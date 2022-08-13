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    Хождение по мукам. «Локо» ушел от поражения, но исчерпал лимит удачи

    Реакция спортивных СМИ на ничью между «Локомотивом» и «Крыльями Советов»

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    «Локомотив» — «Крылья Советов»
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    «Локомотив» — «Крылья Советов»
    Московский «Локомотив» и самарские «Крылья Советов» (1:1) сыграли вничью в матче пятого тура чемпионата России по футболу. Мячи забили Максим Глушенков (68‑я минута) и Антон Миранчук (90+1, с пенальти). В первом тайме команды не реализовали два 11‑метровых удара: на восьмой минуте попытку не использовал Глушенков, на 19‑й — форвард железнодорожников Франсуа Камано. «Крылья Советов» (5 очков) идут 10‑ми в турнирной таблице РПЛ, столичный клуб (3 очка) занимает 13‑е место.

    Исторический 2006-й

    Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак вспоминает историю противостояний команд и оценивает изменения в стартовых составах.

    «Железнодорожники стартовали всего двумя очками в четырех турах и потерпели два разгромных поражения подряд, поэтому домашняя встреча с "Крыльями Советов" воспринималась первой возможностью переломить неприятную ситуацию. Тем более, что самарцы не выигрывали в Черкизово с 2006 года. Лишь в тот год красно-зеленые начали сезон хуже, чем в нынешнем розыгрыше.

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    • Марвин Комппер в этой игре по-прежнему не мог рассчитывать на Рифата Жемалетдинова, Максима Ненахова и Лукаса Фассона. Так что вариантов стартового состава у него было не так много. Зато вернулся отбывший дисквалификацию Дмитрий Баринов, заменивший в центре поля Станислава Магкеева. И лишь замену Гирано Керка (выходил в основе во всех четырех предыдущих матчах) на Франсуа Камано можно назвать чисто тренерской.

    «Локомотив» — «Крылья Советов»

    Что до самарцев, то они предстали в привычных сочетаниях. Игорь Осинькин выпустил на поле ровно те же футболистов, что проиграли в прошлом туре "Динамо" (0:2). "Крылья" тоже стартовали неважно — за победой в Оренбурге последовали ничья с "Торпедо" и поражения от "Зенита" и "Динамо". Регулярные продажи лидеров не могли не отразиться на игры команды».

  • Йозеф Циннбауэр
  • Главный тренер «Локомотива»
  • Нам опять не хватило точности последней передачи, не хватило последнего удара по воротам. Хотелось большей стабильности в нашей игре, чтобы не было таких больших перепадов. Было много взлётов, много падений. В тех фазах игры, где мы начинали доминировать и держать игру под контролем, я почувствовал, что футболисты немного расслаблялись, более пассивно относились к игре. К сожалению, те моменты, в которых мы доминировали, мы в итоге упускали. Поэтому мы хотим большей стабильности, большего равновесия.

    • Худяков и Ломаев отразили по пенальти

    Корреспондент «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев отдает должное голкиперам обеих команд, которые проявили себя в эпизодах с одиннадцатиметровыми.

    «Инициативу забрали "Крылья", примерно так, кстати, было и с "Динамо", однако бело-голубые не позволяли у собственных ворот таких вольностей. Первая же атака — почти выход один на один Дмитрия Цыпченко. Вслед за ним — удар головой Максима Глушенкова. Как показалось сначала, получился он не самым опасным, но все разъяснили вмешательство ВАР и повторы, на которых было четко видно попадание мяча в руку Наиру Тикнизяну.

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    • Но и тут "Локо" на плаву оставили Даниил Худяков, вытащивший из угла удар с точки в исполнении Глушенкова. Дальнейшее же развитие событий располагало к избитым сюжетам про наказание за упущенные моменты и мастер-классы реализации. Только второй в игре 11-метровый в исполнении Франсуа Камано иначе как бездарным не назовешь. Иван Ломаев, разгадав замысел гвинейского легионера, забрал мяч, словно на разминке.

    «Локомотив» — «Крылья Советов»

    Вопросов к Камано было много. В том числе и о том, почему бил он, а не реализовавший пенальти в предыдущей домашней игре с "Ростовом" Антон Миранчук? Если же пытаться найти хоть какой-то позитив, то стоит отметить взаимодействие Ивана Игнатьева и Изидора. Мгновенный пас российского форварда на ход французу получился классным, а на входе в штрафную бомбардира сбил не успевший с подкатом Александр Солдатенков».

  • Игорь Осинькин
  • Главный тренер «Крыльев Советов»
  • Мы потеряли в концовке матча два очка, это, может быть, по-другому воспринималось бы, если бы мы пропустили в середине тайма. Вообще было непонятно со скамейки, за что поставили это пенальти. У нас были совершенно разные соперники. Пару новичков: Торпедо, Оренбург. Расшивали на 6 очков, взяли 4. Остальные матчи не порадовали. Могли в целом набрать больше очков. В прошлом сезоне в этот момент мы набрали 4 очка, но все впереди, мы абсолютно конкурентноспособные. Есть проблемы с глубиной состава, у нас довольно молодая команда, у нас нет возможности комплектовать состав так, как это делают лидеры нашего чемпионата, но мы все равно стараемся проводить эту работу.

