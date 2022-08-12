Борьба обостряется. Чего ждать от нового розыгрыша Ла Лиги?

В пятницу, 12 августа, новый сезон чемпионата Испании стартует матчем, в котором «Осасуна» примет в Памплоне «Севилью». В прошлом сезоне «Реал» поднял над головой рекордный 35-й трофей Ла Лиги, но «Барселона» готова свергнуть чемпионов с их трона при помощи нескольких звездных новичков — если, конечно, успеет их зарегистрировать.

Кто поборется за чемпионство?

В прошлом сезоне «Реал» провел почти идеальный сезон. Команда Карло Анчелотти превзошла абсолютно все ожидания, выиграв Суперкубок Испании, Ла Лигу с разницей в 13 очков и одержав победу в Лиге чемпионов, которую многие считают довольно нелогичной, учитывая все трудности, с которыми мадридцы добирались до финала с «Ливерпулем».

После успешного старта нового сезона победой в Суперкубке УЕФА над «Айнтрахтом», Дани Карвахаль смело заявил, что «Реал» будет бороться за оставшиеся 5 трофеев (Суперкубок Испании, Кубок Испании, Ла Лига, Лига чемпионов и Клубный чемпионат мира — если он конечно состоится).

Но способен ли «Реал» хотя бы повторить успех, учитывая, что конкуренция будет еще серьезнее, или путь у мадридцев лишь один — вниз?

В межсезонье «сливочные» избавились от балласта — бесплатно ушли Гарет Бейл, Иско, Лука Йович, Марсело, а Борху Майораля выкупил «Хетафе». Костяк команды сохранился, как и главный тренер Карло Анчелотти, а в качестве усиления бесплатно пришли Антонио Рюдигер в оборону и Орельен Тчуамени в полузащиту.

Карим Бензема globallookpress.com

Оба они вряд ли сразу станут игроками стартового состава — Каземиро, Тони Кроос и Лука Модрич не собираются пока сдавать позиции. Тибо Куртуа продолжает оставаться лучшим вратарем Испании, а в атаке продолжают расти и развиваться Винисиус Жуниор и Родриго.

Но ключевым игроком «Реала», конечно, остается нападающий Карим Бензема, которому многие пророчат в этом году «Золотой мяч». 35-летний бомбардир в прошлом сезоне записал на свой счет 27 голов в Ла Лиге, плюс еще 12 результативных передач. Он был так хорош, что мадридцы пошли на риск и даже не стали искать ему подмену летом. что может им аукнуться по ходу сезона, если француз вдруг получит травму.

Главным конкурентом «Реала» всегда является «Барселона», которая в прошлом сезоне выступила неудачно, сильно отстав от «Реала» в Примере, а в Лиге чемпионов еще на групповой стадии вылетев в Лигу Европы, где тоже дальше четвертьфинала пройти не удалось. Не будем забывать и о проблемах клуба с огромными долгами, которые еще не закончились и могут омрачить сезон.

Тем не менее, первый сезон Хави, возглавившего каталонцев в прошлом ноябре, нельзя считать провалом, учитывая все обстоятельства, а летом «Барса» серьезно усилила состав. Главное приобретение каталонцев — польская машина по забиванию голов марки Роберт Левандовский, отвоеванный у «Баварии».

Роберт Левандовский globallookpress.com

В атаке ему будет покупать купленный у «Лидса» Рафинья Диас. Полузащиту усилит пришедший из «Милана» свободным агентом Франк Кессье, а в оборону добавились перехваченный у «Челси» Жюль Кунде и пришедший бесплатно Андреас Кристенсен. Подписали новые контракты Усман Дембеле и Серджи Роберто.

Что касается расставаний, то клуб сбросил с баланса Филиппе Коутиньо («Астон Вилла»), защитника Оскара Мингесу («Сельта», Виго), полузащитника Матеуса Перейру («Эйбар»), полузащитника Рея Маная («Уотфорд») и защитника Дани Алвеса («Пумас»).

