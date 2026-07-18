В рамках турнира UFC Fight Night 281 19 июля состоится поединок Табаты Риччи и Фатимы Клайн в женском минимальном весе. Начало — 03:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.62.

Табата Риччи

Турнирное положение: Еще недавно Риччи считалась одним из претендентов на титул. Ныне располагаясь на восьмой строчке рейтинга минимального дивизиона, Табата стремится закрепить свои позиции в топ-10 и вернуться в титульную гонку.

Последние бои: На отрезке из 5 последних боев у Риччи 3 победы и 2 поражения. В недавнем поединке Табата уступила Вирне Жандиробе судейским решением, проиграв в борьбе. До этого она нокаутировала Аманду Рибас и переиграла Анджелу Хилл по очкам.

Состояние бойца: Риччи — высококлассный грэпплер с черным поясом по БЖЖ и дзюдо. Табата отлично работает в клинче, проводит тейкдауны и создает постоянную угрозу позиционного контроля на настиле. Однако бразильянка сильно уступает многим соперницам в габаритах, что регулярно создает ей проблемы в стойке.

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Фатима Клайн

Турнирное положение: Мощный американский проспект по прозвищу «Архангел» занимает 11-ю строчку рейтинга. Победа над опытной Риччи открывает для нее прямой путь в первую десятку.

Последние бои: Профессиональный рекорд Клайн насчитывает 9 побед при одном поражении. Фатима идет на серии из трех побед подряд в UFC, поочередно разобравшись с Анджелой Хилл, Мелиссой Мартинес и Викторией Дудаковой.

Состояние бойца: Клайн обладательница внушительной для дивизиона антропометрии, превосходя бразильянку на 13 см в росте и на 15 см в размахе рук. Фатима отлично чувствует дистанцию, наносит большой объем ударов на отходе при работе вторым номером и демонстрирует отличную защиту от тейкдаунов.

При этом уровень ее атакующей борьбы выше, чем у большинства соперниц по дивизиону.

Статистика для ставок

Фатима Клайн идет в UFC на серии из трех побед

Табата Риччи 8 из своих 12 побед в ММА одержала решением судей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают явным фаворитом Фатиму Клайн, коэффициент на победу которой составляет 1.28. На успех Табаты Риччи предлагается поставить за 3.75.

Прогноз: Риччи на протяжении всего боя попытается сокращать дистанцию, войти в клинч и перевести бой в партер. Однако разница в габаритах и размахе рук сильно осложнит ей эту задачу. Клайн будет эффективно расстреливать бразильянку на подходе, контролировать центр октагона и защищаться от тейкдаунов, постепенно забирая раунд за раундом за счет активности.

1.62 Победа Фатимы Клайн решением судей Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.62 на бой Риччи — Клайн принесёт прибыль 620₽, общая выплата — 1620₽

Ставка: Победа Фатимы Клайн решением судей за 1.62.