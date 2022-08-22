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    «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Ставка (к. 1.76) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 22 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»
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    Юрген Клопп
    В понедельник, 22 августа, «Манчестер Юнайтед» примет «Ливерпуль» в рамках 3-го тура АПЛ. Матч на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере начнется в 22:00 (мск). «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 22 Августа 2022 года
    Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 22:00 Ливерпуль Ливерпуль
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    «Манчестер Юнайтед»

    В межсезонье «красные дьяволы» сменили главного тренера — Ральф Рангник отправился тренировать сборную Австрии, а из «Аякса» в «МЮ» был выписан Эрик тен Хаг.

    При подготовке к новому сезону «Юнайтед» выиграл три «товарняка» подряд, в том числе и с «Ливерпулем» (4:0), после чего дважды сыграл вничью и уступил «Атлетико» со счетом 0:1.

    Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Ливерпуль

  • 1
  • 5.20
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 1.60
  • Ставка
    •

    В сезоне «Манчестер Юнайтед» стартовал разочаровывающе, проиграв на своем поле «Брайтону» (1:2). А в следующем туре клуб и вовсе был разгромлен на выезде «Брентфордом» (0:4).

    Все прогнозы на АПЛ

    С нулем очком и разницей мячей 1-6 «МЮ» замыкает таблицу. В лазарете Гринвуд и Уильямс, под вопросом участие Марсьяля.

    «Ливерпуль»

    Сезон ливерпульский клуб начал победой над «Ман Сити» (3:1) в матче за Суперкубок Англии, после чего на следующий день сыграл «товарняк» со «Страсбургом» резервным составом (0:3).

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  • 17/08/2022

    • В АПЛ мерсисайдцы стартовали выездной ничьей с «Фулхэмом» (2:2), после чего дома поделили очки с «Кристл Пэласом» (1:1) играя в меньшинстве после удаления Нуньеса.

    Дисквалифицированный новичок «Ливерпуля» присоединился к и без того длинному списку потерь Юргена Клоппа — в лазарете 8 игроков: Матип, Алькантара, Конате, Джонс, Жота, Окслейд-Чемберлен, Рэмзи и Келлехер.

    Календарь и таблица АПЛ

    С 2 очками и разницей мячей 3-3 «Ливерпуль» идет на 15-м месте. К матчу с «МЮ» в строй могут вернуться Фирмино и Наби Кейта.

    Прогноз и ставка

    На победу «МЮ» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.90, на ничью в основное время — 4.60, а на победу «Ливерпуля» — 1.63.

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    В прошлом сезоне «Ливерпуль» дважды обыграл «МЮ» всухую: 4:0 дома и со счетом 5:0 на выезде. К
    В последних 5 очных официальных встречах «Ливерпуль» три раза победил и лишь раз проиграл.

    На «Олд Траффорд» мерсисайдцы выиграли 2 из последних 5 матчей, еще 2 раза сыграв вничью. Прогноз: «Ливерпуль» не проиграет верховой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.56 и ТБ 2,5 за 1.50.

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    «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 22.08.2022. Прогнозы на футбол. Хватит ли у Клоппа игроков, чтобы добыть очки на «Олд Траффорд»?
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