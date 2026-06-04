5 июня в товарищеском матче по футболу сыграют сборные Венгрии и Финляндии. Начало игры — в 20:45 мск.
Венгрия
Турнирное положение: Венгрия не сыграет в финальной части мундиаля после того, как не смогла успешно выступить в квалификации турнира.
Команда в отборочной группе на мундиаль заняла третью позицию с тремя баллами в активе, отстав от зоны плей-офф (вторая строчка) лишь на два пункта.
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная в домашних стенах разошлась мировой с Грецией (0:0).
Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив уже оказался на высоте, когда снова-таки на своем поле одержал победу над Словенией с результатом 1:0.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Венгрия выиграла дважды при двух ничьих и одном поражении.
Такая форма говорит о не лучших шансах хозяев на победу, тем не менее, они все же высоки, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Барнабаш Варга — лучший бомбардир национальной команды в отборе на ЧМ-2026 с пятью голами.
Финляндия
Турнирное положение: Финляндия пропускает очередной мировой форум и не сыграет в его финальной части после неудачного отбора.
Команда в отборочной группе на мундиаль заняла третью позицию с 10 баллами в активе, отстав от зоны плей-офф (вторая строчка) на семь очков.
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на чужой арене потерпела разгром от Германии (0:4).
Перед этим в рамках турнира Серия ФИФА коллектив также остался ни с чем, когда в нейтральных стенах потерпел поражение от Кабо-Верде в серии пенальти (1:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые были товарищескими, Финляндия проиграла лишь раз в основное время при двух победах и одной ничьей.
Такая форма вроде бы говорит о неплохих шансах гостей по крайней мере на ничью, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Беньямин Кельман — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей Венгрии забивали меньше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей Венгрии забивали меньше 1,5 голов
- в трех из четырех последних матчей Финляндия не проиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Венгрия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.52. Ничья — в 4.05, успех Финляндии — в 6.20.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.93 и 1.83.
Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяева забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их двух последних домашних поединках.
Между тем, в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.83.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 1,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей Венгрии.
Ставка: тотал меньше 1,5 голов за 3.40