По чемпионскому графику. Победа над «Сочи» вывела «Спартак» на первое место

Игнатов — это не Мозес
Редакция «Спорт-Экспресс» изучает вынужденную замену в составе «Спартака», которая ослабила команду в первом тайме.
«Теперь "Спартак" вынужден обходиться без Виктора Мозеса, и в этом плане Гильермо Абаскаль не удивил: позицию нигерийца занял Михаил Игнатов. Ничего удивительного, именно он вышел в Екатеринбурге, а испанец потихоньку приучает нас к последовательности своих решений.
В этом плане показательно, что пару в центре обороны с выздоровевшим Георгием Джикией составил Руслан Литвинов, а не Никита Чернов. И обратило на себя внимание, что в составе красно-белых оказалось всего два иностранца. Когда такое было в последний раз?
Первый тайм прошел, по сути, без голевых моментов: команды боролись за подходы к воротам. У "Сочи" лучше держался мяч, "Спартак" больше рассчитывал на атаки с ходу. Пару раз гости подловили красно-белых на просадке в опорной зоне, именно оттуда Владислав Сарвели наносил самый опасный удар первой половины — Александр Селихов справился.
И очевидный вывод: "Спартаку" достался куда более организованный соперник по сравнению с теми, против кого команда Абаскаля набрала девять очков в трех последних матчах. И, конечно, не хватало Мозеса на позиции "десятки". Игнатов в первом тайме не справлялся».
Преображение после перерыва
Автор «Чемпионата» Анатолий Романов впечатлен, как изменилась игра красно-белых во втором тайме, когда были забиты все три мяча.
«Следующий мощный отрезок "Спартак" выдал в начале второго тайма. Красно-белые поймали свою волну, и сочинцы не успевали за скоростями команды Абаскаля. Всё завершилось тем, чем и должно было, исходя из логики игры — голом Промеса. Щедрый подарок сопернику сделал Терехов, попавший под прессинг Игнатова.
А Квинси, в отличие от Мелкадзе, не выключился из эпизода и оказался прав — голландец избежал офсайда. Что касается Терехова, то к защитнику сборной России есть вопросы на старте сезона. Например, в матче с ЦСКА он тоже совершил несколько результативных ошибок.
"Спартак" лучше защищался, нежели до перерыва, выигрывал борьбу. Поэтому у "Сочи" никак не получалось зацепиться за мяч на чужой трети. Зато любая потеря обещала команде Вадима Гаранина большие проблемы, так как красно-белые топово выбегали в контратаки.
Одна из них привела ко второму голу "Спартака". Жоаозиньо обрезал неточной передачей, и команда Абаскаля убежала четыре в три. Мартинс, Зобнин и "плеймейкер" Соболев организовали для Зиньковского его первый гол за столичный клуб. "Спартак" играл по-лидерски — штабу "Сочи" впору было выбрасывать белое полотенце».
«Спартак» выжал максимум из контратак
Автор Soccer.ru Вадим Багров, анализируя игру, отмечает успешную пасовую игру обеих команды и успешные контратаки красно-белых.
«Обе команды сыграли с мячом качественно. Обратите внимание, что до перерыва точность паса зашкаливала — по 82 % грамотных передач у каждой из сторон, но и после перерыва показатели не просели. У "Сочи" поначалу было в два раза больше подходов с ударами, но "Спартак" не присел на свои ворота.
Сегодня не удалось создать голевое преимущество сразу, ведь южане, не стоит забывать, неудобный соперник для москвичей. Когда вынести за скобки скандальные судейские решения, остается схема "3-4-3", которая мешала модели Абаскаля. За счет тонкой тактической наладки "Спартак" забрал мяч, и хотя "Сочи" огрызался, после перерыва хозяева вели в матче, где первый тайм существенно отличался от второго.
Обе команды следили за флангами, поэтому до перерыва было всего два угловых. Стоило играть шире — Абаскаль отправил Зобнина на левый фланг, выпустил Зиньковского, чтобы растянуть оборону "Сочи" по противоположному флангу. Возможно, "Спартаку" не удалось бы переломить игру морально без первого гола, и уж точно без огреха Жоаозиньо не вышло бы контратаки с голом Зиньковского, но "красно-белые" объективно ожили.
