«Химки» троицу любят. Подмосковный клуб опять уволил Юрана

Подмосковные «Химки» в среду, 10 августа, отправили в отставку главного тренера Сергея Юрана. Это уже третья отставка специалиста из подмосковных «Химок» за последние два года — и самая странная. После 4 туров «Химки» набрали 7 очков, а в послоеднем матче Юрана победили «Торпедо» (3:1).

Третье пришествие Юрана

Впервые Сергей Юран возглавил «Химки» еще в 2008 году. Он был призван по ходу сезона спасать тонущий клуб от вылета и задачу выполнил, заняв 14 место, после чего его истекший контракт не был продлен.

Формальное его никто в тот раз не увольнял, но тренер утверждает, что ему был обещан новый двухлетний контракт, которого он не дождался. Обещания в «Химках» нередко расходятся с делами, как мы увидим в дальнейшем.

Второе пришествие Юрана в «Химки» состоялось в январе 2020 года . Приняв играющий в ФНЛ клуб, тренер вывел его в Премьер-лигу.

Правда, так как из-за ковида турнир был прерван, особо стараться не пришлось — команда успела провести в чемпионате лишь два матча под его руководством.

Зато Юран дошел с химчанами до финала Кубка России, где уступил «Зениту» (0:1). После чего 1 августа...его уволили. Это вызвало у всех удивление, а у самого тренера ярость и непонимание.

Я просто не понимал, как можно было так со мной поступить — как собаку на помойку выбросили. За что? Была бы причина — вопросов нет. Но когда случаются такие вещи… За то, что мы играли в финале Кубка и вышли в РПЛ? Меня настолько злила эта ситуация, что я просто не мог молчать. По прошествии двух лет я так и не понял, за что меня тогда уволили. Сергей Юран

Тогда Юран обвинял в своей отставке руководство руководство «Спартака» и конкретно тогдашнего гендиректора красно-белых Шамиля Газизова.

Впрочем, если вспомнить события тех дней, то становится ясно, что безденежные «Химки» не слишком рвались играть в РПЛ, в то время как Юран через прессу буквально выкручивал руки руководству клуба. В итоге «Химки» все же пошли на повышение, но уже без строптивого тренера.

Сергей Юран globallookpress.com

Юран перебрался в «СКА-Хабаровск» и неплохо справлялся там, пока зимой 2022 года его вновь не призвали в «Химки», после довольно дикой отставки Игоря Черевченко.

Подмосковный клуб на зимних сборах проиграл в товарищеском матче «Крыльям Советов» со счетом 3:7. Руководство клуба так возмутил этот результат спарринга, что они решили сменить тренера.

Чтобы понимать уровень руководства «Химок» — это было второе увольнение Черевченко из «Химок» за несколько месяцев.

Ромен Терюшков Глава наблюдательного совета «Химок» К сожалению, на сборах игра с «Крыльями Советов» показала, что команда не бежит, не горит. Нет той эмоции, которую мы хотели бы видеть от тренера. После игры мы обсудили и приняли обоюдное решение.

Приняв идущие на последнем матче «Химки» за 11 туров до конца сезона Юран показал более чем хороший результат — 5 побед, 3 ничьи и 3 поражения.

Выйдя в стыковые матчи, Юран разобрался там с бывшим своим хабаровским СКА (0:1, 3:0), сохранив подмосковному клубу прописку.

Накануне нового сезона Терюшков божился, что на этот раз тренер задержится в клубе надолго — контракт в феврале был заключен на полтора года.

Мне кажется, Юран — это тот тренер, который «Химкам» нужен. Человек, который работает именно с молодыми футболистами. Он, прежде всего, мотиватор. Его работа полностью устраивает. Сергей Николаевич сам в клубе находит себя. Сейчас он в «Химках» всерьез и надолго. Роман Терюшков

Сам Юран тоже проглотил гордость и обиду по поводу увольнения 2020 года и был настроен на плодотворную работу.

