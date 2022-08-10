«Химки» троицу любят. Подмосковный клуб опять уволил Юрана

Третье пришествие Юрана
Впервые Сергей Юран возглавил «Химки» еще в 2008 году. Он был призван по ходу сезона спасать тонущий клуб от вылета и задачу выполнил, заняв 14 место, после чего его истекший контракт не был продлен.
Формальное его никто в тот раз не увольнял, но тренер утверждает, что ему был обещан новый двухлетний контракт, которого он не дождался. Обещания в «Химках» нередко расходятся с делами, как мы увидим в дальнейшем.
Правда, так как из-за ковида турнир был прерван, особо стараться не пришлось — команда успела провести в чемпионате лишь два матча под его руководством.
Зато Юран дошел с химчанами до финала Кубка России, где уступил «Зениту» (0:1). После чего 1 августа...его уволили. Это вызвало у всех удивление, а у самого тренера ярость и непонимание.
Тогда Юран обвинял в своей отставке руководство руководство «Спартака» и конкретно тогдашнего гендиректора красно-белых Шамиля Газизова.
Впрочем, если вспомнить события тех дней, то становится ясно, что
Юран перебрался в «СКА-Хабаровск» и неплохо справлялся там, пока зимой 2022 года его вновь не призвали в «Химки», после довольно дикой отставки Игоря Черевченко.
Подмосковный клуб на зимних сборах проиграл в товарищеском матче «Крыльям Советов» со счетом 3:7. Руководство клуба так возмутил этот результат спарринга, что они решили сменить тренера.
Приняв идущие на последнем матче «Химки» за 11 туров до конца сезона Юран показал более чем хороший результат — 5 побед, 3 ничьи и 3 поражения.
Выйдя в стыковые матчи, Юран разобрался там с бывшим своим хабаровским СКА (0:1, 3:0), сохранив подмосковному клубу прописку.
Накануне нового сезона Терюшков божился, что на этот раз тренер задержится в клубе надолго — контракт в феврале был заключен на полтора года.
Сам Юран тоже проглотил гордость и обиду по поводу увольнения 2020 года и был настроен на плодотворную работу.
Но где есть руководство «Химок», там логике нет места. Новый сезон Юран начал более чем бодро — отобрал очки у «Зенита» (1:1), разделался с «Пари НН» (3:0) и «Торпедо» (3:1), проиграв лишь «Ростову» (0:1) на выезде.
И после победного матча с автозаводцами специалист был снова уволен....
Месть инвестора
Руководство клуба постаралось сгладить скандал, уже набиравший обороты к моменту официального объявления об уходе Юрана.
Гендиректор «Химок» Дмитрий Ульянов туманно заявил о
А Роман Терюшков и вовсе заявил, что сотрудничество с Юраном изначально задумывалось, как краткосрочное, совершенно забыв, как еще пару месяцев назад рассказывал, что тренер в «Химках» всерьез и надолго.
Свежо предание, да верится с трудом — не стал бы Юран бросать «СКА-Хабаровск» зимой ради нескольких месяцев в «Химках», да и о компенсации бы речь не шла, в случае краткосрочного сотрудничества.
Так в чем же дело? Первая версия, появившаяся в СМИ, выглядит довольно дико, но в то же время выглядит вполне реальной как для нашего футбола, так и конкретно для «Химок».
В прошлом сезоне Юран периодически выпускал 21-летнего форварда, который проводил на поле как правило не больше тайма, и даже успел отличиться своими первыми голами — в ворота ЦСКА и «Крыльев Советов».
Но, по данным СМИ, еще в апреле
В итоге в новом сезоне Садыгов пока в состав не попадал, что не радовало его отца. До критической точки ситуация дошла в 3-м туре в Ростове, где Садыгов остался в запасе, а после того, как форвард не попал в заявку на матч с «Торпедо» (3:1), Юрана уволили.
Для полноты картины — Туфан Садыгов инвестирует в «Химки», находясь в процедуре банкротства и с долгами в 15 миллиардов рублей.