Проблема в том, что «Барселона», все лето пытающаяся рассчитаться со своими долгами и распродающая телеправа, и прочие активы, до сих пор не получила разрешение на регистрацию новых игроков от Ла Лиги. Так что неясно, сможет ли хоть кто-то из новичков (и игроков с новыми контрактами) сыграть в матче 1-го тура с «Райо Вальекано» 13 августа.

«Барса» может тянуть вплоть до 31 августа, чтобы зарегистрировать новых игроков в Ла Лиге. Единственная проблема в том, что они не смогут играть за команду, пока это не произойдет. Тратить 150 миллионов евро на новые подписания и не иметь возможности их использовать — серьезный удар по репутации клуба и президента Жоана Лапорты.

Роберт Левандовский globallookpress.com

Если же каталонцы чудом сумеют уложиться в срок — «Барселона» войдет в новый сезон Ла Лиги фаворитом. Ключевой фигурой команды станет или звездный ветеран Роберт Левандовский, или доморощенная клубная надежда Педри. У 19-летнего игрока пока есть существенное преимущество — он точно может выйти на поле с первого тура.

Календарь и таблица испанской Примеры

Позиции Хави сильны и если не случится чего-то экстраординарного, ему ничего не грозит. Президент клуба Лапорта любит его, болельщики боготворят, игроки уважают — большинство тренеров может лишь мечтать о таком.

Борьба за места в топ-4?

Мадридский «Атлетико» всегда входит в тройку клубов ведущих борьбу за титул в Испании, и в сезоне 2020/21 они в 11-й раз завоевали чемпионство. Но защитить его не удалось — «матрасники» сдались почти без борьбы, финишировав на третьей строчке в Ла Лиге и уступив «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

Болельщики, несомненно, будут требовать у Диего Симеоны и его команды исправиться за слабый сезон и включиться в борьбу за трофеи, но финансовые ограничения не позволили «Атлетико» так сильно улучшить состав за лето, как мадридцам хотелось бы. Навязать борьбу «Реалу» и «Барселоне» вряд ли удастся.

Летом «матрасники» расстались (и не всегда красиво) с рядом игроков: нападающим Луисом Суаресом, а также защитниками Шиме Врсалько, Неуэном Пересом и Эктором Эррерой. Укреплять атаку вернулся из аренды Альваро Мората а в полузащиту — Сауль, плюс бесплатно пришел из «Боруссии» Аксель Витсель. В защиту из «Удинезе» был куплен шустрый аргентинский латераль Науэль Молина.

Жоау Феликс globallookpress.com

«Атлетико» силен в первую очередь командной игрой, но и потенциальная суперзвезда в лице Жоау Феликса у них есть. Вот только за три сезона он еще не показал, что 120 миллионов евро, заплаченных, чтобы подписать его из «Бенфики» в 2019 году, были потрачены по делу.

Португальцу не хватает стабильности, но нельзя отрицать, что когда Жоау Феликс в форме — он очень хорош. Прошлый сезон мог быть прорывным, если бы не травма. Четвертый год в «Атлетико» — самое время сделать качественный шаг вперед и оправдать свой астрономический ценник.

Еще один претендент на четверку — «Вильярреал», который в прошлом сезоне финишировал лишь седьмым, зато в Лиге чемпионов дошел до полуфинала — второй раз в своей истории. В этом сезона отвлекаться на главный еврокубок подопечным Уная Эмери не придется, зато и в Ла Лиге можно забраться повыше, ресурсов на это хватить должно, особенно если удастся заманить к себе Ло Чельсо и Эдинсона Кавани.

Пока же селекция «субмарины» не сильно впечатляет — ветеран-форвард Хосе Луис Моралес, защитник вылетевшего «Уотфорда» Франсиско Фемения и пришедший бесплатно вратарь Пепе Рейна. К тому же в «Арсенал» отправится Йереми Пино.

Жерар Морено globallookpress.com

Ключевой игрок команды, конечно — Жерар Морено, который в прошлом сезоне страдал из-за травм. Ему всего лишь 30, и можно надеяться, что эти проблемы были случайными, а не закономерными.

За кем еще стоит следить?

