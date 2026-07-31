В рамках турнира UFC Belgrade 1 августа состоится поединок Яна Блаховича и Навахо Стирлинга в полутяжелом весе. Начало — 21:30 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.05.

Ян Блахович

Турнирное положение: Блахович экс-чемпион UFC в полутяжелом весе. Несмотря на возраст, он все еще держится в топ-5 рейтинга дивизиона, занимая четвертую строчку.

Последние бои: В декабре 2025-го поляк подрался вничью с Богданом Гуськовым, а до этого по очкам уступил Карлосу Олбергу. Ранее у него было поражение раздельным решением в бою против Алекса Перейры и ничья с Магомедом Анкалаевым в битве за вакантный титул. Последнюю победу Блахович одержал еще в мае 2022 года, одолев Александра Ракича из-за травмы колена соперника.

Состояние бойца: Между этими боями Блахович почти два года провел вне октагона — сначала из-за травмы шеи, а затем перенес операцию на обоих плечах. При этом даже во встречах против топовой пятерки дивизиона он ни разу не был финиширован. Оба спорных результата с Анкалаевым и Гуськовым показывают, что опыт по-прежнему позволяет ему навязывать конкуренцию на самом высоком уровне.

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Навахо Стирлинг

Турнирное положение: Навахо Стирлинг занимает 11-ю строчку нового экспериментального рейтинга UFC и остается непобежденным.

Последние бои: В июне новозеландец нокаутировал Иона Куцелабу, а в марте финишировал Бруно Лопеса. До этого он дважды подряд выигрывал по очкам у Родольфо Беллато и Ивана Эрслана.

Состояние бойца: Навахо принял этот бой на коротком уведомлении, а с последнего выхода в октагон прошло чуть больше месяца. Это будет его первая проверка против по-настоящему статусного соперника, ведь вся предыдущая карьера строилась против заметно менее именитой оппозиции.

Да и в бою с тем же Куцелабой у Стирлинга ранее были определенные проблемы.

Статистика для ставок

Блахович не проигрывал досрочно ни в одном из последних пяти боев

Стирлинг выиграл все 10 боев в профессиональной карьере

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают Стирлинга фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.33, тогда как на успех Блаховича предлагают ставку за 3.05.

Прогноз: Молодость и свежесть Стирлинга — очевидное преимущество, но короткая подготовка и отсутствие опыта против бойца такого калибра могут сыграть злую шутку. Блахович уже неоднократно доказывал, что способен выдерживать давление куда более статусных соперников на протяжении всей дистанции, и его опыт в клинче и партере может стать решающим фактором.

3.05 Победа Блаховича Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.05 на бой Блахович — Стирлинг позволит вывести на карту выигрыш 2050₽, общая выплата — 3050₽

Ставка: Победа Блаховича за 3.05.