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    АПЛ. «Челси» против «Вест Хэма», «Ман Сити» в гостях у «Астон Виллы», противостояние «Ман Юнайтед» и «Арсенала»

    Результаты матчей 6 тура АПЛ

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    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн
    Поединки 6 тура английской Премьер-лиги состоятся в период с 3-го по 4 сентября.

    «Эвертон» — «Ливерпуль» 0:0

    В матче 5 тура АПЛ «Эвертон» и «Ливерпуль» сыграли вничью, не забив ни одного гола.

    На 69 минуте гол «ирисок» не был засчитан из-за офсайда.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Эвертон — Ливерпуль 0:0
    Эвертон: Джордан Пикфорд, Нэйтан Паттерсон, Конор Коди, Джеймс Тарковски, Виталий Миколенко, Том Дэвис (Идрисса Гейе, 62'), Amadou Mvom Onana, Алекс Айуоби, Демарай Грей, Ниль Мопе, Энтони Гордон (Дуайт Макнил, 82') Ливерпуль: Луис Диас, Дарвин Нуньес (Диогу Жота, 80'), Мохамед Салах, Fabio Carvalho (Роберто Фирмино, 46'), Фабиньо, Харви Эллиотт (Жоэль Матип, 80'), Константинос Цимикас (Эндрю Робертсон, 59'), Вирджил ван Дейк, Джо Гомес, Трент Александер-Арнольд (Джеймс Милнер, 59'), Алисон Предупреждения: Amadou Mvom Onana (38'), Вирджил ван Дейк (76'), Фабиньо (90 + 2'), Джордан Пикфорд (90 + 6')

    «Ливерпуль» с 9 очками занимает 5 место в таблице АПЛ. У «Эвертона» 4 очка. Он находится на 14 строчке.

    «Брентфорд» — «Лидс»

    3 сентября, 17:00 мск

    «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон»

    3 сентября, 17:00 мск

    «Ноттингем Форест» — «Борнмут»

    3 сентября, 17:00 мск

    «Ньюкасл» — «Кристал Пэлас»

    3 сентября, 17:00 мск

    «Тоттенхэм» — «Фулхэм»

    3 сентября, 17:00 мск

    «Челси» — «Вест Хэм»

    3 сентября, 17:00 мск

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    «Астон Вилла» — «Манчестер Сити»

    3 сентября, 19:30 мск

    «Лестер» — «Брайтон»

    4 сентября, 16:00 мск

    «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»

    4 сентября, 18:30 мск

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