Только попросил не мешать мне, не лезть в мою работу. Чтобы не было указаний, кого ставить, кого — нет. Для меня такая ситуация неприемлема. Я же не лезу в финансы и другие клубные дела. Плюс у меня еще была внутренняя уверенность, что снова такого не должно произойти. Это было бы против логики. Сергей Юран

Но где есть руководство «Химок», там логике нет места. Новый сезон Юран начал более чем бодро — отобрал очки у «Зенита» (1:1), разделался с «Пари НН» (3:0) и «Торпедо» (3:1), проиграв лишь «Ростову» (0:1) на выезде.

И после победного матча с автозаводцами специалист был снова уволен....

Месть инвестора

Руководство клуба постаралось сгладить скандал, уже набиравший обороты к моменту официального объявления об уходе Юрана.

Гендиректор «Химок» Дмитрий Ульянов туманно заявил о «ключевых вопросах, касающихся развития клуба, по которым у руководящего состава и главного тренера были расхождения».

А Роман Терюшков и вовсе заявил, что сотрудничество с Юраном изначально задумывалось, как краткосрочное, совершенно забыв, как еще пару месяцев назад рассказывал, что тренер в «Химках» всерьез и надолго.

Как в первый, так и во второй раз инициатором приглашения Юрана был я. Безумно благодарен этому человеку за его профессиональные качества и человеческую позицию. Когда мы договаривались, говорили о краткосрочном взаимодействии — оставлении команды в элите и подготовке к сезону. Сейчас по обоюдному согласию пришли к тому, что нам необходимо расстаться. Вчера мы договорились, в ближайшее время будут подписаны необходимые документы. Безусловно, будет компенсация, потому что она предусмотрена по контракту. Роман Терюшков

Свежо предание, да верится с трудом — не стал бы Юран бросать «СКА-Хабаровск» зимой ради нескольких месяцев в «Химках», да и о компенсации бы речь не шла, в случае краткосрочного сотрудничества.

А отвалить тренеру за расторжение контракта химчанам пришлось, по сообщениям СМИ, 30-40 млн рублей.

Так в чем же дело? Первая версия, появившаяся в СМИ, выглядит довольно дико, но в то же время выглядит вполне реальной как для нашего футбола, так и конкретно для «Химок».

Сергей Юран globallookpress.com

Якобы, Юран перестал ставить в состав нападающего Илью Садыгова — сына главного инвестора «Химок» Туфана Садыгова.

В прошлом сезоне Юран периодически выпускал 21-летнего форварда, который проводил на поле как правило не больше тайма, и даже успел отличиться своими первыми голами — в ворота ЦСКА и «Крыльев Советов».

Но, по данным СМИ, еще в апреле ведущие игроки «Химок» едва не взбунтовались — профессионалов всегда злит, когда на поле выпускают «блатных». Резиуан Мирзов даже пропустил из-за этого матч с ЦСКА.

В итоге в новом сезоне Садыгов пока в состав не попадал, что не радовало его отца. До критической точки ситуация дошла в 3-м туре в Ростове, где Садыгов остался в запасе, а после того, как форвард не попал в заявку на матч с «Торпедо» (3:1), Юрана уволили.

Для полноты картины — Туфан Садыгов инвестирует в «Химки», находясь в процедуре банкротства и с долгами в 15 миллиардов рублей.

Среди данных официальных учредителей «Химок» он не упоминается, но о том, что клубу деньгами помогает именно он, говорят даже официальные лица. В российском футболе нет ничего невозможного.

Несостоявшийся «договорняк» с «Ростовом»

Впрочем, вскоре появилась еще одна версия увольнения Юрана из «Химок», не менее дикая — договорные матчи. Первым свой «инсайд» вбросил блогер Иван Карпов, которого сложно назвать достоверным источником.

По его данным, инцидент произошел в прошлом сезоне, перед 29-м туром, когда «Химки» еще не спаслись от возможного вылета из РПЛ.

Якобы, Юран предложил представителям «Ростова» (каким именно — не уточняется) сыграть «договорняк» в обмен на 6 очков в следующем сезоне.

Главный тренер «Химок» получил отказ, а «Ростов», не имеющий никакой турнирной мотивация, в итоге выиграл — 2:1.

Об инциденте, якобы, узнал тогдашний президент РПЛ Ашот Хачатурянц, который потребовал от Туфана Садыгова уволить Юрана и остальных причастных к этому предложению.

