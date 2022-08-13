Близкий матч «Зенита» и ЦСКА. Новичок чемпионов Мантуан сделал разницу

Обзор центрального матча 5 тура чемпионата России, в котором «Зенит» победил ЦСКА со счетом 2:1 и остался лидером турнирной таблицы.

Первый тайм прошел под преимуществом «Зенита»

Обозреватель «Чемпионата» Анатолий Романов считает, что в первом тайме «Зенит» полностью переиграл ЦСКА как в контроле, так и по моментам.

«Преимущество "Зенита" в первом тайме было, конечно, очень большим — как территориальное (69% владения мячом), так и игровое. При этом в стартовые полчаса почти все моменты сине-бело-голубые организовали с участием Бакаева. Зелимхан был невероятно мотивирован! Сначала он заработал штрафной, после которого Мухин упустил Ловрена. Зенитовцы простили армейцев за ошибку на стандарте, да и потом ещё один-два раза стандарты сине-бело-голубых удивляли соперника. Например, в моменте, когда петербуржцы хитро разыграли угловой за счёт паса низом на Бакаева, пробившего из хорошей позиции в защитника ЦСКА.

"Зенит" быстро комбинировал, даже в редких ситуациях с прессингом красно-синих выходил из обороны низом. Забыты времена Дзюбы. Однажды команда Семака на топовом уровне организовала контрвыпад в такой ситуации, вот только атаку загубил неточным пасом Бакаев. Другие запомнившиеся эпизоды с Зелимханом — падение в штрафной ЦСКА после единоборства с Дивеевым (зенитовцы требовали пенальти, тем не менее судья решил, что движение защитника рукой не тянуло на фол), созданные моменты для Мостового и Сергеева, когда экс-спартаковец обокрал Набабкина. По ходу тайма Бакаев по просьбе тренерского штаба стал чаще смещаться направо, хотя, пожалуй, слева он был поопаснее.

Хорошая игра «Зенита». Особенно первый тайм. И движение, и моменты. Смотрелись очень хорошо. Сергей Семак

Показательна статистика ударов к перерыву — 13:2 (в створ — 7:0). В целом петербуржцы одержали заслуженную победу, ведь армейцы закончили игру с одним-единственным попаданием в створ (удары — 19:6, в створ — 8:1). Но какой же тяжёлой она получилась!».

ЦСКА дал бой «Зениту»

Представитель СЭ Гоша Чернов отметил старания ЦСКА, которые привели к тому, что «Зениту» было действительно сложно на домашнем поле, а такое бывает редко.

«Очень давно не было такого, чтобы исход домашнего матча "Зенита" стоял под вопросом. Последний раз сомнения возникали, пожалуй, перед первой встречей 1/16 финала Лиги Европы с "Бетисом", а в премьер-лиге — даже не вспомнить. "Зенит" давно и прочно закрепился в статусе безоговорочного фаворита лиги, который еще и на своем поле играет заметно лучше, чем в гостях. Уступить он, конечно, может, но чаще всего это гиперсенсация.

Армейцам удалось невозможное — они стали похожи на конкурентов "Зенита". Всю неделю матч подогревался мнениями о том, как хороши красно-синие на старте сезона, что они опережают команду Сергея Семака на два очка и могут претендовать на золото. Похвалу ЦСКА заслужил — Владимир Федотов и правда проделал отличную работу, хотя толком не получил усиления перед стартом сезона.

По первому тайму казалось, что ожидаемое жесткое сопротивление ЦСКА лишь иллюзия. Армейцы большую часть времени оборонялись и крайне редко переходили на чужую половину поля. Хотя атакующая тройка старалась встречать "Зенит" достаточно высоко, но защита располагалась компактно.

Тем не менее моменты у ворот Игоря Акинфеева все равно возникали часто, и голкипер ЦСКА играл роскошно. Любопытно, что в первом тайме армейцы допустили целых десять ударов из штрафной площади, и это совсем не типично для них.

Густаво Мантуан дебютировал за "Зенит" и сразу же включился в игру. Поначалу он играл не очень остро, а вот у ворот хозяев было опасно. Никита Ермаков даже забил, но гол отменили из-за офсайда у Карраскаля.

И когда давление у ворот "Зенита" стало по-настоящему нарастать, на авансцену вышел Мантуан — хавбек принял мяч прямо перед штрафной и пальнул в угол с правой ноги. Шокирующий старт карьеры в России для футболиста, к трансферу которого в Питере относились скептически, ведь он часто получал травмы в Бразилии.

Почти все команды играют от обороны, низко, ждут шансов при стандартах или в контратаках. Нам важно соблюсти баланс, меньше ошибаться. Большинство приезжают и играют так. Нам надо подстраиваться. Иногда непросто вскрывать обороны количественно и качественно сложно. Думаю, справились. Доволен нашей игрой. Сергей Семак

"Зенит" в итоге довел дело до победы. Но такой нервной игры РПЛ в Санкт-Петербурге в этом году еще не было. ЦСКА точно будет претендовать на многое, но пока что "Зенит" его обходит».

