В понедельник, 22 августа, «Манчестер Юнайтед» примет «Ливерпуль» в рамках 3-го тура АПЛ. Матч на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере начнется в 22:00 (мск). «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

В межсезонье «красные дьяволы» сменили главного тренера — Ральф Рангник отправился тренировать сборную Австрии, а из «Аякса» в «МЮ» был выписан Эрик тен Хаг.

При подготовке к новому сезону «Юнайтед» выиграл три «товарняка» подряд, в том числе и с «Ливерпулем» (4:0), после чего дважды сыграл вничью и уступил «Атлетико» со счетом 0:1.

Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Ливерпуль 1 5.20 X 4.30 2 1.60 Ставка

В сезоне «Манчестер Юнайтед» стартовал разочаровывающе, проиграв на своем поле «Брайтону» (1:2). А в следующем туре клуб и вовсе был разгромлен на выезде «Брентфордом» (0:4).

Все прогнозы на АПЛ

С нулем очком и разницей мячей 1-6 «МЮ» замыкает таблицу. В лазарете Гринвуд и Уильямс, под вопросом участие Марсьяля.

«Ливерпуль»

Сезон ливерпульский клуб начал победой над «Ман Сити» (3:1) в матче за Суперкубок Англии, после чего на следующий день сыграл «товарняк» со «Страсбургом» резервным составом (0:3).

В АПЛ мерсисайдцы стартовали выездной ничьей с «Фулхэмом» (2:2), после чего дома поделили очки с «Кристл Пэласом» (1:1) играя в меньшинстве после удаления Нуньеса.

Дисквалифицированный новичок «Ливерпуля» присоединился к и без того длинному списку потерь Юргена Клоппа — в лазарете 8 игроков: Матип, Алькантара, Конате, Джонс, Жота, Окслейд-Чемберлен, Рэмзи и Келлехер.

Календарь и таблица АПЛ

С 2 очками и разницей мячей 3-3 «Ливерпуль» идет на 15-м месте. К матчу с «МЮ» в строй могут вернуться Фирмино и Наби Кейта.

Прогноз и ставка

На победу «МЮ» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.90, на ничью в основное время — 4.60, а на победу «Ливерпуля» — 1.63.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» дважды обыграл «МЮ» всухую: 4:0 дома и со счетом 5:0 на выезде. К

В последних 5 очных официальных встречах «Ливерпуль» три раза победил и лишь раз проиграл.

На «Олд Траффорд» мерсисайдцы выиграли 2 из последних 5 матчей, еще 2 раза сыграв вничью. Прогноз: «Ливерпуль» не проиграет верховой матч .