Дальние — это удары во вратаря, или индивидуальные действия Промеса, характер действий "Спартака" значительно изменился. Команда Абаскаля словно вышла из спячки первого тайма с тремя ударами и добавила целых 13 после перерыва, причем 7 в створ. Два гола "Спартака" из трех пришли в результате контратак. Одержали рекордную победу в чемпионате».
Секретное оружие — Промес
Корреспондент «Спорт-Экспресса» Владислав Зимагулов хвалит голландского нападающего «Спартака», который находится в отличной форме.
«Промес забил в четвертом матче подряд — голландцу не удалось послать мяч в сетку только в 1-м туре в Грозном. С шестью голами он лучший бомбардир чемпионата, а кроме того, лидер по системе "гол + пас" — восемь очков.
В начале второго тайма после прессинга Михаил Игнатов смог перекрыть пас Сергея Терехова в нескольких метрах от штрафной, и мяч после перехвата достался Промесу, оказавшемуся в одиночестве перед воротами "Сочи". Квинси точно пробил в дальний верхний угол, не сближаясь с голкипером.
А дубль Промес оформил уже в концовке встречи. Хавбек обыгрался в стенку с Романом Зобниным на левом фланге атаки и после паса пяткой от партнера вошел в штрафную. Находясь в окружении четырех игроков "Сочи", голландец с помощью ложных замахов убрал соперников и отправил мяч в дальний угол.
Отличная форма Промеса — одна из причин лидерства "Спартака". Квинси за пять туров забил столько же, сколько за весь прошлый чемпионат. И, кажется, настолько сильно голландец не выступал со времен золотого сезона красно-белых».
«Спартак» прогрессирует при Абаскале
Обозреватель «Спорт день за днем» Вячеслав Дымов впечатлен стартом красно-белых, занявших первое место в таблице РПЛ после пяти туров.
«Прогресс команды при Гильермо Абаскале впечатляет. Красно-белые начали сезон с крупного поражения от "Зенита" в матче за Суперкубок России (0:4), а в первом туре ограничились ничьей в Грозном с "Ахматом". После этого "Спартак" выиграл четыре матча подряд, три из них — с крупным счетом.
Москвичи забивают больше всех в чемпионате (14 мячей) и уже во втором матче подряд играют на ноль. Отдельного упоминания заслуживают голевые концерты Квинси Промеса. Голландец возглавляет список бомбардиров, забивая в среднем больше гола за игру.
В последний раз "Спартак" выдавал столь мощный старт в чемпионском сезоне 2016/17. Аналогии напрашиваются, но и различий хватает. В частности, тогда в чемпионате не было столь крупной "акулы", как "Зенит". Даже в своем нынешнем состоянии "Спартак" представляется легкой добычей для чемпиона России последних четырех лет».
Абаскаль задержится в «Спартаке»
Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов вспоминает скепсис в отношении нового тренера «Спартака» и признает, что пока испанец приятно удивляет.
«Абаскаль доказывает, что он, несмотря на молодость и отсутствие игровой карьеры, способен руководить такой махиной, как "Спартак". В ситуации, когда в него мало кто верил, молодой тренер стал добиваться результата и строить свой футбол вопреки всему.
Абаскаль работает в клубе лишь два месяца, но уже обратил на себя внимание небанальным тактическим подходом к игре. Его "ромб" в центре поля изначально казался не лучшей идеей, так как у "Спартака" не тот подбор футболистов для этой схемы. Но в Абаскале ошибались. Он уже превзошел ожидания, ведь многие считали, что он станет первым отправленным в отставку тренером. Нет, Гильермо здесь задержится.
Вообще последний раз "Спартак" лидировал в лиге не так уж давно — после 12-го тура в сезоне-2020/21. И тогда, при Доменико Тедеско, шансы красно-белых на чемпионство были заметно выше. Сейчас, несмотря на лидерство, красно-белые все равно не выглядят фаворитами премьер-лиги. И их болельщикам точно нельзя переоценивать этот стартовый рывок.
Год назад после пяти туров в лиге лидировало "Динамо", но оно финишировало третьим. Если по итогам этого сезона "Спартак" окажется с бронзой, то Абаскаль заслужит овации и премию».