  Бои
    Имавов подерется с Борральо, Сен-Дени против Руффи. Анонс карда UFC Paris

    Претендентский бой Имавова и Борральо, битва за место в топ-15 между Сен-Дени и Руффи

    Бои ММА UFC Ринат Фахретдинов Бенуа Сен-Дени Нассурдин Имавов Кайо Борралло Брендан Аллен Исраэль Адесанья Джаред Каннонир
    Александр Филин
    Кайо Борральо
    Кайо Борральо
    6 сентября состоится турнир UFC Paris. В главном событии вечера в среднем весе встретятся Нассурдин Имавов и Кайо Борральо

    Бои предварительного карда

    1. Уилльям Гомис в полулегком весе подерется с Робертом Рухалой

    2. Оумар Си в полутяжелом весе проведет бой с Брендсоном Рибейро

    3. Марчин Тыбура в тяжелом дивизионе сразится с Анте Делией

    4. Аксель Сола в полусреднем весе подерется с Рисом МакКи

    5. Сэм Паттерсон в полусреднем весе встретится с Треем Уотерсом

    6. Брэд Таварес в среднем весе проведет бой с Робертом Брычеком

    7. Ринат Фахретдинов в полусреднем весе сразится с Андреасом Густафссоном

    8. Шона Бэннон в женском минимальном весе встретится с Сэм Хьюз

    Nassourdine Imavov vs Caio Borralho 🚨 | Full Fight Marathon

    Бои основного карда

    Откроет основной кард турнира поединок в полулегком весе с участием Патрисио «Питбуля» Фрейре и Лосены Кейта, 11-го номера рейтинга и дебютанта UFC. Бойцы подходят к очному противостоянию после побед в предыдущих встречах.

    «Питбуль» недавно выиграл у Дэна Иге по очкам, но до этого уступил Яиру Родригесу. Бразилец уже возрастной боец, ему 38 лет. При этом он обладает огромным опытом в БЖЖ и в партере может финишировать любого оппонента.

    Впрочем, нестандартная техника и выносливость Кейты могут стать для Патрисио проблемой. Лосен идет на серии из пяти побед. Бельгиец выиграл последний бой у Рональдо Парадайзера досрочно.

    Стилистически поединок «Питбуля» и Кейты обещает быть богатым на размены в стойке и нестандартные позиции в партере. Но Патрисио с повышением уровня оппозиции стал драться уже не так ярко, как ранее. Не исключено, что Кейта будет сушить бой, ведь рубиться с Фрейре тоже далеко не лучшая идея.

    • Следующими в октагон в рамках полутяжелого веса выйдут Модестас Букаускас и Пол Крейг. Последние поединки обоих парней закончились по-разному.

    Букаускас ранее дрался с Ионом Куцелабой, которого одолел судейским решением. До этого также выиграл еще 2 боя. Литовец является базовым ударником и до недавнего боя с Витором Петрино, которому он проиграл нокаутом, многие видели в нем претендента на попадание топ-15.

    Можно сделать вывод, что навыки Модестаса сильно переоценены. Однако и Крейг уже далек от пика. Ранее шотландец проиграл 3 раза подряд, 2 из них досрочно. Такого оппонента представителю Литвы пройти точно по силам.

    Пол Крейг
    globallookpress.com

    Далее состоится поединок в легком весе с участием Болажи Оки и Мейсона Джонса. Оба одержали победы в предыдущих встречах. Мейсон ранее взял верх над Джереми Стивенсом в дебюте в UFC и выиграл трижды подряд в европейских локальных промоушенах.

    Его соперник Болажи Оки очень опытный боец. В последнем поединке он победил Майкла Асуэлла по очкам, ранее проиграл Крису Дункану сабмишном, но до этого выиграл у Тимоти Куамбы.

    За 5 предыдущих поединков у него 3 победы и 2 поражения. В целом, парни сопоставимы по классу. А значит, фанатов ожидает конкурентный бой.

    «Боевые ботаники» намерены огорчить местную публику

    Нассурдин Имавов (справа)
    globallookpress.com

    В со-главном событии вечера в рамках легкого веса встретятся 13-й номер рейтинга Бенуа Сен-Дени и Маурисио Руффи. Потенциально данное противостояние претендует на звание лучшего боя вечера.

    Потому что каждый поединок с участием Сен-Дени — это настоящий триллер, боевик и драма. Бенуа зачастую радует фанатов яркими финишами. Например, его последний бой против Кайла Преполека закончился в его пользу досрочно.

    Правда, француз и сам пропустил немало ударов. До этого же Бенуа уступил досрочно Порье и Мойкано, тем самым прервав серию из пяти выигрышей кряду. На этот раз «Богу войны» предстоит встреча с таким же неуступчивым соперником.

    Руффи в прошлом году только дебютировал в UFC, выиграв уже трижды. В предыдущей встрече, можно сказать, отправил на пенсию Бобби Грина, которого нокаутировал в первом раунде ударом ногой с разворота.

    По трем предыдущим боям Маурисио оставил о себе приятное впечатление. Руффи молод, агрессивен и голоден до побед. И битва с Сен-Дени это реальный шанс ворваться в титульную гонку.

    • В главном событии вечера состоится поединок в среднем весе между Нассурдином Имавовым и Кайо Борральо. Победитель данного противостояния станет следующим претендентом на титул.

    Нассурдин занимает второе место в рейтинге. Ранее француз не оставил ни единого шанса Исраэлю Адесанье и Джареду Каннониру, брутально финишировав их. Также он победил по очкам Брендана Аллена и Романа Долидзе.

    Борральо, как и его соперник, прошел того же Брендана Аллена, только было это на турнире по грэпплингу. В UFC бразилец застолбил за собой седьмую строчку в рейтинге.

    С момента дебюта в лиге он еще не потерпел ни единого поражения, выиграв 8 встреч кряду. Но на этот раз его ждет, пожалуй, самый трудный бой в карьере. Нассурдин высококлассный ударник, способный одним касанием отключить свет любому.

    Но за невероятную ударную мощь приходится расплачиваться борьбой, с которой у второго номера проблемы. Так что партер — это огромная возможность для Борральо вырвать победу и стать следующим претендентом.

    •
