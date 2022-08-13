Хождение по мукам. «Локо» ушел от поражения, но исчерпал лимит удачи

Московский «Локомотив» и самарские «Крылья Советов» (1:1) сыграли вничью в матче пятого тура чемпионата России по футболу. Мячи забили Максим Глушенков (68‑я минута) и Антон Миранчук (90+1, с пенальти). В первом тайме команды не реализовали два 11‑метровых удара: на восьмой минуте попытку не использовал Глушенков, на 19‑й — форвард железнодорожников Франсуа Камано. «Крылья Советов» (5 очков) идут 10‑ми в турнирной таблице РПЛ, столичный клуб (3 очка) занимает 13‑е место.

Исторический 2006-й

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак вспоминает историю противостояний команд и оценивает изменения в стартовых составах.

«Железнодорожники стартовали всего двумя очками в четырех турах и потерпели два разгромных поражения подряд, поэтому домашняя встреча с "Крыльями Советов" воспринималась первой возможностью переломить неприятную ситуацию. Тем более, что самарцы не выигрывали в Черкизово с 2006 года. Лишь в тот год красно-зеленые начали сезон хуже, чем в нынешнем розыгрыше.

Марвин Комппер в этой игре по-прежнему не мог рассчитывать на Рифата Жемалетдинова, Максима Ненахова и Лукаса Фассона. Так что вариантов стартового состава у него было не так много. Зато вернулся отбывший дисквалификацию Дмитрий Баринов, заменивший в центре поля Станислава Магкеева. И лишь замену Гирано Керка (выходил в основе во всех четырех предыдущих матчах) на Франсуа Камано можно назвать чисто тренерской.

Что до самарцев, то они предстали в привычных сочетаниях. Игорь Осинькин выпустил на поле ровно те же футболистов, что проиграли в прошлом туре "Динамо" (0:2). "Крылья" тоже стартовали неважно — за победой в Оренбурге последовали ничья с "Торпедо" и поражения от "Зенита" и "Динамо". Регулярные продажи лидеров не могли не отразиться на игры команды».

Йозеф Циннбауэр Главный тренер «Локомотива» Нам опять не хватило точности последней передачи, не хватило последнего удара по воротам. Хотелось большей стабильности в нашей игре, чтобы не было таких больших перепадов. Было много взлётов, много падений. В тех фазах игры, где мы начинали доминировать и держать игру под контролем, я почувствовал, что футболисты немного расслаблялись, более пассивно относились к игре. К сожалению, те моменты, в которых мы доминировали, мы в итоге упускали. Поэтому мы хотим большей стабильности, большего равновесия.

Худяков и Ломаев отразили по пенальти

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев отдает должное голкиперам обеих команд, которые проявили себя в эпизодах с одиннадцатиметровыми.

«Инициативу забрали "Крылья", примерно так, кстати, было и с "Динамо", однако бело-голубые не позволяли у собственных ворот таких вольностей. Первая же атака — почти выход один на один Дмитрия Цыпченко. Вслед за ним — удар головой Максима Глушенкова. Как показалось сначала, получился он не самым опасным, но все разъяснили вмешательство ВАР и повторы, на которых было четко видно попадание мяча в руку Наиру Тикнизяну.

Но и тут "Локо" на плаву оставили Даниил Худяков, вытащивший из угла удар с точки в исполнении Глушенкова. Дальнейшее же развитие событий располагало к избитым сюжетам про наказание за упущенные моменты и мастер-классы реализации. Только второй в игре 11-метровый в исполнении Франсуа Камано иначе как бездарным не назовешь. Иван Ломаев, разгадав замысел гвинейского легионера, забрал мяч, словно на разминке.

Вопросов к Камано было много. В том числе и о том, почему бил он, а не реализовавший пенальти в предыдущей домашней игре с "Ростовом" Антон Миранчук? Если же пытаться найти хоть какой-то позитив, то стоит отметить взаимодействие Ивана Игнатьева и Изидора. Мгновенный пас российского форварда на ход французу получился классным, а на входе в штрафную бомбардира сбил не успевший с подкатом Александр Солдатенков».

Игорь Осинькин Главный тренер «Крыльев Советов» Мы потеряли в концовке матча два очка, это, может быть, по-другому воспринималось бы, если бы мы пропустили в середине тайма. Вообще было непонятно со скамейки, за что поставили это пенальти. У нас были совершенно разные соперники. Пару новичков: Торпедо, Оренбург. Расшивали на 6 очков, взяли 4. Остальные матчи не порадовали. Могли в целом набрать больше очков. В прошлом сезоне в этот момент мы набрали 4 очка, но все впереди, мы абсолютно конкурентноспособные. Есть проблемы с глубиной состава, у нас довольно молодая команда, у нас нет возможности комплектовать состав так, как это делают лидеры нашего чемпионата, но мы все равно стараемся проводить эту работу.

