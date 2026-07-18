В рамках турнира UFC Fight Night 281 19 июля состоится поединок Дрикуса Дю Плесси и Камару Усмана в среднем весе. Начало — 06:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.15.
Дрикус Дю Плесси
Турнирное положение: Занимая вторую строчку в рейтинге среднего веса, Дю Плесси нацелен на скорейший реванш за титул. Потеря пояса мотивирует южноафриканца проявить весь свой потенциал и доказать, что он остается ключевой силой дивизиона.
Последние бои: На отрезке из 9 последних поединков у Дрикуса 8 побед и одно поражение. В прошлых боях «Стилнокс» проиграл Хамзату Чимаеву, однако до этого дважды одолел Шона Стрикленда, задушил Исраэля Адесанью и нокаутировал Роберта Уиттакера.
Состояние бойца: Дю Плесси славится непредсказуемым хаотичным стилем, невероятным физическим напором и опаснейшим нокаутирующим ударом с обеих рук. Он постоянно прессингует соперников, комбинируя размашистые атаки с внезапными атаками в партере. Дрикус умеет взвинчивать темп и дожимать оппонентов, когда они начинают уставать.
Камару Усман
Турнирное положение: Экс-чемпион полусреднего веса окончательно обосновался в категории до 84 кг и рассчитывает быстро ворваться в титульную гонку нового для себя дивизиона. Победа над бывшим чемпионом станет для Усмана идеальным трамплином.
Последние бои: За 5 последних выходов в октагон у Камару 2 победы и 3 поражения. В последнем бою Усман переиграл Хоакина Бакли, прервав неудачную серию из трех боев, а до этого уступил Хамзату Чимаеву решением судей и дважды проиграл Леону Эдвардсу.
Состояние бойца: «Нигерийский Кошмар» один из лучших борцов в истории UFC с высочайшим бойцовским IQ и элитным контролем на настиле. С возрастом Камару стал аккуратнее в стойке, сделав ставку на джеб и работу вторым номером.
Однако его главными уязвимостями остаются просевшая из-за травм мобильность и просадка в габаритах.
Статистика для ставок
- Дрикус Дю Плесси одержал 19 из 23 своих побед досрочно
- Камару Усман выиграл только дважды за 5 боев
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии букмекеры считают фаворитом Дрикуса Дю Плесси, на победу которого можно поставить с коэффициентом 1.37. На успех Камару Усмана предлагают сделать ставку за 3.10.
Прогноз: Усман попытается засушить бой, используя клинч, работу джебом и попытки тейкдаунов, чтобы нивелировать физическую мощь соперника. Однако Дю Плесси превосходит Камару в антропометрии и взрывной силе. За счет постоянного нестандартного давления и тяжелых комбинаций Дрикус заставит ветерана защищаться у сетки, постепенно разберет его оборону и заставит рефери вмешаться во второй половине боя.
Ставка: Победа Дрикуса Дю Плесси нокаутом за 2.15.