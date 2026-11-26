Зацепится ли «Борнмут» за путёвку в плей-офф?

прогноз на матч 5-го тура Лиги Европы, ставка за 2.05

26 ноября в пятом туре Лиги Европы по футболу сыграют «Сельта» и «Борнмут». Начало встречи — в 20:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.

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«Сельта»

Турнирное положение: в таблице общего этапа Лиги Европы «Сельта» занимает 27-е место, набрав 3 очка.

Последние матчи: в Лиге Европы испанская команда одержала победу над «Селтиком» (2:1), а также проиграла «Омонии» (0:1), «Ювентусу» (1:2), «Юниону Сент-Жиллуа» (1:2).

Не сыграют: Борха Иглесиас, Мигель Роман, Карл Старфельт.

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Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: в последних матчах «Сельта» одержала одну победу, сыграла одну встречу вничью и в трех поединках потерпела поражение.

«Борнмут»

Турнирное положение: в основном этапе Лиги Европы «Борнмут» занимает второе место, англичане набрали 12 очков из 12 возможных.

Последние матчи: В стартовой игре Лиги Европы «Борнмут» в гостях переиграл «Реал Сосьедад» (2:1), затем англичане нанесли поражения «Штурму» (3:0), «Милану» (3:0) и «Спарте» (3:1).

Не сыграют: Алекс Скотт, Алекс Тот.

Состояние команды: «Борнмут» одержал победу в девятом матче подряд, команда в этих встречах забила 23 гола и пропустила два безответных мяча.

На что ставят в матче Сельта — Борнмут Букмекерские коэффициенты на матч Сельта — Борнмут: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Сельта» занимает 27-е место в Лиге Европы

«Борнмут» занимает 2-е место в Лиге Европы

«Сельта» и «Борнмут» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Борнмута» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.05. Ничья оценивается в 3.55. На победу «Сельты» — 3.65.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 2.50 и 1.50.

Прогноз: «Борнмут» подходит к матчу в отличной форме и выиграл все четыре встречи основного этапа Лиги Европы. Англичане забили 11 голов и пропустили всего два, тогда как «Сельта» потерпела три поражения в четырёх турах. Испанцам будет непросто остановить соперника, который сейчас демонстрирует стабильную игру.

2.05 Победа «Борнмута» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Сельта» — «Борнмут» принесёт прибыль 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Победа «Борнмута» с коэффициентом 2.05.

Прогноз: «Борнмут» забивает много и регулярно, а «Сельта» пропускает в большинстве матчей Лиги Европы. При этом хозяевам необходимо набирать очки, поэтому они вряд ли будут действовать исключительно от обороны. Встреча может получиться результативной.

2.50 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Сельта» — «Борнмут» принесёт чистый выигрыш 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.50.