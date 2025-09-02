У Сусуркаева две победы за 4 дня. Так ярко в UFC не врывался даже Хамзат Чимаев

Байсангур Сусуркуев одержал 2 досрочных победы за 4 дня. Уверенно победил нокаутом на претендентской серии и задушил оппонента в дебюте в UFC в одном карде с Чимаевым

От Претендентской серии до октагона в Чикаго

Байсангур Сусуркаев буквально ворвался в UFC, оставив яркий след. 12 августа 2025 года он выступил на «Претендентской серии Даны Уайта», заменив выбывшего бойца. Его соперником стал Муртаза Талха Али, и представитель Чечни просто не оставил шансов оппоненту.

Фронт-кик в корпус на третьей минуте первого раунда принес ему нокаут и контракт с UFC. И уже через четыре дня, 16 августа, Сусуркаев вышел на бой в рамках UFC 319 в Чикаго. Это был исторический момент: никто до него не дебютировал в лиге так быстро после «Претендентской серии».

Очередным соперником стал Эрик Нолан, чемпион Cage Fury FC. Сусуркаев столкнулся с трудностями в первом раунде, едва не рухнув от удара американца, но во втором отрезке восстановился и сам пошел вперед. Он отправил Нолана в нокдаун и завершил бой болевым приемом.

UFC 319: Байсангур Сусуркаев — Слова после боя

Подобный стремительный взлет стал возможен, благодаря уникальному стечению обстоятельств. Сусуркаев уже планировал быть в Чикаго, чтобы поддержать своего друга и спарринг-партнера Хамзата Чимаева. Их совместные тренировки в Калифорнии подготовили Байсангура к бою на коротком уведомлении.

А яркое поведение и дерзкие заявления сделали его звездой еще до выхода в октагон. Первый бой на «Претендентской серии» показал нокаутирующую мощь россиянина. Сусуркаев, шедший на серии из девяти побед кряду, продолжил традицию ярких финишей.

В итоге его дебют стал историческим не только из-за невероятного соревновательного темпа, но и из-за контекста. Выступление в одном карде с Чимаевым, который в тот же день завоевал титул в среднем весе в бою с Дрикусом Дю Плесси, сделало вечер знаковым для чеченского ММА. Сусуркаев показал, что готов к большим свершениям, и его имя теперь знают миллионы.

Быстрее, чем «Борз»

Хамзат Чимаев globallookpress.com

Хамзат Чимаев в 2020 году удивил фанатов UFC, проведя два боя за 10 дней. Однако Байсангур превзошел этот рекорд. Две победы за четыре дня — такого в современной индустрии ММА еще не было. В этих двух историях есть общие параллели.

Чимаев, как и Сусуркаев, пришел в UFC с репутацией непобежденного бойца. Но даже Хамзат не сталкивался с таким испытанием, как две весогонки и два боя за столь короткий срок. Россиянин, согласившись на битву в Чикаго, рисковал больше, чем его наставник, но оправдал ожидания.

Обоих парней связывает чеченское происхождение и тренировки в зале Kill Cliff MMA. Чимаев стал для Сусуркаева примером, вдохновив его переехать в США. Их спарринги в Калифорнии укрепили уверенность Байсангура в себе. Он признавался, что после тренировок с Чимаевым ему не страшно драться ни с кем.

Это дало психологическое преимущество. Сусуркаев перенял у Чимаева не только бойцовскую технику, но и медийный подход. Его трэш-ток, уверенные заявления и шутки в адрес Даны Уайта напоминают Хамзата. Однако стилистически парни сильно отличаются.

Чимаев все-таки не так опасен в стойке, как в партере. А вот Сусуркаев пока больше делает акцент на ударной технике. Впрочем, его победа сабмишном в Чикаго показала, что он универсал.

Но в отличие от Чимаева, чей путь в UFC начался с устоявшейся репутации, Сусуркаев пришел в лигу никому неизвестным бойцом. Его история — это долгий путь от работы грузчиком и курьером до октагона UFC. И такой стремительный взлет за четыре дня выделяет Байсангура даже на фоне «Борза».

Хамзат предрекает другу большое будущее, назвав его следующим чемпионом. Но россиянин уже создал собственную историю, которая заставляет говорить о нем, как о новом феномене.

От топ-15 к мечте о чемпионстве

Байсангур Сусуркаев globallookpress.com

Байсангур Сусуркаев заявил, что хочет стать чемпионом UFC через два года. Его уверенность подкреплена талантом и поддержкой сильной команды. Попадание в топ-15 средневесов кажется реальным уже в ближайшие месяцы. С нулем в графе поражение и двумя яркими победами в UFC он привлек внимание матчмейкеров.

Но путь к вершине будет непростым. Средний вес UFC перенасыщен талантами. Такие бойцы, как тот же Чимаев, Дрикус Дю Плесси, Шон Стрикленд, Роберт Уиттакер и Джаред Каннонир задают высокий уровень конкуренции. Сусуркаеву предстоит доказать многое на топ-уровне.

Тренировки с Хамзатом — главное преимущество. Совместная работа в Kill Cliff MMA позволяет ему учиться у одного из лучших. Чимаев уже показал, как быстро можно подняться к титулу, и Байсангур может пойти по его стопам.

Однако стать преемником «Борза» сложная задача. Сусуркаеву нужно не только побеждать, но и строить медийный образ. Харизма и трэш-ток уже работают на него, но для чемпионства потребуется стабильность.

UFC любит бойцов, готовых к любым вызовам. Сусуркаев показал, что не боится выходить на коротком уведомлении и сражаться в жестких условиях. Это делает его ценным активом для промоушена. Если он продолжит выигрывать, лига начнет продвигать его, как новую звезду, особенно учитывая связь с Чимаевым.

В ближайшее время россиянину предстоит провести несколько боев против вне рейтинговых противников. Победа над около топовым середняком Келвином Гастелумом или Крисом Кертисом лишь укрепит статус. Но для титульного боя ему нужно будет показывать стабильность и избегать поражений, которые могут замедлить прогресс.

Если Байсангур сохранит голод до побед и продолжит учиться у Чимаева, то через пару лет у России появится новый чемпион. Пока же его главная цель — закрепиться в лиге и доказать, что яркий дебют был не случайностью.