По чемпионскому графику. Победа над «Сочи» вывела «Спартак» на первое место

Московский «Спартак» на своем поле разгромил «Сочи» (3:0) в рамках заключительного матча пятого тура РПЛ. В составе победителей дубль оформил Квинси Промес (57‑я и 84‑я минуты). Еще один гол забил Антон Зиньковский (71), для которого этот мяч стал дебютным в составе «красно‑белых». Москвичи набрали 13 очков и возглавили турнирную таблицу РПЛ, «Сочи» с 9 баллами идет на пятой строчке.

Игнатов — это не Мозес

Редакция «Спорт-Экспресс» изучает вынужденную замену в составе «Спартака», которая ослабила команду в первом тайме.

«Теперь "Спартак" вынужден обходиться без Виктора Мозеса, и в этом плане Гильермо Абаскаль не удивил: позицию нигерийца занял Михаил Игнатов. Ничего удивительного, именно он вышел в Екатеринбурге, а испанец потихоньку приучает нас к последовательности своих решений.

В этом плане показательно, что пару в центре обороны с выздоровевшим Георгием Джикией составил Руслан Литвинов, а не Никита Чернов. И обратило на себя внимание, что в составе красно-белых оказалось всего два иностранца. Когда такое было в последний раз?

Первый тайм прошел, по сути, без голевых моментов: команды боролись за подходы к воротам. У "Сочи" лучше держался мяч, "Спартак" больше рассчитывал на атаки с ходу. Пару раз гости подловили красно-белых на просадке в опорной зоне, именно оттуда Владислав Сарвели наносил самый опасный удар первой половины — Александр Селихов справился.

И очевидный вывод: "Спартаку" достался куда более организованный соперник по сравнению с теми, против кого команда Абаскаля набрала девять очков в трех последних матчах. И, конечно, не хватало Мозеса на позиции "десятки". Игнатов в первом тайме не справлялся».

Гильермо Абаскаль Главный тренер «Спартака» Это был наш план на игру, мы хотели отдать им мяч, чтобы они чаще раскрывались. Они очень хорошо обороняются в низком блоке и после этого переходят в атаку. Мы спокойно справлялись с их атаками и постепенно завоевывали инициативу. Я очень рад, что мы не пропустили во втором матче подряд. Я очень люблю футбол за то, что он дарит такие эмоции. Это касается не только голов, но и удачных действий в защите, один на один. «Спартак» может держать концентрацию и идти вперед.

Преображение после перерыва

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов впечатлен, как изменилась игра красно-белых во втором тайме, когда были забиты все три мяча.

«Следующий мощный отрезок "Спартак" выдал в начале второго тайма. Красно-белые поймали свою волну, и сочинцы не успевали за скоростями команды Абаскаля. Всё завершилось тем, чем и должно было, исходя из логики игры — голом Промеса. Щедрый подарок сопернику сделал Терехов, попавший под прессинг Игнатова.

А Квинси, в отличие от Мелкадзе, не выключился из эпизода и оказался прав — голландец избежал офсайда. Что касается Терехова, то к защитнику сборной России есть вопросы на старте сезона. Например, в матче с ЦСКА он тоже совершил несколько результативных ошибок.

"Спартак" лучше защищался, нежели до перерыва, выигрывал борьбу. Поэтому у "Сочи" никак не получалось зацепиться за мяч на чужой трети. Зато любая потеря обещала команде Вадима Гаранина большие проблемы, так как красно-белые топово выбегали в контратаки.

Одна из них привела ко второму голу "Спартака". Жоаозиньо обрезал неточной передачей, и команда Абаскаля убежала четыре в три. Мартинс, Зобнин и "плеймейкер" Соболев организовали для Зиньковского его первый гол за столичный клуб. "Спартак" играл по-лидерски — штабу "Сочи" впору было выбрасывать белое полотенце».

Александр Точилин Тренер «Сочи» Первый тайм был с переменным успехом. Создали несколько хороших моментов, но не сумели их реализовать. Во втором тайме, к сожалению, допустили ошибки. «Спартак» находится в таком состоянии, что он не прощает такого. За это нас и наказали. Вопрос не в возрасте, а в степени готовности играть в такой интенсивной футбол. Это наша философия. Мы хотим играть в агрессивный и интенсивный футбол. Возможно, можно было внести коррективы. Но мы хотим играть в футбол, который нравился бы болельщикам. При условии, что он дает результат. Мы не считаем, что нужно было сбавить давление на «Спартак». Как только мы сократили это давление, соперник получил преимущество. Нам нужно было действовать все 90 минут, как в первом тайме

«Спартак» выжал максимум из контратак

Автор Soccer.ru Вадим Багров, анализируя игру, отмечает успешную пасовую игру обеих команды и успешные контратаки красно-белых.

«Обе команды сыграли с мячом качественно. Обратите внимание, что до перерыва точность паса зашкаливала — по 82 % грамотных передач у каждой из сторон, но и после перерыва показатели не просели. У "Сочи" поначалу было в два раза больше подходов с ударами, но "Спартак" не присел на свои ворота.

Сегодня не удалось создать голевое преимущество сразу, ведь южане, не стоит забывать, неудобный соперник для москвичей. Когда вынести за скобки скандальные судейские решения, остается схема "3-4-3", которая мешала модели Абаскаля. За счет тонкой тактической наладки "Спартак" забрал мяч, и хотя "Сочи" огрызался, после перерыва хозяева вели в матче, где первый тайм существенно отличался от второго.