Настойчивость Бакаева

Корреспондент «Советского Спорта» Владислав Домрачев отметил старания Зелимхана Бакаева, который доставил игрокам ЦСКА немало проблем. Он рассмотрел и других футболистов влиявших на ход поединка.

«С поразительным спокойствием хозяева транжирили жирные моменты: Ловрен (4-я минута), Малком (9-я, вовсе не бразильская обработка мяча), Сергеев (29-я), Малком (штрафной удар на 42-й).

Акинфеев геройствовал до гола: выручил после ударов Сергеева и Малкома. Однако пропущенный мяч процентов на 50 — вратарский, хоть исполнение олимпионика было на высшем уровне.

Понравилась настойчивость Бакаеве. Он всерьез зарубился с защитником ЦСКА и сборной Дивеевым. Сначала зенитчик обманул судью, нарисовав падение после легкого контакта с соперником. Ловрен головой отправил мяч, поданный Дугласом Сантосом, впритирку со стойкой. Вскоре Дивеев толкнул в спину Бакаева, в штрафной. Судьи криминала не усмотрели, зато как бушевал на бровке Семак, прессуя резервного арбитра.

Именно Бакаев обокрал у лицевой линии ветерана Набабкина и вывел на удар с угла вратарской Сергеева, но на пути мяча встал Акинфеев.

Чилиец Мендес совсем потерялся на позиции левого полусреднего. Поэтому его замена в перерыве на Карраскаля абсолютно логична. Связка КуЧалов не работала. Кучаев с головой погряз в разрушительной работе, к тому же схватил предупреждение. Чалов же за мяч ни разу не зацепился.

Мы были слишком мягки в единоборствах. Плохо их вели на чужой половине поля. Соперник любит пространство. Но мы позволяли слишком много. Владимир Федотов

Вышедший перед перерывом Карраскаль сразу включил фирменный дриблинг и начал напрягать оборону хозяев, отдыхавшую всю первую половину».

«Армейцы» выдали максимум

Максим Квятковский со BobSoccer оценил игру ЦСКА по таймам.

«Армейцы, пожалуй, выдали свой максимум на сегодняшний день. Такие матчи тем и интересны, что показывают болевые точки команды. Видно, над чем работать, кто тянет такой уровень, а кто нет.

Ноль вопросов к Владимиру Федотову. С учетом навалившихся на неделе проблем, тренерский штаб сработал безупречно. Я знал, что Карраскаль готов только на небольшой отрезок, поскольку пропустил по медицинским причинам несколько тренировочных дней. Армейцам удалось это сдержать в тайне, информация не утекла, и очень хорошо. Потеря на данный момент невосполнимая, что доказала вторая половина встречи. Мендес, увы, потерялся, и в перерыве справедливо был заменен. Еще и Обляков сегодня отсутствовал, его не хватало. Обе замены в стартовом составе — вынужденные.

До перерыва мяч не держался, игра не шла. "Зенит" нагнетал давление и заставил прижаться к воротам. Могли удержать 0:0, но нелепая потеря мяча на чужой половине (как можно совершать такие ошибки, когда остается полминуты добавленного времени?!) стоила дорого.

На второй тайм вышел Карраскаль. И — пошла совсем другая игра! Дело не только в колумбийце, армейцы в принципе осознали, что негоже играть так, как до перерыва. И мяч стал держаться, и острота появилась. Если до перерыва преимуществом полностью владел "Зенит", то во второй половине ЦСКА, на мой взгляд, выглядел лучше соперника.

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Что "Спартак" в недавнем матче за Суперкубок, что "Локомотив" два тура назад, получив первый гол в Санкт-Петербурге, полностью рассыпались и в оставшееся время представляли собой жалкое зрелище. А ЦСКА — заиграл! И впервые за долгое время действительно переигрывал "Зенит", пусть пока на каком-то временном отрезке. Спасибо команде за такой второй тайм!».

«Зенит» играл гораздо быстрее ЦСКА

Обозреватель BobSoccer Алексей Андрианов назвал компоненты игры «Зенита», за счет которых команда Сергея Семака переигрывала ЦСКА.

«Даже не представляю, насколько армейцы разочарованы результатом: вытащить провальную для себя игру после перерыва, не реализовать моменты, забить гол с сантиметровым офсайдом и пропустить в концовке встречи… Такие удары держать сложно. Федотову привычно: знаю, как переживал Владимир Валентинович поражение в серии пенальти в поединке с "Партизаном" в квалификации Лиги конференций. ЦСКА респект за второй тайм — смело, агрессивно, я бы сказал, фанатично. Такой футбол нравится болельщикам — мне, во всяком случае, ЦСКА во второй сорокапятиминутке понравился гораздо больше, чем в первой.

