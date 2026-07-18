В рамках турнира UFC Fight Night 281 19 июля состоится поединок Джареда Каннонира и Кристиана Лероя Данкана в среднем весе. Начало — 05:30 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.50.

Джаред Каннонир

Турнирное положение: Будучи 11-м номером рейтинга среднего веса, 42-летний ветеран пытается доказать, что все еще способен конкурировать с молодым поколением дивизиона и защитить свои позиции в топ-15.

Последние бои: На отрезке из 5 последних боев у Каннонира 2 победы и 3 поражения. В предыдущем поединке Джаред без шансов уступил Майклу Пейджу решением судей, побывав в двух нокдаунах, а ранее одолел Грегори Родригеса, но проиграл Кайо Борральо и Нассурдину Имавову.

Состояние бойца: Каннонир — опасный панчер с колоссальной нокаутирующей мощью и огромным опытом больших боев. Однако возраст берет свое: скорость и рефлексы ветерана замедлились. А прямолинейный стиль делает его уязвимым против более мобильных ударников.

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Кристиан Лерой Данкан

Турнирное положение: Англичанин занимает 13-ю позицию в рейтинге и стремительно пробивается к первой десятке. Победа над экс-претендентом на титул станет для него самым громким успехом в карьере.

Последние бои: Рекорд Данкана насчитывает 14 побед и 2 поражения. Британец идет на впечатляющей серии из четырех побед подряд, в последних встречах взяв верх над Романом Долидзе, Марко Тулио и Эриком Андерсом.

Состояние бойца: Данкан чрезвычайно легкий на ногах и техничный кикбоксер с широким арсеналом нестандартных атак. За счет превосходства в антропометрии (рост 190 см), размахе рук (202 см) и скорости Кристиан отлично контролирует дистанцию.

Он умеет как охотиться за быстрым досрочным финишем, так и дисциплинированно переигрывать оппонентов на протяжении всей дистанции.

Статистика для ставок

Джаред Каннонир проиграл 3 из четырех последних поединков в UFC

Кристиан Лерой Данкан идет на серии из четырех побед подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры отдают преимущество молодому британцу, предлагая поставить на победу Кристиана Лероя Данкана с коэффициентом 1.35. На успех Джареда Каннонира дают коэффициент 3.20.

Прогноз: Каннонир попытается навязать силовое давление и найти момент для одного решающего попадания. Однако Данкан значительно превосходит ветерана в футворке, скорости и размахе рук. Британец будет легко уходить с линии атаки, разбивать Каннонира с дистанции и забирать эпизоды за счет высокого объема ударов, уверенно доведя дело до победы по очкам.

2.50 Победа Кристиана Лероя Данкана единогласным решением судей Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на бой Каннонир — Данкан принесёт прибыль 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: Победа Кристиана Лероя Данкана единогласным решением судей за 2.50.