«Атлетик» из Бильбао в прошлом сезоне под руководством Марселино стал лишь восьмым, пролетев мимо еврокубков. Но в межсезонье в стане басков произошли кардинальные перемены — пришел новый молодой президент клуба Йон Уриарте с программой, обещающей перемены, модернизацию и возвращение Эрнесто Вальверде в качестве тренера.

Правда, трансферная политика клуба, состоящего только из басков, означает, что состав почти не изменился, а значит и приличного завершителя в атаке так и не появилось. Зато есть талантливая молодежь — Нико Уильямс, брат того самого Иньяки Уильямса, в июне стал претендентом на награду Golden Boy 2022. Также отметим Ойана Сансета и Нико Серрано.

Икер Муньяин остается ключевым игроком, капитаном и лидером «Атлетика», который организует большую часть атак команды, а нападении без роздыху уже шестой год подряд шустрит Иньяки Уильямс, который так и не стал стабильным бамбардиром. Интересно, что получится в Бильбао у Вальверде, который сидел без работы с момента увольнения из «Барселоны», но всегда делал «Атлетик» лучше.

Вальверде вернулся в «Атлетик» globallookpress.com

«Хетафе» в прошлом сезоне пришел в упадок при Мичеле и стремительно катился в Сегунду. Спасать клуб призвали Кике Санчеса Флореса, который не только спас команду от вылета (обыграв по пути «Реал»), но и начал ее постепенно перестраивать.

В новом сезоне, укрепив проблемные позиции, «темно-синие» могут сделать качественный шаг вперед. Главное подписание — выкуп Борхи Майораля у «Реала» за 10 млн евро. Кроме него в клуб пришли Луис Милья («Гранада») и Домингуш Дуарте («Гранада»), Кристиан Порту («Реал Сосьедад»), а также Хайме Сеоане («Уэска») и Фабрицио Анхилери («Ривер Плейт»).

Атака «Хетафе», которая держалась раньше на одном Энесе Унале (16 голов в прошлом сезоне) стала более разнообразной и агрессивной. Учитывая, что в следующем году клуб празднует столетие, можно побороться и за еврокубки.

«Эспаньол» перехватил Диего Мартинеса globallookpress.com

«Эспаньол» в конце мая объявил о назначении на пост главного тренера Диего Мартинеса, который в сезоне 2020-21 выводил «Гранаду» в четвертьфинал Лиги Европы, а сезоном ранее занял с клубом самое высокое в его истории 7 место. После его ухода андалусийцы совсем сдали и через сезон вылетели в Сегунду.

На данный момент Мартинес считается одним из самых перспективных испанских тренеров и каталонцы перехватили его у «Севильи». Вот только найдет ли он общий язык с одним из лидеров команды Раулем де Томасом. Форвард прогрессирует с каждым сезоном и в прошлой кампании настрелял 17 голов. Помогать ему в атаке приехал из «Алавеса» Хоселу, чьи 14 голов не спасли команду от вылета.

Китайский владелец «Эспаньола» Чен Яншэнь намекал, что в истории каталонского клуба скоро начнётся новая эпоха. Будем наблюдать за этим.

Иманоль Альгуасиль globallookpress.com

Наконец, «Реал Сосьедад», который в прошлом сезоне был одной из самых захватывающих команд в Испании под руководством Иманола Альгуасиля, финишировав на шестом месте. Они могли бы побороться за место в четверке и в прошлом, и в этом сезоне, но лидер и главная звезда команды Микель Ойарсабаль в марте порвал крестообразную связку и будет лечиться аж до самого октября.

Чтобы заменить его в атаку были куплены сразу три новичка — за 14 миллионов евро из «Сельты» пришёл Браис Мендес, а за 11 миллионов евро 18-летний талант «Анже» Мохамед-Али Чо, плюс «японский Месси» Такефусо Кубо (6,5 млн евро, из «Реала»), который может играть на правом фланге, откуда ушли Янузай и Порту.

Не будем забывать о полузащитнике-ветеране Давиде Сильве и шведском нападающем Александре Исаке, который должен выйти на первую роль в отсутствие Ойарсабаля. После того как рослый швед забил 17 голов в сезоне 2020/21 им интересовалась «Барселона», но прошлый сезон ему не удался — всего 10 голов.