В чем превосходил соперника "Зенит"? В скорости. Как любит конкретизировать Роман Широков — петербуржцы и бежали, и мыслили, и двигали мяч гораздо быстрее. Гости выбрали предельно закрытую тактику с тремя центральными защитниками, действовавшим низко Кучаевым и закрытыми краями. Семак не стал зеркалить схему Федотова и сделал замену по позиции: Бакаев вместо травмированного Клаудиньо. ЦСКА был активен в дебюте, но затем отдал инициативу и территорию, фактически отказался от контригры и, как следствие, тратил колоссальные силы на оборону. Но постоянно сохранять концентрацию исключительно на своей половине поле невозможно: до поры до времени выручал Акинфеев, но на 45-ой минуте и он не справился с дальним ударом Малкома — 1:0.

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Выход на поле земляка Барриоса Карраскаля если не перевернул, то как минимум сделал игру более равной. Пошел футбол на встречных курсах, который, как и в Грозном, таил угрозы не для самых скоростных защитников "Зенита". ЦСКА сравнял счет с бесспорного пенальти и мог забивать еще, однако грамотный матч-менеджмент провел Сергей Семак: тройная замена (Адамов грамотно сыграл по Карраскалю), а чуть позднее и выход Мантуана и предопределили исход встречи. Отмечу юного бразильца, забившего решающий гол роскошным ударом со средней дистанции (залети два таких мяча в ворота Кержакова, Михаилу бы досталось по полной программе)».

Бразильцы «Зенита» делают разницу

Вадим Багров, представляющий Soccer.Ru, отметил, что «Зенит» сумел выиграть этот матч за счет своих бразильцев.

Лучше дебюта и представить себе нельзя. Посвящаю гол семье. Густаво Мантуан

По сумме первого часа матча ЦСКА, конечно же, не наиграл на ничью. Но старт второго тайма точно был за командой с Карраскалем, вышедшим на замену. Семак почувствовал, что игра может сломаться — сделал тройную замену, внес коррективы сразу в три полевые линии.

Бакаев неплохо менял фланги до перерыва, но Зелимхан не может выдать высокий темп на протяжении всего матча. Сергеев провел плохой матч — у форварда было меньше ударов в сторону ворот, чем у защитника Ловрена. А Сутормин заслужил замену после ошибки в борьбе с Мойзесом. Тактически «Зенит» сначала не изменил структуру, но потом перешел на три центральных, поскольку Родригао и Ловрен без поддержки Адамова не успевали. ЦСКА разгонял неплохие контратаки. И хотя больших разрывов между линиями у «Зенита» не было, нервничали. Второй тайм чемпионов был сумбурным, без чудо-удара Мантуана увидели бы ничью. Хотя неправильно закрывать глаза и на ошибки Федотова.

«Зениту» непросто искать мотивацию на игру на пределе, когда игроки видят, насколько сильнее, чем соперники, по номиналу. Но им нужно помнить, что в футболе не всегда выигрывают сильнейшие команды. Например, лучшая банда мира по сумме последних сезонов — «Манчестер Сити», ни разу не побеждала в финале Лиги чемпионов. У Семака намного больше аргументов, чем у ЦСКА, но Федотов в перерыве точно нашел правильные слова. В каком-то смысле тренера подвели футболисты. Центральные полузащитники оставляли место Венделу, Малкому и Мантуану. А ведь еще не было Клаудиньо — с травмой ковырялся в телефоне на трибуне. Также ЦСКА недоработал на флангах. Гайич, что для «армейцев» плохо — футболист среднего уровня. Серб нередко теряет позицию в обороне и вяло атакует. А Мойзес прилетел с летними боками, нужно сгонять вес и добавлять в выносливости.

Гол и ассист? Круто получилось. Я очень доволен. Я счастлив. Но главное, что команда выиграла. Будем продолжать в том же духе. Малком

«"Зенит" тоже включался рывками. Кержакова подставляли защитники — привезли два гола в матче, где у ЦСКА был один удар в створ, и тот с пенальти. Но один мяч судьи не засчитали. Федотов снова хотел игру вторым номером, но футболисты "армейцев" не осилили план. Только выход Карраскаля, который рисковал с передачами, оживил игру гостей. Очевидно, когда по ударам в створ счет 8:1, что по сумме у "Зенита" было неоспоримое преимущество. Но показательно, что после перерыва увидели всего два метких удара на две команды, причем оба были голевыми — редчайший пример в футболе. Сыграли тайм без ворот, но ЦСКА объективно не готов побеждать "Зенит" в гостях. Впрочем, один шаг Карраскаля назад в перспективной контратаке мог означать несправедливую, но интригующую победу "армейцев". А так Семак выиграл благодаря главному своему оружию — классу бразильцев».