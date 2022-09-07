Холанн без тормозов. Машина Гвардиолы уничтожила «Севилью»

«Манчестер Сити» крупно обыграл «Севилью» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы G прошла в Севилье и завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. Голы забили Фил Фоден, Рубен Диаш и Эрлинг Холанн, оформивший дубль. Норвежец стал первым игроком, забившим 25 голов в первых 20 матчах Лиги чемпионов.

Холанн устроил «Севилье» дежавю

Автор The Telegraph Джеймс Даккер чествует главного героя в составе «Манчестер Сити», отмечая, что норвежский бомбардир улучшает свою статистику рекордными темпами.

«Невероятно думать, что всего 31 игрок в истории Лиги чемпионов забил больше голов, чем Эрлинг Холанн, при то, что это была лишь 20-я его игра в турнире. Только время покажет, окажется ли он решающим фактором в этом еврокубковом сезоне для "Сити", который куда более отчаянно хочет выиграть "ушастый" кубок, чем готов признать, но это было впечатляющее раннее заявление о намерениях грозного норвежского нападающего.

24-й и 25-й голы Холанна в Лиге чемпионов по обе стороны от крутого завершения Фила Фодена поставили "Сити" на путь комфортной победы над "Севильей" в их первом матче группы G здесь, на благоухающем юге Испании, прежде чем Рубен Диас забил четвертый гол в добавленное время. 9-й номер "Сити" теперь сравнялся с Робином ван Перси, Эрнаном Креспо, Эдином Джеко и Марио Жарделем по голам в Лиге чемпионов. Еще два сравняют его с Луисом Суаресом и Ривалдо, еще пять и мы увидим, как он сравняется с Уэйном Руни, Кака и Самуэлем Это'О. Он, нужно отметить, тот еще торопыга.

Предстоят еще более сложные испытания, но Холанн привнес в атаку "Сити" дополнительное измерение, и, по крайней мере, на данный момент соперники изо всех сил пытаются придумать действенные способы помешать ему. Сейчас у него 12 голов всего в семи матчах за "Сити", и он забивает в среднем каждые 46 минут. С каждым голом и игрой приходит новый прилив уверенности. Он выглядел как игрок, который просто знал, что забьет "Севилье".

Его второй гол олицетворял эту уверенность, и "Севилье" можно было простить чувство дежавю. Холанн подобрал мяч чуть выше средней линии, как это делал в прошлом году в составе "Боруссии" из Дортмунда, вырвался вперед, обыгрался с партнером в штрафной площади и забил.

Итак, на этот раз это была не точная копия, но она имела сходство: Холанн рванулся вперед прямо с половины поля "Севильи" и нашел Фила Фодена, чей удар был отражен. Холанн продолжил свой забег в штрафную и добил в пустые ворота, человек, который, казалось, навсегда оказался в нужном месте в нужное время».

Неизбежность Холанна

Автор The Guardian Сид Лоу вспоминает предыдущую встречу норвежского форварда с «Севильей», которая вышла еще более результативной.

«Эрлинг Холанн неизбежен. По крайней мере, так это ощущалось в Севилье и как это начинает ощущаться на стадионах повсюду. Пеп Гвардиола настаивал, что дело не только в норвежце и что, если "Манчестер Сити" не будет играть хорошо, они не выиграют. Здесь они действительно сыграли хорошо — это отразилось в первом сэйве Эдерсона, довольно легком, и не понадобившемся до 80-й минуты — они действительно выиграли, и он забил. Да, конечно. Дважды, на самом деле. Человек, который забивал каждые 44 минуты, забил еще два гола на скоростном шоссе на пути к победе со счетом 4:0 в начале очередного сезона Лиги чемпионов.

И то, что это было ожидаемо, что от них ждут только побед во всех турнирах, не должно затмить превосходного качества этой победы. У "Севильи", конечно, было ощущение, что так и будет, что они не смогут выстоять в схватке с "Сити". "И в довершение всего, 'Манчестер Сити'!", — гласил один из заголовков. "Севилья" попала в этот кризис: одно очко в первых четырех играх стало худшим началом сезона за 41 год. Последнее, чего они хотели, — это появление команды Пепа Гвардиолы: последнее, чего они хотели, — это Холанн.

В последний раз, когда они встречались с ним, Холанн забил четыре из пяти голов "Боруссии" при общем счете 5:4. Здесь, на этом стадионе, вы могли слышать страх каждый раз, когда он бежал в атаку. Было слышно каждый вздох, звук удара бутсы по мячу эхом разносился по округе. Тогда стадион был пуст, что, возможно, усиливало это чувство; он не был пуст сейчас, 18 месяцев спустя. Гвардиола приглашал болельщиков не пропустить матч на стадионе, который является "особенным", и, несмотря на все их проблемы, они устроили аншлаг».

Атакующее три «Сити» сработало

Автор Daily Mail Джек Гоган призывает не забывать, что в успехе «Сити» в Севилье кроме голов Холанна есть и большой вклад Фила Фодена и Джека Грилиша.

«Пеп Гвардиола всегда придает большое значение первым двум групповым играм Лиги чемпионов, независимо от соперника. Выиграйте их, и дальше ваше будущее относительно безмятежно. Такое отношение сослужило им хорошую службу в прошлом, ведь они никогда не упускали возможности попасть в 1/8 финала. Проблемы всегда случались на более поздних раундах соревнования.

