В рамках турнира PFL Austin 19 июля состоится поединок Джонни Эблина и Импы Касанганая за временный титул в среднем весе. Начало — 05:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.

Джонни Эблин

Турнирное положение: Экс-чемпион Bellator и PFL находится в двух шагах возвращения полноценного пояса. Первоначально Джонни должен был провести реванш против Костелло ван Стиниса, однако травма чемпиона привела к назначению боя за временный титул.

Последние бои: На отрезке из десяти последних боев у Эблина 9 побед и одно поражение. В предыдущем выходе в октагон Джонни задушил Брайана Баттла в 1-м раунде. Ранее сенсационно уступил Ван Стинису сабмишеном, а до этого переиграл Фабиана Эдвардаса и того же Импу Касанганая раздельным решением.

Состояние бойца: Эблин элитный борец высококлассного уровня с невероятным кардио. Он отличается вязким давлением, отличным контролем у сетки и умением буквально подавлять волю соперников в партере. Джонни грамотно миксует проходы с ударной техникой и выматывает оппонентов на протяжении всех пяти раундов.

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Импа Касанганай

Турнирное положение: Чемпион гран-при PFL 2023 года получает шанс не только завоевать временный пояс в среднем весе, но и взять реванш за близкое поражение раздельным решением в 2024 году.

Последние бои: Рекорд Импы в ММА насчитывает 20 побед и 6 поражений. В двух недавних поединках Касанганай одержал эффектные досрочные победы нокаутами над Далтоном Ростой и Эндрю Санчесом.

Состояние бойца: Касанганай атлетичный, взрывной и универсальный боец с хорошим боксом. Импа значительно прибавил в защите от тейкдаунов, хорошо чувствует дистанцию и представляет серьезную опасность в стойке благодаря высокой плотности ударов.

Проблемой остается лишь защита от ударов, но в этом бою о стойке соперника думать придется куда меньше, чем обычно.

Статистика для ставок

Джонни Эблин выиграл 11 из 17 боев судейскими решениями

Касанганай победил в двух последних боях нокаутом

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В титульном реванше букмекеры отдают преимущество Джонни Эблину, оценивая его победу коэффициентом 1.42. На успех Импы Касанганая предлагают коэффициент 2.85.

Прогноз: Касанганай попробует вести бой в стойке, задействовать бокс и перебивать Эблина за счет скорости. Однако борцовский класс Джонни останется определяющим фактором. Эблин засушит поединок постоянным давлением, клинчами у сетки и регулярными переводами на настил, контролируя ход боя и забирая раунды по очкам.

1.90 Победа Джонни Эблина и Тотал больше 2.5 Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на бой Эблин — Касанганай принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Победа Джонни Эблина и Тотал больше 2.5 за 1.90.