в 12-го тура национального первенства коллектив на выезде разошелся мировой с «Атырау» (1:1).

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Перед этим коллектив и вовсе остался без очков, когда в предыдущем туре теперь уже в домашних стенах потерпел разгром от «Ордабасы» с результатом 0:3.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

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Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Тобол» ни разу не выиграл при двух ничьих и двух поражениях.

Это вроде бы сулит хозяевам плохие шансы на выигрыш, тем не менее, они все же немалы, если учесть примерно тот же класс соперника, а также фактор своего поля.

Жаслан Жумашев — лучший бомбардир команды в текущем сезоне КПЛ с пятью голами.

«Кызылжар»

Турнирное положение: «Кызылжар» после 12-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 15 очков в активе и находится в середине таблицы.

Команда на шесть баллов опережает зону понижения в классе (15-16-я позиции) в низший дивизион, а также нынешнего соперника, и на восемь пунктов отстает от зоны еврокубков (топ-3).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 12-го тура национального первенства клуб на своём поле одержал победу над «Жетысу» (3:2).

Перед этим в предыдущем туре чемпионата Казахстана коллектив уже потерял очки, когда теперь в чужих стенах разошелся мировой с «Актобе» (0:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Кызылжар» проиграл четыре раза при одной победе и одной ничьей.

Это вроде бы сулит гостям не лучшие шансы не то, что на три очка, а даже на одно, особенно на чужом поле, однако примерно тот же класс соперника все же позволяет рассчитывать на очки.

Этьен Бегре — лучший бомбардир команды в текущем сезоне КПЛ с пятью голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Тобол» не выиграл

в трех из четырех последних матчей «Тобола» забивали обе команды

в пяти из восьми последних матчей «Кызылжара» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тобол»— фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.74. Ничья — в 3.65, выигрыш «Кызылжара» — в 4.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.00 и 1.72.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех из пяти последних домашних поединков.

Между тем, в пяти из восьми последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

1.92 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч «Тобол» — «Кызылжар» позволит вывести на карту выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Ставка: обе команды забьют за 1.92.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из восьми последних матчей «Кызылжара».

2.20 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Тобол» — «Кызылжар» принесёт чистый выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.20