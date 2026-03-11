В среду, 11 марта, ПСЖ примет «Челси» в рамках 1-го матча 1/8 финала Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

12' Прессингуют игроки ПСЖ и отбирают мяч у «Челси» на чужой половине поля.

10' Гоол! 1:0. Брэдли Баркола вонзил мяч под перекладину ворот «Челси» из пределов штрафной площади гостей после хорошей скидки головой Жоау Невеша.

09' ПСЖ подобрался с мячом к штрафной «Челси».

08' Игроки ПСЖ разыгрывают мяч на своей половине поля, футболисты «Челси» высоко встречают.

07' Подача к воротам ПСЖ, вратарь хозяев Матвей Сафонов выбил мяч кулаком подальше.

06' Палмер заработал угловой для «Челси».

Статистика матча 1 Удары в створ 0 0 Удары мимо 1 66 Владение мячом 34 0 Угловые удары 2 1 Офсайды 0 1 Фолы 1

05' Удар Жоау Невеша из-за пределов штрафной «Челси», намертво поймал мяч вратарь гостей Филип Йоргенсен.

04' Жоао Педро переправлял мяч в дальний угол ворот ПСЖ из пределов штрафной хозяев после зрячего прострела Риса Джеймса, мяч мимо ворот пролетел.

03' Дезире Дуэ наступил на ногу полузащитнику «Челси» Мойсесу Кайседо, больно колумбийцу.

02' Положив мяч на газон, игроки ПСЖ приступили к позиционной атаке.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты ПСЖ.

До матча

22:58 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

22:50 Матч пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, вмещающем 47 929 зрителей.

22:40 Главным судьей матча будет Алехандро Эрнандес из Испании.

Стартовые составы команд

«ПСЖ»: Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Невеш, Дуэ, Дембеле, Баркола.

«Челси»: Йоргенсен, Джеймс, Фофана, Кукурелья, Чалоба, Кайседо, Гюсто, Палмер, Фернандес, Нету, Педро.

ПСЖ

В чемпионате Франции в активе парижан 57 зачетных баллов и первая строчка в турнирной таблице. На общем этапе Лиги чемпионов действующие чемпионы Франции набрали всего 14 очков и финишировали на 14-й строчке. После этого коллектив из Парижа уже успел пройти в самом престижном турнире Европы «Монако». В прошлых турах «сине-красные» проиграли «Монако» (1:3), но выиграли у «Гавра» (1:0) и «Метца» (3:0). Также парижский коллектив с трудом, но все же победил «Монако» по сумме двух встреч в Лиге чемпионов (3:2, 2:2).

В текущем сезоне «ПСЖ» уже вылетел из Кубка Франции, поэтому все силы бросит на Лигу 1 и Лигу чемпионов. Подопечные Луиса Энрике точно должны забирать «золото» во французском чемпионате, а вот защитить титул в Лиге чемпионов будет сложнее. Ближайшие месяцы для «ПСЖ» станут решающими и они все расставят на места. В лазарете находятся Фабиан Руис и Жоау Невеш.

«Челси»

Лондонцы в чемпионате Англии пока что идут только на пятой строчке в турнирной таблице. «Пенсионеры» имеют на своем счету только 48 очков. В общем этапе Лиги чемпионов «синие» смогли стать шестыми, набрав 16 очков и сразу же пробившись в 1/8 финала турнира. За восемь матчей команда из Лондона имела такую разницу забитых и пропущенных мячей — 17:10. На выходных «аристократы» лишь в овертайме смогли пройти скромный «Рексхэм» (4:2) в Кубке Англии. До этого же в рамках АПЛ лондонский коллектив разгромил «Астон Виллу» (4:1), проиграл «Арсеналу» (1:2) и сыграл вничью с «Бернли» (1:1).

Подопечные Лиама Росеньора в АПЛ борются лишь за попадание в зону Лиги чемпионов на следующий сезон, продолжают борьбу в Кубке Англии и Лиге чемпионов. Велика вероятность, что «Челси» завершит сезон без трофеев, поскольку соперники просто сильнее, хотя в Кубке Англии, конечно, быть может все. Травмированы Леви Колвилл, Эстевао и Джейми Байноу-Гиттенс.

Личные встречи

Последняя игра между соперниками была сыграна в рамках финала Клубного чемпионата мира в июле 2025-го года, тогда победил «Челси» со счётом 3:0.

За всю историю команды сыграли между собой 11 матчей. Оба противника одержали по 3 победы, ещё 5 игр завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.35