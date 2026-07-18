В рамках турнира UFC Fight Night 281 19 июля состоится поединок Дрикуса Дю Плесси и Камару Усмана в среднем весе. Начало — 06:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.15.

Дрикус Дю Плесси

Турнирное положение: Занимая вторую строчку в рейтинге среднего веса, Дю Плесси нацелен на скорейший реванш за титул. Потеря пояса мотивирует южноафриканца проявить весь свой потенциал и доказать, что он остается ключевой силой дивизиона.

Последние бои: На отрезке из 9 последних поединков у Дрикуса 8 побед и одно поражение. В прошлых боях «Стилнокс» проиграл Хамзату Чимаеву, однако до этого дважды одолел Шона Стрикленда, задушил Исраэля Адесанью и нокаутировал Роберта Уиттакера.

Состояние бойца: Дю Плесси славится непредсказуемым хаотичным стилем, невероятным физическим напором и опаснейшим нокаутирующим ударом с обеих рук. Он постоянно прессингует соперников, комбинируя размашистые атаки с внезапными атаками в партере. Дрикус умеет взвинчивать темп и дожимать оппонентов, когда они начинают уставать.

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Камару Усман

Турнирное положение: Экс-чемпион полусреднего веса окончательно обосновался в категории до 84 кг и рассчитывает быстро ворваться в титульную гонку нового для себя дивизиона. Победа над бывшим чемпионом станет для Усмана идеальным трамплином.

Последние бои: За 5 последних выходов в октагон у Камару 2 победы и 3 поражения. В последнем бою Усман переиграл Хоакина Бакли, прервав неудачную серию из трех боев, а до этого уступил Хамзату Чимаеву решением судей и дважды проиграл Леону Эдвардсу.

Состояние бойца: «Нигерийский Кошмар» один из лучших борцов в истории UFC с высочайшим бойцовским IQ и элитным контролем на настиле. С возрастом Камару стал аккуратнее в стойке, сделав ставку на джеб и работу вторым номером.

Однако его главными уязвимостями остаются просевшая из-за травм мобильность и просадка в габаритах.

Статистика для ставок

Дрикус Дю Плесси одержал 19 из 23 своих побед досрочно

Камару Усман выиграл только дважды за 5 боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии букмекеры считают фаворитом Дрикуса Дю Плесси, на победу которого можно поставить с коэффициентом 1.37. На успех Камару Усмана предлагают сделать ставку за 3.10.

Прогноз: Усман попытается засушить бой, используя клинч, работу джебом и попытки тейкдаунов, чтобы нивелировать физическую мощь соперника. Однако Дю Плесси превосходит Камару в антропометрии и взрывной силе. За счет постоянного нестандартного давления и тяжелых комбинаций Дрикус заставит ветерана защищаться у сетки, постепенно разберет его оборону и заставит рефери вмешаться во второй половине боя.

2.15 Победа Дрикуса Дю Плесси нокаутом Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на бой Дю Плесси — Усман позволит вывести на карту выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: Победа Дрикуса Дю Плесси нокаутом за 2.15.