АПЛ: Итоги 6-го тура

«Арсенал» прервал победную серию из 5 матчей. Притормозить лондонский клуб удалось «красным дьяволам» из МЮ. «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» теряют очки. А «Тоттенхэм» и «Челси» добиваются побед в своих матчах

Изменения в турнирной таблице

После матчей 6-го тура английской Премьер-Лиги первая пятёрка осталась без изменений.

Ведущие клубы АПЛ снова в Топе. Команды вернулись на лидирующие позиции в турнирной таблице. Разбавляет компанию, идущий на 4-м месте «Брайтон».

В плюсе 7 команд. «Челси» смог подняться с 10-го на 6-е место, «Брентфорд» (с 11-го на 8-е), «Ньюкасл» (с 12-го на 11-е), «Борнмут» (с 16-го на 13-е), «Вулверхэмптон» (с 18-го на 14-е), «Эвертон» (с 17-го на 16-е) и «Астон Вилла» (с 19-го на 17-е).

Календарь и таблица АПЛ

Всего одну позицию потерял «Ливерпуль», но команда Юргена Клоппа находится в верхней части «турнирки» — на 7-й строчке.

В минусе помимо «мерсисайдцев» ещё 6 клубов. «Лидс» (с 7-го на 9-е), «Фулхэм» (с 8-го на 10-е), «Саутгемптон» (с 9-го на 12-е), «Кристал Пэлас» (с 13-го на 15-е), «Вест Хэм» (с 14-го на 18-е) и «Ноттингем Форест» (с 15-го на 19-е).

Битва грандов

Главное сражение 6-го тура прошло в Манчестере. Набравший ход МЮ принимал на своём поле лидера АПЛ — «Арсенал».

Перед очным поединком «канониры» одержали 5 побед в 5 матчах. Лондонский клуб смёл на своём пути «Кристал Пэлас» (2:0), «Лестер» (4:2), «Борнмут» (3:0), «Фулхэм» (2:1) и «Астон Виллу» (2:1).

«Манчестер Юнайтед» в свою очередь начал сезон провально — два поражения от «Брайтона» (1:2) и «Брентфорда» (0:4). Затем «красные дьяволы» выдали сумасшедшую серию из побед: были обыграны «Ливерпуль» (2:1), «Саутгемптон» (1:0), «Лестер» (1:0). И теперь под каток попал лидер английского чемпионата — «Арсенал» (3:1).

Таким образом МЮ прервал серию соперника и продлил свою до 4 побед. В составе победителей дублем отметился Рашфорд и ещё один гол забил новичок клуба Антони.

После этой победы «красные дьволы» набрали 12 очков и закрепились на 5-м месте. «Арсенал» несмотря на поражение остался на 1-м месте. У канониров — 15 баллов.

В Топе

«Арсенал» уже не может спокойно чувствовать себя на 1-й строчке. Место на троне начало шататься. К лондонскому коллективу вплотную подобрались сразу 4 клуба: МС, «Тоттенхэм», «Брайтон» и МЮ.

На 2-м месте идёт «Манчестер Сити». Действующий чемпион потерял очки в поединке с «Астон Виллой» (1:1). «Небесно-голубые» набрали 14 очков.

Хосеп Гвардиола после матча с «Астон Виллой» globallookpress.com

Столько же баллов у «Тоттенхэма». «Шпорам» удалось догнать соперника после победы над «Фулхэмом» (2:1). Лондонский клуб закрепился на 3-м месте.

«Брайтон» держится в группе грандов АПЛ. «Чайки» добиваются крупной победы над «Лестером» (5:2). Клуб добавляет в свою копилку 13 очков и держится на 4-й позиции.

К чемпионской гонке подключился и «Челси». Аристократы поднялись на 6 место в турнирной таблице. Лондонский клуб выиграл у «Вест Хэма» со счётом 2:1 и набрал 10 баллов.

7 строчка у «Ливерпуля» — в его активе 9 очков. «Мерсисайдцы» упустили возможность обыграть команду ниже уровня — «Эвертон». Ливерпульское дерби завершился безголевой ничьей 0:0.

Что дальше?

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» — центральная афиша 7-го тура. Место встречи — 10 сентября. В очном поединке сойдутся главные преследователи «Арсенала».

У лидера АПЛ соперник проще. В воскресенье, 11 сентября «Арсенал» примет «Эвертон».

Бьющий новые рекорды в этом сезоне МЮ отправится в гости к «Кристал Пэласу» (11 сентября), чтобы продлить победную серию до 5 матчей.

Все прогнозы на АПЛ

Поправить турнирную ситуацию попробуют ещё два гранда английской Премьер-лиги. «Челси» отправится к «Фулхэму», а «Ливерпуль» примет «Вулверхэмптон». Оба матча состоятся в субботу, 10 сентября.