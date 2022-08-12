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    Украинское трио, мужество «Карабаха» и битва чемпионов

    В шаге от группового этапа. До раунда плей-офф добрались 7 не чужих нам команд. Клубы подвели итоги 3-го квалификационного раунда турниров УЕФА

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    Всего один раунд отделяет их от группового этапа Лиги чемпионов. В шаге от победы в квалификации — ведущие команды Украины и Азербайджана. Чемпионы Молдавии, Армении и Литвы жаждут группы Лиги Европы. А лучший коллектив Латвии мечтает о Лиге конференций.

    Украинское трио

    Самое большое представительство команд в еврокубках осталось у футбольной ассоциации Украины — три из пяти. Участие на евроарене завершили луганская «Заря» и полтавская «Ворскла».

    Чемпион Украины «Шахтёр» получил автоматическую путёвку в групповой этап Лиги чемпионов. Донецкий клуб вступит в игру лишь в сентябре. Команда в квалификации не участвует.

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    • В главном клубном турнире Европы продолжает выступать серебряный призер УПЛ — «Динамо». Киевляне с трудом пробиваются к основной сетке Лиги чемпионов. На своём пути коллектив одолел серебряных призёров Турции и Австрии.

    Все победы были одержаны в овертайме. 4 матча = 420 минут игрового времени. Столько украинская команда провела на футбольном поле, чтобы добиться успеха. Во 2-м раунде «Динамо» победило турецкий «Фенербахче» с суммарным счётом 2:1. А в 3-й стадии отбора киевлянами в Лигу Европы был отправлен австрийский «Штурм» (3:1).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    На пути в групповой этап Лиги чемпионов перед футболистами «Динамо» стоит бронзовый призёр чемпионата Португалии — «Бенфика». Первый матч для киевлян будет домашним — 16 августа. Ответный в Португалии — 23 августа.

    Мирча Луческу, главный тренер «Динамо» Киев
    globallookpress.com

    Бронзовый призёр украинского первенства — «Днепр-1» только начинает своё участие в еврокубках. Из-за высокого рейтинга внутреннего чемпионата в таблице УЕФА — команда стартует с 4-го отборочного раунда Лиги Европы.

    За выход в основную сетку «Днепру» будет противостоять серебряный призёр первенства Кипра -АЕК Ларнака. Первый матч дома — 18 августа, ответный в гостях — 25 августа.

    Азербайджан в Лиге чемпионов?

    Эту страну своей игрой радует чемпион «Карабах». Лучшая футбольная команда Азербайджана всё ещё в Лиге чемпионов. «Скакуны» в отборочном цикле уже смогли пройти трёх соперников: польский «Лех» (5:2), швейцарский «Цюрих» (5:4) и венгерский «Ференцварош» (4:2).

    В 3-м раунде отбора ЛЧ «Карабах» смог одолеть чемпиона Венгрии лишь в ответном матче. Гостевой поединок был выигран со счётом 3:1.

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    • «Карабах» — последний участник от футбольной ассоциации, который остался в еврокубках. Например, в 3-м раунде Лиги конференций оступился «Нефтчи».

    После домашней победы с результатом 2:1, в гостевом поединке «нефтяники» уступили австрийскому «Рапиду» (0:2 — поражение азербайджанского клуба в овертайме). Ранее участие в турнирах УЕФА завершили «Зиря» и «Габала».

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Карабаху» осталось сделать самое главное — обыграть чемпиона Чехии — «Викторию». Первая игра дома 16 августа, ответная в гостях — 23 августа.

    Молдавия vs Армения

    Главное футбольное открытие прошлого сезона — в этом году не сыграет в Лиге чемпионов. «Шериф» проиграл «Виктории» в 3-м раунде отбора (2:4).

    Степан Томас, главный тренер «Шерифа»
    http://www.fc-sheriff.com/ru/start/

    Клуб из Тирасполя продолжит играть в Лиге Европы. За выход в групповой этап «Шерифу» будет противостоять чемпион Армении — «Пюник».

    Клуб из Еревана также покинул Лигу чемпионов в 3-й стадии отбора. «Пюник» на этом этапе квалификации потерпел сокрушительное поражение от сербской «Црвены Звезды» (0:7).

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Кто сильнее? Чемпион Молдавии или чемпион Армении. Ответ узнаем скоро. Первая игра пройдет в Ереване 18 августа, ответная в Кишиневе — 25 августа.

    Литва

    Компанию чемпионам Молдавии и Армении в Лиге Европы составляет и лучший клуб Литвы. «Жальгирис» добрался до последнего этапа отбора. В Лиге чемпионов литовский коллектив также остановился в 3-м раунде, где уступил чемпиону Норвегии — «Будё-Глимт» (1:6).

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    • За выход в групповой этап Лиги Европы «Жальгирис» поборется с болгарским «Лудогорцем». Гостевая игра состоится 18 августа, домашняя — 25 августа.

    Латвия

    «Шериф», «Пюник» и «Жальгирис» обеспечили себе, как минимум групповой этап Лиги конференций.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    А вот чемпиону Латвии еще предстоит завоевать себе путевку в основную сетку Лиги конференций. Клуб РФШ в 4-м отборочном раунде еврокубка побьётся за путевку с чемпионом Северной Ирландии — «Линфилдом». 18 августа — игра дома, 25 августа — матч на выезде.

    Представительство

    Украина может похвастаться 3 клубами в еврокубках. От Азербайджана, Молдавии, Армении, Литвы и Латвии остались лишь чемпионы этих футбольных ассоциаций.

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    Без своих представителей в турнирах УЕФА остались Белоруссия, Казахстан и Эстония. Ранее завершили участие клубы из Грузии.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В строю остались 8 клубов. Большинство из них сыграет в групповом этапе одного из турниров УЕФА. Все ответы узнаем после 25 августа, когда состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

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