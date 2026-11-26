26 ноября в пятом туре Лиги Европы по футболу сыграют «Сельта» и «Борнмут». Начало встречи — в 20:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.
«Сельта»
Турнирное положение: в таблице общего этапа Лиги Европы «Сельта» занимает 27-е место, набрав 3 очка.
Последние матчи: в Лиге Европы испанская команда одержала победу над «Селтиком» (2:1), а также проиграла «Омонии» (0:1), «Ювентусу» (1:2), «Юниону Сент-Жиллуа» (1:2).
Не сыграют: Борха Иглесиас, Мигель Роман, Карл Старфельт.
Календарь и таблица Лиги Европы
Состояние команды: в последних матчах «Сельта» одержала одну победу, сыграла одну встречу вничью и в трех поединках потерпела поражение.
«Борнмут»
Турнирное положение: в основном этапе Лиги Европы «Борнмут» занимает второе место, англичане набрали 12 очков из 12 возможных.
Последние матчи: В стартовой игре Лиги Европы «Борнмут» в гостях переиграл «Реал Сосьедад» (2:1), затем англичане нанесли поражения «Штурму» (3:0), «Милану» (3:0) и «Спарте» (3:1).
Не сыграют: Алекс Скотт, Алекс Тот.
Состояние команды: «Борнмут» одержал победу в девятом матче подряд, команда в этих встречах забила 23 гола и пропустила два безответных мяча.
Статистика для ставок
- «Сельта» занимает 27-е место в Лиге Европы
- «Борнмут» занимает 2-е место в Лиге Европы
- «Сельта» и «Борнмут» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Борнмута» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.05. Ничья оценивается в 3.55. На победу «Сельты» — 3.65.
ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 2.50 и 1.50.
Прогноз: «Борнмут» подходит к матчу в отличной форме и выиграл все четыре встречи основного этапа Лиги Европы. Англичане забили 11 голов и пропустили всего два, тогда как «Сельта» потерпела три поражения в четырёх турах. Испанцам будет непросто остановить соперника, который сейчас демонстрирует стабильную игру.
Ставка: Победа «Борнмута» с коэффициентом 2.05.
Прогноз: «Борнмут» забивает много и регулярно, а «Сельта» пропускает в большинстве матчей Лиги Европы. При этом хозяевам необходимо набирать очки, поэтому они вряд ли будут действовать исключительно от обороны. Встреча может получиться результативной.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.50.