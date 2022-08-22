Добро пожаловать в Манчестер, где подопечные Эрика тен Хага попробуют одержать первую победу в сезоне после провального старта. В соперниках у «Манчестер Юнайтед» «Ливерпуль», который сыграл два первых матча чемпионата вничью. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча запланировано на 22 августа в 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Манчестер Юнайтед»

Впервые за 101 год «Манчестер Юнайтед» потерпел два поражения в стартовых двух турах чемпионата. Тен Хаг — второй тренер в истории «Манчестер Юнайтед» после Джона Чемпена, который так слабо стартовал в турнире. В первом туре «Манчестер Юнайтед» уступил дома «Брайтону» со счетом 1:2, а во втором разгромно проиграл на выезде «Брентфорду» (0:4). Стоит отметить, что в матче с «Брентфордом» манкунианцы горели 0:4 уже к 35-й минуте игры и до конца основного времени так и не смогли выправить ситуацию. «Манчестер Юнайтед» по итогам второго тура занял последнюю 20-ю позицию с разницей мячей 1-6.

На неделе «Манчестер Юнайтед» объявил о топовом подписании полузащитника мадридского «Реала» Каземиро. Бразильский опорник присоединился к коллективу Эрика тен Хага за 60+10 млн фунтов стерлингов. Каземиро уже прошел медосмотр и осталось лишь завершить процедуру получения рабочей визы. Пока не известно сможет ли звездный новичок «Манчестер Юнайтед» принять участие в матче с «Ливерпулем».

«Ливерпуль»

Команда Клоппа начала новый сезон АПЛ с двух ничьих подряд. В первом туре команда Клоппа играла на выезде с вернувшимся в АПЛ «Фулхэмом». «Ливерпуль» дважды отыгрывался по ходу матча, но так и не смог вырвать победу. Итоговые 2:2 на старте — совсем не то, что ожидали болельщики команды от мерсисайдцев. Проблемы «Ливерпуля» продолжились и далее. Во втором туре на «Энфилде» против «Кристал Пэлас» «Ливерпуль» снова пропустил первым на 32-й минуте игры. Отличился нападающий Уилфрид Заа. Не добавило и оптимизму в игре удаление новичка «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса, который толкнул головой защитника «Кристал Пэлас» Андерсена. Мерсисайдцы остались в меньшинстве, но на помощь команде пришел Луис Диас, который отличился на 61-й минуте и принес своей команде вторую ничью подряд (1:1).

«Ливерпуль» по итогам двух туров занимает скромное 15-е место в турнирной таблице с двумя очками. В матче с «Манчестер Юнайтед» команде не поможет дисквалифицированный нападающий Дарвин Нуньес. Также продолжаются восстанавливаться после травм Жота, Конате, Матип, Джонс, Окслейд-Чемберлен и Тьяго.

Личные встречи

В прошлом сезоне АПЛ «Ливерпуль» дважды разгромно обыграл «Манчестер Юнайтед» — 5:0 на «Олд Траффорд» и 4:0 на «Энфилде». В последнем матче, который носил товарищеский характер, «Манчестер Юнайтед» уверенно взял верх над мерсисайдцами (4:0).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» с коэффициентом 1.76.