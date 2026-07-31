В рамках турнира UFC Belgrade 1 августа состоится поединок Борислава Николича и Марка Вологдина в легчайшем весе. Начало — 20:30 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.50.

Борислав Николич

Турнирное положение: Николич выходит на замену буквально за неделю до боя — изначально соперником Вологдина должен был стать Жосиас Мусаса. Серб дебютирует в UFC в статусе действующего чемпиона Brave CF в легчайшем весе.

Последние бои: Серб идет на серии из шести побед подряд, и ни один из тех поединков не дошел до решения судей. В активе Николича были нокауты в боях с Матеусом Мальтой и Хамзой Кохеджи, сабмишены в битвах с Николасом Хвенде и Клойбером Кабралом.

Состояние бойца: Все шесть побед своей текущей серии Николич добыл досрочно. Но выход на замену за неделю до боя — это всегда риск. Дело не только в отсутствии подготовки. Вопрос в том, как Борислав сможет сделать вес в такие короткие сроки.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Марк Вологдин

Турнирное положение: Вологдин провел дебютный бой в UFC совсем недавно, сведя его вничью с Джоном Кастанедой. До этого россиянин попал в лигу через претендентскую серию Даны Уайта.

Последние бои: Первый бой в лиге явно не задался. Если бы не снятый бал с Кастанеды, Вологдин проиграл бы ту встречу. До UFC россиянин по очкам уступил Адриану Луна Мартинетти на «Претендентской серии» — но бой был настолько зрелищным, что ему дали контракт несмотря на поражение. До этого в активе Марка была победная серия: он выиграл сабмишеном в бою с Клейтоном Монтейро и оформил нокауты во встречах с Ренаном Батистой и Рикардо Монтейро.

Состояние бойца: Бой с Мартинетти запомнился именно стойкостью Вологдина — он установил рекорд по числу пропущенных и нанесенных значимых ударов за два раунда среди легчайшего веса, но так и не дрогнул под давлением. Большой опыт в каратэ дает ему разнообразный ударный арсенал, а подобная выносливость может сыграть на руку в затяжном противостоянии.

А в этой встрече ввиду обстоятельств преимущество в кардио точно на стороне Вологдина.

Статистика для ставок

Николич выиграл 6 последних боев подряд, все — досрочно

Вологдин уступил лишь раз за последние 5 боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают Николича фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.56, тогда как на успех Вологдина предлагают ставку за 2.50.

Прогноз: Короткая подготовка Николича — серьезный фактор против настолько неудобного и выносливого соперника, как Вологдин, который уже доказал, что способен выдерживать давление на протяжении всего боя. Если серб не найдет быстрый финиш в первых раундах, дальше ему может стать заметно сложнее. Россиянин заберет инициативу и одержит первую победу в лиге.

2.50 Победа Вологдина Ставка на бой #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на бой Николич — Вологдин позволит вывести на карту выигрыш 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: Победа Вологдина за 2.50.