Обе команды следили за флангами, поэтому до перерыва было всего два угловых. Стоило играть шире — Абаскаль отправил Зобнина на левый фланг, выпустил Зиньковского, чтобы растянуть оборону "Сочи" по противоположному флангу. Возможно, "Спартаку" не удалось бы переломить игру морально без первого гола, и уж точно без огреха Жоаозиньо не вышло бы контратаки с голом Зиньковского, но "красно-белые" объективно ожили.

Все футбольные трансферы

Дальние — это удары во вратаря, или индивидуальные действия Промеса, характер действий "Спартака" значительно изменился. Команда Абаскаля словно вышла из спячки первого тайма с тремя ударами и добавила целых 13 после перерыва, причем 7 в створ. Два гола "Спартака" из трех пришли в результате контратак. Одержали рекордную победу в чемпионате».

Леонид Федун Владелец «Спартака» Какие тут могут быть впечатления, когда выигрываем 3:0 у «Сочи»? Насколько я помню, это впервые за все время существования этого клуба. Безумно рад за тренера, за ребят, которые отдаются на поле. Не очень был хорошим первый тайм, но потом перевернули игру и доказали, кто сегодня лучше.

Секретное оружие — Промес

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Владислав Зимагулов хвалит голландского нападающего «Спартака», который находится в отличной форме.

«Промес забил в четвертом матче подряд — голландцу не удалось послать мяч в сетку только в 1-м туре в Грозном. С шестью голами он лучший бомбардир чемпионата, а кроме того, лидер по системе "гол + пас" — восемь очков.

В начале второго тайма после прессинга Михаил Игнатов смог перекрыть пас Сергея Терехова в нескольких метрах от штрафной, и мяч после перехвата достался Промесу, оказавшемуся в одиночестве перед воротами "Сочи". Квинси точно пробил в дальний верхний угол, не сближаясь с голкипером.

А дубль Промес оформил уже в концовке встречи. Хавбек обыгрался в стенку с Романом Зобниным на левом фланге атаки и после паса пяткой от партнера вошел в штрафную. Находясь в окружении четырех игроков "Сочи", голландец с помощью ложных замахов убрал соперников и отправил мяч в дальний угол.

Отличная форма Промеса — одна из причин лидерства "Спартака". Квинси за пять туров забил столько же, сколько за весь прошлый чемпионат. И, кажется, настолько сильно голландец не выступал со времен золотого сезона красно-белых».

Квинси Промес Хавбек «Спартака» В первом тайме мы играли медленно и не так часто прессинговали. Во втором тайме мы стали играть агрессивно, и даже посмотрите наш первый гол, он стал результатом нашего хорошего прессинга на чужой половине поля, так что сделали работу над ошибками. Мы идем от игры к игре. Нужно хорошо подготовиться к матчу и продолжать удивлять соперника.

«Спартак» прогрессирует при Абаскале

Обозреватель «Спорт день за днем» Вячеслав Дымов впечатлен стартом красно-белых, занявших первое место в таблице РПЛ после пяти туров.

«Прогресс команды при Гильермо Абаскале впечатляет. Красно-белые начали сезон с крупного поражения от "Зенита" в матче за Суперкубок России (0:4), а в первом туре ограничились ничьей в Грозном с "Ахматом". После этого "Спартак" выиграл четыре матча подряд, три из них — с крупным счетом.

Москвичи забивают больше всех в чемпионате (14 мячей) и уже во втором матче подряд играют на ноль. Отдельного упоминания заслуживают голевые концерты Квинси Промеса. Голландец возглавляет список бомбардиров, забивая в среднем больше гола за игру.

В последний раз "Спартак" выдавал столь мощный старт в чемпионском сезоне 2016/17. Аналогии напрашиваются, но и различий хватает. В частности, тогда в чемпионате не было столь крупной "акулы", как "Зенит". Даже в своем нынешнем состоянии "Спартак" представляется легкой добычей для чемпиона России последних четырех лет».

Абаскаль задержится в «Спартаке»

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов вспоминает скепсис в отношении нового тренера «Спартака» и признает, что пока испанец приятно удивляет.

«Абаскаль доказывает, что он, несмотря на молодость и отсутствие игровой карьеры, способен руководить такой махиной, как "Спартак". В ситуации, когда в него мало кто верил, молодой тренер стал добиваться результата и строить свой футбол вопреки всему.

Абаскаль работает в клубе лишь два месяца, но уже обратил на себя внимание небанальным тактическим подходом к игре. Его "ромб" в центре поля изначально казался не лучшей идеей, так как у "Спартака" не тот подбор футболистов для этой схемы. Но в Абаскале ошибались. Он уже превзошел ожидания, ведь многие считали, что он станет первым отправленным в отставку тренером. Нет, Гильермо здесь задержится.

Вообще последний раз "Спартак" лидировал в лиге не так уж давно — после 12-го тура в сезоне-2020/21. И тогда, при Доменико Тедеско, шансы красно-белых на чемпионство были заметно выше. Сейчас, несмотря на лидерство, красно-белые все равно не выглядят фаворитами премьер-лиги. И их болельщикам точно нельзя переоценивать этот стартовый рывок.

Календарь и таблица РПЛ

Год назад после пяти туров в лиге лидировало "Динамо", но оно финишировало третьим. Если по итогам этого сезона "Спартак" окажется с бронзой, то Абаскаль заслужит овации и премию».