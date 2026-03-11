дерзкая ставка за 7.61 на матч Лиги чемпионов

11 марта в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют ПСЖ и «Челси». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч ПСЖ — Челси с коэффициентом для ставки за 7.61.

ПСЖ

Турнирное положение: Парижане проводят продуктивный сезон. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы Лиги 1.

При этом ПСЖ на один балл опережает «Ланс». К слову, забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда полностью провалила. Парижане уступили «Монако» (1:3).

До того команда минимально одолела «Гавр». А вот еще один поединок с «Монако» завершился паритетом (2:2).

В пяти своих последних матчах ПСЖ победил 3 раза. В этих поединках команда забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Состояние команды: Парижане нынче крайне нестабильны. Команда слишком часто допускает результативные ошибки в обороне.

Причем ПСЖ традиционно удачно противостоит «Челси». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.

«Челси»

Турнирное положение: «Аристократы» нынешний сезон проводят не столь ярко. Команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы АПЛ.

Причем «Челси» на 3 очка отстает от топ-4. При этом команда в среднем забивает 2 мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Аристократы» в овертайме дожали скромный «Рексхэм» (4:2).

До того команда уверенно расправилась с «Астон Виллой» (4:1). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Арсенала» (1:2).

При этом «Челси» в 5 своих последних поединках победил 3 раза. Команда отличилась 14 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Аристократы» ныне выглядят весьма уверенно. Лондонцы победили в 2 последних матчах.

При этом «Челси» в двух своих последних поединках забил 8 мячей. А вот в последней очной встрече команда уверенно одолела парижан (3:0).

В этом поединке «аристократы» явно будут действовать активно. Плюс форвард Жоао Педро наколотил 4 мяча в двух последних матчах.

Ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров ПСЖ в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.30.

Прогноз: Команда Луиса Энрике не столь монолитна в обороне, тогда как «Челси» вполне способен прибавить в плане реализации.

Ставка: Фора «Челси» -1.5 за 7.61.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты на двоих забьют больше пяти раз.

Ставка: ТБ 5.5 за 7.50

Пять причин, почему ставка зайдет

«Аристократы» в двух своих последних поединках забили 8 мячей

ПСЖ не побеждал в двух своих последних домашних поединках

Шикарные кондиции набрал форвард лондонцев Жоао Педро

«Челси» в последней очной встрече уверенно одолел ПСЖ (3:0)

Парижане в Лиге чемпионов пропускают в среднем чаще одного мяча за матч

Сбалансированный прогноз