Среди данных официальных учредителей «Химок» он не упоминается, но о том, что клубу деньгами помогает именно он, говорят даже официальные лица. В российском футболе нет ничего невозможного.
Несостоявшийся «договорняк» с «Ростовом»
Впрочем, вскоре появилась еще одна версия увольнения Юрана из «Химок», не менее дикая — договорные матчи. Первым свой «инсайд» вбросил блогер Иван Карпов, которого сложно назвать достоверным источником.
По его данным, инцидент произошел в прошлом сезоне, перед 29-м туром, когда «Химки» еще не спаслись от возможного вылета из РПЛ.
Главный тренер «Химок» получил отказ, а «Ростов», не имеющий никакой турнирной мотивация, в итоге выиграл — 2:1.
Об инциденте, якобы, узнал тогдашний президент РПЛ Ашот Хачатурянц, который потребовал от Туфана Садыгова уволить Юрана и остальных причастных к этому предложению.
По словам Карпова, Садыгов согласился, но попросил отсрочки, потому что тогда «Химки» боролись за выживание. Решение об увольнении, якобы, было принято уже тогда.
По количеству дырок эта версия может соперничать с швейцарским сыром. Начать стоит с того, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в присущем ему стиле заявил, что сообщение о предложении Юрана сдать игру с «Химками» — бред.
Во-вторых, серьезные вопросы вызывает система управления «Химок» — президент РПЛ вопросы увольнения тренеров решает с людьми, формально не имеющими отношения к клубу?
Ну и наконец,
Дело Матюнина
Телеграм-канал «Мутко против» творчески развивает версию о «договорняках», вспомнив матч с «Крыльями Советов» в конце апреля, который химчане на своем поле выиграли со счетом 4:1.
Сам же матч обернулся грандиозным судейским скандалом и получил определение «странного».
Глава РПЛ Ашот Хачатурянц тогда заявил, что
Матюнин ответил двумя письмами в РФС, в которых он, в среди прочего, просил проверить главу РПЛ на полиграфе и обвинил его в незаконных связях с «Крыльями».
Новый глава РПЛ Алаев обещал поставить точку в «деле Матюнина» в июле, но воз и нынче там — фактов у обвинения нет, денежный след не обнаружен, никто не задержан.
Экс-арбитр Маттюнин тем временем подает в суд на журналиста, который заявил, что судья не прошел проверку на полиграфе.
Эта версия выглядит еще более слабой, чем попытка договориться с «Ростовом», в первую очередь потому, что неясно, при чем тут Юран, как он мог в принципе организовать нечто настолько незаконное и мотивировать судью.
Про то, что тренера, якобы, хотели уволить еще в апреле, но решились только в августе — и вовсе промолчим.
Что дальше?
Сергей Юран после официального объявления об отставке не дает никаких комментариев, лишь назвав чушью слова Карпова. Некоторые видят в этом свидетелство его вины, хотя причина скорее более прозаичная — денежный кляп в виде солидной компенсации за расторжение контракта.
Новым главным тренером «Химок» назначен Дмитрий Писарев, который по счастливому стечению обстоятельств является хорошим знакомым нового гендиректора клуба Дмитрия Ульянова, который работал с ним в молодежной сборной России. Как сказал по поводу этого назначения Александр Мостовой — «круговорот друзей в футболе».
Если ли договорные матчи и «заряженное» судейство в российском футболе? Наверняка есть. Ведет ли с ним кто-нибудь борьбу? Нет.
Даже если бы истории, сопровождавшие увольнению Юрана были правдой, то втихую договариваться об увольнении причастных к «договорнякам» тренеров — это не борьба и не соблюдение законов, это жизнь по понятиям.
Тем временем Юран за последние полгода показал, что находится в неплохой тренерской форме, и не пропадет. Чего нельзя сказать о «Химках». С таким хаотичным стилем управления клубом они могут не спастись от очередного вылета.