Таким образом, хотя с самого начала это выглядело легко, "Манчестер Сити" ничего не оставил на волю случая и, возможно, предложил взглянуть на то, что Гвардиола считает своей лучшей атакующей группой для будущих крупных матчей. Трио сработало. Мы доберемся до Эрлинга Хааланда. Очевидно, он забил еще один дубль. Вечер снова принадлежал ему. Но два англичанина по обе стороны от него, Фил Фоден и Джек Грилиш, также ушли с поля со значительным успехом.

Оба выступили исключительно хорошо в качестве перевернутых вингеров, умело поддерживаемых традиционными крайними защитниками. "Сити", забравший всю жару из района, ласково называемого "сковородкой Испании", был более симметричен. Более плавный, если это возможно. Гвардиола признал после ничьи с "Астон Виллой" на выходных, что им не хватало Грилиша, и доказательства этого появились во время победы над "Севильей". Для начала, больше контроля над владением мячом — это важно, когда подобные матчи остаются напряженными гораздо дольше, чем должны.

Гвардиола восторженно говорил о "Севилье" накануне, сказав, что он "хотел бы" иметь такую же историю в еврокубках, как у них, учитывая четыре трофея Лиги Европы в клубном музее с 2014 года. Единственный европейский трофей "Сити" был завоеван 52 года назад — Кубок обладателей кубков, хотя их прогресс в главном клубном соревновании за время пребывания каталонца у руля команды был обнадеживающим.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Несмотря на их историю, начало этого сезона "Севильи" было менее чем впечатляющим — три поражения и ничья оставили их в зоне вылета Ла Лиги, а Хулен Лопетеги опасается за свои долгосрочные перспективы».

Новый поход «Манчестер Сити» за трофеем Лиги чемпионов

Автор ESPN Роб Доусон считает, что уверенный старт в новом розыгрыше Лиги чемпионов говорит о том, что шансы «горожан» выиграть трофей довольно высоки.

«Пеп Гвардиола пошутил на своей пресс-конференции в понедельник, что всякий раз, когда "Манчестер Сити" начинает новую кампанию в Лиге чемпионов, первый вопрос всегда заключается в том, когда они собираются ее выиграть. Тем не менее, он знает, что эти вопросы будут возникать до тех пор, пока он не поднимет трофей в своих руках. Но более чем уверенная победа над "Севильей" со счетом 4:0, благодаря дублю Эрлинга Холанна и голам Фила Фодена и Рубена Диаша, — обнадеживает, что это может быть его год.

"Севилья", которая проиграла пять игр подряд, в том числе еще ни разу не победив в новом сезоне Ла Лиги, выбрала двух 20-летних игроков в центр защиты (Хосе Анхеля Кармону и Танги Нианзу) и не могла противостоять Холанну — особенно его движению в штрафной площади. И с того момента, как он забил свой первый гол на 20-й минуте, "Манчестер Сити" полностью контролировал ситуацию.

По крайней мере, на бумаге это должна была быть их самая сложная выездная игра в группе G, но то, как они шли к победе, не сбавляя темп, означает, что они должны без проблем претендовать на выход в плей-офф. Именно там будет определен успех "Сити" в соревновании этого сезона, но Гвардиола не мог и мечтать о лучшем старте. Команда Гвардиолы доходила до финала и полуфинала за последние два года, и на этот раз у них есть Холанн».

Неудачники дня: Лопетеги, Марез и Конте

Автор Goal Джонатан Смит привычно выбирает главных победителей и неудачников прошедшего матча.

«Хулен Лопетеги: "Манчестер Сити" — последняя команда, с которой вы хотите столкнуться, когда вы на грани увольнения, но, к сожалению, это еще одно болезненное поражение для тренера "Севильи". В прошлом сезоне "Севилья" финишировала четвертой в Ла Лиге, но летом потеряла пару центральных защитников Диего Карлоса и Жюля Кунде. Одно очко в четырех матчах Ла Лиги в этом сезоне — ужасное начало, даже учитывая эти потери. Несмотря на это, на стадионе "Санчес Писхуан" царила позитивная атмосфера перед первым матчем Лиги чемпионов, но к концу матча раздались недовольные. Игроки Лопетеги пытались не отдавать мяч чемпионам Премьер-лиги, но их просто перебегали и превзошли в классе, лишив уверенности в себе.

Рияд Марез: Никто в нынешнем составе не забил больше голов в Лиге чемпионов, чем алжирский вингер, который за последние два года сыграл большую роль в выходе "Сити" в финал и полуфинал. Но в стартовом составе не нашлось места для игрока, который вышел в старте только в двух из шести матчей Премьер-лиги в этом сезоне. Последним стартом Мареза была победа над "Кристал Пэлас", но его заменили когда "Сити" проигрывал со счетом 1:2 и с тех пор не начал с первых минут три матча. Джек Грилиш сразу же вернулся в состав после восстановления после травмы, и Марезу предстоит борьба, чтобы вернуть себе место в составе.



Антонио Конте: Босс "Тоттенхэма" был недоволен расписанием матчей, согласно которому его команда отправится на стадион "Этихад" между играми Лиги чемпионов против "Марселя" и "Спортинга". Его гнев усиливал тот факт, что у "Манчестер Сити" будет дополнительные 24 часа на подготовку к матчу, хотя его команда, по крайней мере, осталась в Англии. Но еще больше он будет разочарован тем, что "Сити" не вымотался посильнее в Севилье, где игра иногда напоминала тренировку атаки против защиты, в то время как ключевые игроки были заменены довольно рано, когда игра была выиграна. "Тоттенхэм" выиграл дома и на выезде у "Сити" в прошлом сезоне, и Конте должен будет изобрести что-то особенное, чтобы повторить этот успех».