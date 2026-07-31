У Тыбуры будут проблемы в поединке с Ракичем?

В рамках турнира UFC Belgrade 1 августа состоится поединок Александра Ракича и Марчина Тыбуры в тяжелом весе. Начало — 21:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.

Александр Ракич

Турнирное положение: Ракич проводит дебютный бой в тяжелом весе в надежде перезапустить карьеру после провального отрезка в категории до 93 кг.

Последние бои: Серб идет на серии из четырех поражений подряд — нокаутом от Азамата Мурзаканова, по очкам от Магомеда Анкалаева, нокаутом от Иржи Прохазки и от Яна Блаховича, который остановил его из-за травмы колена. Победу Ракич не одерживал уже больше пяти лет.

Состояние бойца: Переход в тяжелый вес для Ракича — попытка перезапустить карьеру без изматывающей весогонки, которая с годами становилась все тяжелее. При этом бой пройдет дома в Сербии, на первом в истории турнире UFC в этой стране, что добавляет дополнительной мотивации.

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Марчин Тыбура

Турнирное положение: Тыбура занимает 12-ю строчку рейтинга тяжелого дивизиона. Поляк уже давно примерил на себя статус гейткипера, через которого промоушен традиционно проверяет новичков.

Последние бои: Поляк идет на серии из двух поражений — нокаутом от Анте Делии и по очкам от Тайрелла Форчуна. До этого Тыбура нокаутировал Джонату Диниза и по очкам обыграл Мика Паркина. Также была победа сабмишеном и над Таем Туивасой.

Состояние бойца: В свои 40 лет и после 38 профессиональных боев износ уже заметен — Тыбура регулярно пропускает в стойке, если соперник не дает ему сблизиться, а поддерживать стабильный темп даже в трехраундовых боях ему все сложнее.

При этом черный пояс по БЖЖ остается серьезным оружием. Семь соперников уже сдавались от его приемов.

Статистика для ставок

Ракич не побеждал уже пять лет и проиграл 4 последних боя подряд

Тыбура проиграл 2 из последних четырех боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры не видят явного фаворита. На победу Ракича можно поставить с коэффициентом 1.87, тогда как на успех Тыбуры предлагают ставку за 1.95.

Прогноз: Оба бойца сейчас находятся в фазе явного спада и регулярно пропускают необязательные удары. При этом Ракич впервые выходит против настоящего тяжеловеса. Тыбура способен использовать это в свою пользу, затягивая бой в клинч и партер, где его опыт может оказаться решающим. В любом случае, данный бой должен дойти до решения. Рисковать здесь точно никто не станет.

1.95 Бой закончится единогласным решением судей Ставка на бой #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на бой Ракич — Тыбура принесёт прибыль 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: Бой закончится единогласным решением судей за 1.95.