В рамках турнира UFC Belgrade 1 августа состоится поединок Матеуша Ребецки и Кайла Преполеца в легком весе. Начало — 19:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.20.

Матеуш Ребецки

Турнирное положение: Ребецки не входит в официальный рейтинг, но остается одним из самых узнаваемых польских бойцов в дивизионе.

Последние бои: Поляк идет на серии из двух поражений подряд. Ранее Ребецки по очкам уступил Людовиту Клайну и Крису Дункану. До этого он одолел раздельным решением Мактыбека Оролбая, а перед этим был остановлен Диего Феррейрой.

Состояние бойца: Ребецки универсален — сочетает агрессивную ударную работу с постоянными попытками борьбы, что делает его неудобным соперником для базовых кикбоксеров. Но два поражения подряд по очкам показывают, что против технически подкованных оппонентов ему в последнее время не хватает решающего преимущества ни в одной из фаз боя.

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Кайл Преполец

Турнирное положение: Преполец пока не одержал ни одной победы под знаменами UFC — это будет его третий бой в промоушене.

Последние бои: В октябре прошлого года канадец был нокаутирован Дрю Добером в третьем раунде, а чуть ранее уступил сабмишеном Бенуа Сен-Дени. До перехода в UFC Преполец прошел через серию региональных турниров с не самыми стабильными результатами.

Состояние бойца: Преполец прямолинейный ударник практически без борцовского арсенала. Оба его предыдущих боя в UFC были номинированы на награду «Бой вечера» за зрелищность, но оба раза заканчивались поражением — сначала на земле, затем в стойке.

Пожалуй, Кайл сейчас выглядит удобной мишенью для яркого парня, которому надо подправить статистику.

Статистика для ставок

Последние 3 боя Ребецки дошли до решения

Преполец был финиширован в двух предыдущих боях

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают Ребецки безоговорочным фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.18, тогда как на успех Преполеца предлагают ставку за 4.10.

Прогноз: У Преполеца практически нет ответа на борьбу, а именно в этом компоненте Ребецки может полностью нейтрализовать его. По мере того, как бой будет уходить в клинч и партер, канадцу будет все сложнее навязывать свой темп. В 1-2 раундах Кайл будет достойно принимать урон и стоять на ногах. Но до конца встречи канадец точно не доживет.

3.20 Победа Ребецки в третьем раунде Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.20 на бой Ребецки — Преполец принесёт прибыль 2200₽, общая выплата — 3200₽

Ставка: Победа Ребецки в третьем раунде за 3.20.