Странные замены, странные пенальти

Автор «Чемпионата» Григорий Телингатер отмечает что «Локомотив» спасся в конце матча, несмотря на плохую игру — иначе как везением это не назвать.

«В перерыве у "Локомотива" случилась достаточно странная замена. После первого тайма с поля ушёл Изидор, который выглядел неплохо — вместо него вышел загадочный новичок Раконьяц. Комментатор матча сообщил по ходу трансляции, что в перерыве "громче всех голосил Изидор", но неизвестно, связано ли это с уходом футболиста с поля.

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Глобально игра не изменилась. "Крылья" как создавали больше моментов, так и продолжили во втором тайме. Логично, что именно гости и забили — с трёх метров Глушенков "расстрелял" ворота "Локо". Мампасси смотрел на мяч и упустил своего соперника.

После этого фанаты "Локо" начали скандировать призывы к уходу немцев из клуба. Футболисты тем временем решили, что пора включаться, и какие-то моменты появились. Сначала Игнатьев попал в штангу, а затем "Локомотив" забил-таки — с пенальти на 91-й минуте. Вышедший на замену Хубулов сфолил у самой линии штрафной площади, хотя момент вообще не представлял опасности — было похоже на фол по неосторожности. На этот раз пошёл бить Миранчук и сделал этот намного увереннее, чем Камано.

"Локо" удалось вырвать ничью, но, глобально говоря, это был плохой матч для москвичей. И по игре, и по счёту. Топ-клуб РПЛ уже на протяжении пяти туров со старта сезона не может победить».

Наяир Тикнизян Защитник «Локомотива» Всей команде очень стыдно за результаты, мы недобираем очки. Болельщики, которые поддерживают нас, и руководство, которое делает для нас все возможное, заслуживают большего. Если спросите, что происходит, у меня не найдется ответа на этот вопрос. Стараемся добыть первую победу, но пока не получается. По предсезонке было видно, что у нас много амбиций и много что получается. Были рады хорошей работе, но сейчас остается только закрыть рот и работать.

У «Локомотива» футбол в стиле пенсионеров

Автор Soccer.ru Вадим Багров считает, что «Локомотив» исчерпал свое везение и дальше пойдет по нисходящей, поскольку команда находится в ужасном состоянии.

«У москвичей ни обороны, ни атаки, ни флангов, ни опорной зоны. Одни потери мяча. На поле молодежь, а играют, как пенсионеры. Мампасси думает в три раза медленнее, чем Чорлука в худших матчах. Едвай и Тикнизян — такие же. Живоглядов вдруг стал важным, но не стал из-за этого стабильным. Баринов сожалеет, что не в "Зените" или в "Валенсии". Изидор открыто сказал, что уйдет, а вот рвение с весны на лето не перенес. Камано, хотя опытнее, чем француз, не смог сильно пробить пенальти — отдал мяч в руки Ломаеву. Напомнить, что Франсуа остался зимой лишь из-за травмы, а ему нашли новый клуб и не рассчитывали?

А парадокс в том, что результаты ужасные, но "Локомотив" уже сказочно везет на старте сезона. Например, "Крылья Советов" тоже не готовы к жизни "Аякса", иначе разорвали бы москвичей до перерыва. Самарцы потеряли сильных игроков, без них качество футбола изменилось, резерва нет. Ошибок у команды заметно больше, хотя Осинькин намного лучше контролирует свою команду. У "Крыльев Советов" сохранился стиль, ширина, контратаки. А вот "Локомотив" ни рыба ни мясо. Зато Худяков потащил пенальти, а это математическая аномалия. Была еще бисиклета Марадишвили, которая спасла с "Ростовом".

Против "Пари НН" повезло, что забили первыми. Иначе могли проиграть в матче, где по ударам москвичи заслужили разницу 30:2. Обиднее всего, что "Локомотив" сам во всем виноват. Потратили десятки миллионов евро на игроков, которые не приносят пользу, часть уже потеряли. Были второй командой РПЛ, а могут оказаться худшим богатым клубом нового сезона. Видно, что отдельные футболисты стараются. Могут выдать не стыдный, хотя и бледный отрезок. Например, на час игры сделали "Зенит", которого боялись, таким же безликим, как сами. А дальше пропустили пять голов, ведь не может удача всегда быть на стороне Худякова.

"Локомотив" — главное разочарование старта сезона, хождение по мукам вместо осмысленного движения вперед. Зато о большом везении неслучайно сказано, ведь "Крылья Советов" привезли второе пенальти и спасли москвичей от поражения. Новая клубная идеология на месте, а свежих тренерских идей нет. Футболисты бегают сами по себе, а это всегда путь к большому стратегическому поражению. Дожили, что "Локомотив" без побед в пяти турах, но это удача — поражений могло быть больше».