    • Странные замены, странные пенальти

    Автор «Чемпионата» Григорий Телингатер отмечает что «Локомотив» спасся в конце матча, несмотря на плохую игру — иначе как везением это не назвать.

    «В перерыве у "Локомотива" случилась достаточно странная замена. После первого тайма с поля ушёл Изидор, который выглядел неплохо — вместо него вышел загадочный новичок Раконьяц. Комментатор матча сообщил по ходу трансляции, что в перерыве "громче всех голосил Изидор", но неизвестно, связано ли это с уходом футболиста с поля.

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    Глобально игра не изменилась. "Крылья" как создавали больше моментов, так и продолжили во втором тайме. Логично, что именно гости и забили — с трёх метров Глушенков "расстрелял" ворота "Локо". Мампасси смотрел на мяч и упустил своего соперника.

    «Локомотив» — «Крылья Советов»

    После этого фанаты "Локо" начали скандировать призывы к уходу немцев из клуба. Футболисты тем временем решили, что пора включаться, и какие-то моменты появились. Сначала Игнатьев попал в штангу, а затем "Локомотив" забил-таки — с пенальти на 91-й минуте. Вышедший на замену Хубулов сфолил у самой линии штрафной площади, хотя момент вообще не представлял опасности — было похоже на фол по неосторожности. На этот раз пошёл бить Миранчук и сделал этот намного увереннее, чем Камано.

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  • 12/08/2022

    • "Локо" удалось вырвать ничью, но, глобально говоря, это был плохой матч для москвичей. И по игре, и по счёту. Топ-клуб РПЛ уже на протяжении пяти туров со старта сезона не может победить».

  • Наяир Тикнизян
  • Защитник «Локомотива»
  • Всей команде очень стыдно за результаты, мы недобираем очки. Болельщики, которые поддерживают нас, и руководство, которое делает для нас все возможное, заслуживают большего. Если спросите, что происходит, у меня не найдется ответа на этот вопрос. Стараемся добыть первую победу, но пока не получается. По предсезонке было видно, что у нас много амбиций и много что получается. Были рады хорошей работе, но сейчас остается только закрыть рот и работать.

    • У «Локомотива» футбол в стиле пенсионеров

    Автор Soccer.ru Вадим Багров считает, что «Локомотив» исчерпал свое везение и дальше пойдет по нисходящей, поскольку команда находится в ужасном состоянии.

    «У москвичей ни обороны, ни атаки, ни флангов, ни опорной зоны. Одни потери мяча. На поле молодежь, а играют, как пенсионеры. Мампасси думает в три раза медленнее, чем Чорлука в худших матчах. Едвай и Тикнизян — такие же. Живоглядов вдруг стал важным, но не стал из-за этого стабильным. Баринов сожалеет, что не в "Зените" или в "Валенсии". Изидор открыто сказал, что уйдет, а вот рвение с весны на лето не перенес. Камано, хотя опытнее, чем француз, не смог сильно пробить пенальти — отдал мяч в руки Ломаеву. Напомнить, что Франсуа остался зимой лишь из-за травмы, а ему нашли новый клуб и не рассчитывали?

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    А парадокс в том, что результаты ужасные, но "Локомотив" уже сказочно везет на старте сезона. Например, "Крылья Советов" тоже не готовы к жизни "Аякса", иначе разорвали бы москвичей до перерыва. Самарцы потеряли сильных игроков, без них качество футбола изменилось, резерва нет. Ошибок у команды заметно больше, хотя Осинькин намного лучше контролирует свою команду. У "Крыльев Советов" сохранился стиль, ширина, контратаки. А вот "Локомотив" ни рыба ни мясо. Зато Худяков потащил пенальти, а это математическая аномалия. Была еще бисиклета Марадишвили, которая спасла с "Ростовом".

    «Локомотив» — «Крылья Советов»

    Против "Пари НН" повезло, что забили первыми. Иначе могли проиграть в матче, где по ударам москвичи заслужили разницу 30:2. Обиднее всего, что "Локомотив" сам во всем виноват. Потратили десятки миллионов евро на игроков, которые не приносят пользу, часть уже потеряли. Были второй командой РПЛ, а могут оказаться худшим богатым клубом нового сезона. Видно, что отдельные футболисты стараются. Могут выдать не стыдный, хотя и бледный отрезок. Например, на час игры сделали "Зенит", которого боялись, таким же безликим, как сами. А дальше пропустили пять голов, ведь не может удача всегда быть на стороне Худякова.

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  • 12/08/2022

    • "Локомотив" — главное разочарование старта сезона, хождение по мукам вместо осмысленного движения вперед. Зато о большом везении неслучайно сказано, ведь "Крылья Советов" привезли второе пенальти и спасли москвичей от поражения. Новая клубная идеология на месте, а свежих тренерских идей нет. Футболисты бегают сами по себе, а это всегда путь к большому стратегическому поражению. Дожили, что "Локомотив" без побед в пяти турах, но это удача — поражений могло быть больше».

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