Альгуасиль идет с басками с тех пор, как возглавил «Сосьедад» в конце 2018 года. Он укрепил команду в своем первом сезоне, финишировав девятым, а затем — седьмым, пятым и шестым в последующие три сезона.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Единственная опасность заключается в том, что он рискует стать жертвой своего успеха. Тренер установил планку так высоко, что может возникнуть некоторое недовольство, если баски вдруг не попадут в еврокубки.

Как выступят новички?

Как ни странно, лучше всего шансы задержаться в Примере у «Жироны», которая стала в Сегунде лишь шестой, пробившись в элиту через плей-офф. Тут очень помогают тесные связи с с транснациональной корпорацией City Football Group, той самой которая «Манчестер Сити» и все прочие подобные «Сити» по все планете.

Благодаря этому, например к атаке, возглавляемой 35-летним уругвайцем Кристианом Стуани (106 голов в 178 играх), добавился Тати Кастельянос из «Нью Йорк Сити», а к полузащите и обороне Янхель Эррера и Ян Коуту из «Манчестер Сити». Плюс из «Эспаньола» пришел опытный защитник Давид Лопес.

Проблема одна, Мичел Санчес — эксперт по выводу команд в Ла Лигу, но не по их удержанию там. Ранее он уже выводил в элиту «Райо Вальекано» и «Уэску», но был уволен , не дотянув до конца следующего сезона.

«Вальядолид» в первую очередь интересен тем, что президентом там легендарный бразилец Роналдо, который очень ревностно относится к своему клубу и вкладывает туда время, видение, опыт и амбиции в дополнение к своим денежным вливаниям.

Болельщики любят Роналдо globallookpress.com

Команда заняло второе место в Сегуде, но с огромным отрывом стал лучшей во второй половине сезона. В межсезонье «светло-пурпурные» продлили контракт с капитаном Жорди Масипом и подписали ему в конкуренцию Серхио Асенхо из «Вильярреала».

Кроме того, клуб за 3 млн евро выкупил эквадорского дриблера Гонсало Плату у «Спортинга» и привел свободным агентом Серхио Эскудеро из «Гранады». Достаточно ли будет такого усиления — узнаем уже скоро.

И, наконец, победитель Сегунды «Альмерия». В межсезонье команда активно работала на трансферном рынке, купив целый ворох игроков, из которых можно выделить молодого бразильца Кайки («Сантос») и сербского таланта Марко Миловановича.

Последний должен заменить, в случае чего, ключевого игрока Умара Садика, который в прошлом сезоне разделил с Рубеном Кастро звание лучшего в Сегунде по системе гол+пас (у обоих по 27 очков). Летом им интересовались дортмундская «Боруссия» и «Вильярреал», и продажа все еще не исключена.

Умар Садик globallookpress.com

Учитывая непростой саудовский менеджмент клуба и частоту перемен на тренерском мостике «Альмерии», в случае неудачного старта тренер команды Руби окажется под сильным давлением. А стартуют южане дома против мадридского «Реала» 14 августа.

Кто выиграет гонку бомбардиров?

После пятилетней голевой гегемонии Лионеля Месси, Карим Бензема сумел провести на вершине таблицы бомбардиров Ла Лиги лишь сезон, как у него вновь появился достойный оппонент из стана «Барселоны». Речь конечно о Роберте Левандовском, который штамповал голы за «Баварию» в промышленных масштабах.

Карим Бензема globallookpress.com

В прошлом сезоне капитан «Реала» забил в Ла Лиге 27 голов, на девять больше, чем ближайший соперник Яго Аспас. Но Левандовский превосходил его в шести из последних семи сезонов в «Баварии». Сумеет ли поляк сходу повторить свои голеадорские подвиги в новом для себя чемпионате и новой команде? Будет очень интересно посмотреть, как и за конкуренцией двух звездных ветеранов.

Все футбольные трансферы

Кто еще сможет обострить борьбу? Уже вышеназванный Яго Аспас, Жерар Морено из «Вильярреала», прогрессирующий одноклубник Бензема Винисиус Жуниор, лидер «Эспаньола» Рауль де Томас.

А может выстрелит кто-то неожиданный. Увидим.