По словам Карпова, Садыгов согласился, но попросил отсрочки, потому что тогда «Химки» боролись за выживание. Решение об увольнении, якобы, было принято уже тогда.

Сергей Юран globallookpress.com

По количеству дырок эта версия может соперничать с швейцарским сыром. Начать стоит с того, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в присущем ему стиле заявил, что сообщение о предложении Юрана сдать игру с «Химками» — бред.

«Мне никто ничего не предлагал, это че за бред, *****? Вот пусть те , кто предлагал или кому предлагали, это и комментируют. Я вообще не в курсе», — сказал главный тренер «Ростова».

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Во-вторых, серьезные вопросы вызывает система управления «Химок» — президент РПЛ вопросы увольнения тренеров решает с людьми, формально не имеющими отношения к клубу?

Ну и наконец, если от Юрана хотели избавиться по-тихому и без скандала, с ним бы расстались в межсезонье, а не после успешного старта в новом розыгрыше чемпионата .

Дело Матюнина

Телеграм-канал «Мутко против» творчески развивает версию о «договорняках», вспомнив матч с «Крыльями Советов» в конце апреля, который химчане на своем поле выиграли со счетом 4:1.

Сам же матч обернулся грандиозным судейским скандалом и получил определение «странного».

Глава РПЛ Ашот Хачатурянц тогда заявил, что судья Алексей Матюнин допустил девять существенных ошибок в пользу «Химок» и одну — в пользу «Крыльев». В том числе арбитр удалил двух игроков самарцев и назначил пенальти в ворота гостей.

Хачатурянц грозил Матюнину правоохранительными органами, а «Химкам», якобы, поставили условие — убрать всех связанных с той ситуацией, чтобы избежать официальных санкций.

Экспертно-судейская комиссия РФС нашла лишь две ошибки Матюнина : назначенный пенальти в ворота «Крыльев» (фола не было) и засчитанный гол в их же ворота (Мирзов нарушал правила, Матюнин этого не заметил).

Сергей Юран globallookpress.com

Матюнин ответил двумя письмами в РФС, в которых он, в среди прочего, просил проверить главу РПЛ на полиграфе и обвинил его в незаконных связях с «Крыльями».

Новый глава РПЛ Алаев обещал поставить точку в «деле Матюнина» в июле, но воз и нынче там — фактов у обвинения нет, денежный след не обнаружен, никто не задержан.

Экс-арбитр Маттюнин тем временем подает в суд на журналиста, который заявил, что судья не прошел проверку на полиграфе.

Эта версия выглядит еще более слабой, чем попытка договориться с «Ростовом», в первую очередь потому, что неясно, при чем тут Юран, как он мог в принципе организовать нечто настолько незаконное и мотивировать судью.

Про то, что тренера, якобы, хотели уволить еще в апреле, но решились только в августе — и вовсе промолчим.

Что дальше?

Сергей Юран после официального объявления об отставке не дает никаких комментариев, лишь назвав чушью слова Карпова. Некоторые видят в этом свидетелство его вины, хотя причина скорее более прозаичная — денежный кляп в виде солидной компенсации за расторжение контракта.

Новым главным тренером «Химок» назначен Дмитрий Писарев, который по счастливому стечению обстоятельств является хорошим знакомым нового гендиректора клуба Дмитрия Ульянова, который работал с ним в молодежной сборной России. Как сказал по поводу этого назначения Александр Мостовой — «круговорот друзей в футболе».

Если ли договорные матчи и «заряженное» судейство в российском футболе? Наверняка есть. Ведет ли с ним кто-нибудь борьбу? Нет.

Сергей Юран globallookpress.com

Даже если бы истории, сопровождавшие увольнению Юрана были правдой, то втихую договариваться об увольнении причастных к «договорнякам» тренеров — это не борьба и не соблюдение законов, это жизнь по понятиям.

Тем временем Юран за последние полгода показал, что находится в неплохой тренерской форме, и не пропадет. Чего нельзя сказать о «Химках». С таким хаотичным стилем управления клубом они могут не спастись от очередного вылета.