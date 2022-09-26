Кругосветка. Чем удивил первый международный перерыв сезона?

Первый крупный перерыв в клубном футболе в сезоне 2022/23 перенаправил внимание на международную арену.

С приближением чемпионата мира по футболу и завершением в сентябре группового этапа Лиги наций, это были захватывающие несколько дней международного футбола по всему миру.

В Европе Лига Наций предложила привлекательную альтернативу международным товарищеским матчам, в то время как за ее пределами было несколько интересных трансконтинентальных матчей.

От вылета Англии в Лигу В, до двухматчевого транс-тасманского противостояния Австралии и Новой Зеландии — автор Squawka Бен Грин размышляет о нескольких безумно драматичных днях.

1. Восхождение Беллингема

Джуд Беллингем вышел на поле в своем 11-м соревновательном матче за сборную Англию в пятницу,23 сентября, вечером, и теперь он уступает только Уэйну Руни по количеству официальных матчей за национальную команду, проведенных в качестве юниора.

Джуд Беллингем globallookpress.com

Молодежной сенсацией стало его 16-е появление за сборную Англии в целом, но он не смог помочь подопечным Гарета Саутгейта избежать вылета из Лиги А. Италия одержала победу со счетом 1:0 на «Сан-Сиро», обрекая «Трех львов» на понижение в Лигу В.

2. Рекордсмен Австрии по количеству матчей

Австрия тоже балансировала на грани вылета в Лигу B после поражения от Франции в четверг, 22 сентября. Действующие чемпионы мира победили гостей со счетом 2:0, но у Das Team был свой заряд позитива.

Вечно переменчивый, но очень энергичный Марко Арнаутович стал национальным рекордсменом по количеству матчей за сборную.

Марко Арнаутович globallookpress.com

Нападающий «Болоньи» сравнялся с Энди Херцогом, сыграв 103 матча за сборную. Теперь он должен превзойти это в решающем поединке Австрии против Хорватии в воскресенье. (Арнаутович вышел в 104-м матче, а Австрия проиграла Хорватии (1:3) и вылетела в Лигу В — прим. ред.).

3. Новый состав Ганы

Сборная Ганы, ведущая подготовку к чемпионату мира 2022 года, зарядилась энергией в этот международный перерыв, поскольку несколько уважаемых игроков сменили спортивное гражданство, чтобы представлять страну.

Среди них были Иньяки Уильямс, Тарик Лэмпти, Рэнсфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер и Стефан Амброзиус.

Иньяки Уильямс globallookpress.com

Уильямс и Лэмпти оба вышли на поле в матче с Бразилией, проигранном со счетом 0:3, в то время как стойкий защитник «Саутгемптона» Мохаммед Салису также провел свой международный дебют.

Результат был не совсем таким, на что рассчитывал главный тренер Отто Аддо, но новый резерв талантов, доступный ему, придаст команде уверенности перед поездкой в Катар.

4. Удача Лейпцига закончилась

На некоторых аренах, кажется, командам просто невозможно везет, и для сборной Германии это был Лейпциг. Перед матчем с Венгрией в начале этой недели Die Mannschaft одержали 11 побед в Саксонии — лучшая победная серия страны в любом городе.

Германия — Венгрия globallookpress.com

Но неожиданные лидеры группы A3 венгры заставили их потерпеть поражение со счетом 0:1, прервав этот когда-то впечатляющий рекорд и лишив их шансов на выход в финал Лиги наций.

5. Чем они их там кормят в Неаполе?

Джакомо Распадори весьма блестяще открыл счет своим голам за сборную Италию в матче против Англии.

Завладев мячом с ловкостью карманника, 22-летний игрок закрутил мяч в дальний угол, забив гол высочайшего класса.

Джакомо Распадори globallookpress.com

Этот момент отражает его форму и на клубном уровне: «Наполи» в настоящее время лидирует в Серии А и возглавляет группу Лиги чемпионов.

Может ли этот год действительно быть годом «Наполи»?

6. Темная лошадка Чемпионата мира?

Можно привести аргумент, что глубина «элитного» состава Японии никогда не была такой плотной.

В прошлых турнирах «Синие самураи» в значительной степени полагались на присутствие счастливого для них Кейсуке Хонды, упорство молчаливой рабочей лошадки Макото Хасебе и атакующую родословную Синдзи Кагавы.

Теперь Хадзиме Мориясу может обратиться к преступно недооцененному игроку «Айнтрахта» Даичи Камаде; ужасающему трезубцу атаки «Селтика» Кёго Фурухаси, Рео Хатате и Дайзен Маэде; творческой виртуозности Такефусы Кубо, Рицу Доана и Каору Митоме; и новейшей жемчужине «Спортинга» Хидемасе Морите.

Это захватывающее время, и они, безусловно, показали это в матче против Соединенных Штатов в начале этой недели, обыграв американцев со счетом 2:0 и не позволив им нанести ни одного удара по воротам.

7. Дубль Австралии

Австралия и Новая Зеландия принимали участие в транс-тасманском двойном противостоянии в последние несколько дней, и Socceroos вышли победителями в обоих встречах.

Первый матч состоялся в Брисбене, где Авер Мабил забил победный гол в матче, закончившемся со счетом 1:0.

Австралия — Новая Зеландия globallookpress.com

Затем внимание переключилось на Окленд, где австралийцы вновь одержали сухую победу благодаря голам Митчелла Дьюка и Джейсона Каммингса.

Эти результаты теперь означают, что Австралия обыграла Новую Зеландию в последних шести матчах подряд.

8. Щит Шотландии

Две победы шотландцев в этом международном перерыве в Глазго сделали команду Стива Кларка самой успешной домашней командой на континенте в Лиге Наций.

Их домашняя беспроигрышная серия из восьми игр ставит их на один уровень с Италией как двумя самыми сильными коллективами континента — на своих полях.

Северная Ирландия globallookpress.com

9. Первая победа Северной Ирландии

Сборная Северной Ирландии зафиксировала свою первую победу в Лиге наций в субботу, 24 сентября. Norn Iron ранее не побеждали в турнире с момента его основания несколько лет назад, но прошедшие выходные все изменили.

Подопечные Яна Бараклафа одержали доблестную победу над командой Косово со счетом 2:1, сдвинувшись с нулевой отметки.

10. Дебют Исака

Это был невероятный и несколько нестандартный взлет для Исака Хиена. 23-летний футболист дебютировал в сборной Швеции против Сербии, и у него захватывающая биография.

Он играл в академии АИК вместе с тезкой и будущей звездой Александром Исаком на позиции нападающего, но перешел на позицию центрального защитника только в возрасте 21 года.

Исак Хиен globallookpress.com

Благодаря этой смене позиции он заблистал в «Юргордене», а летом его перехватила «Верона». Теперь он стартовый защитник Серии А и полноценный игрок сборной.

Это невероятный поворот, ведь всего два года назад он был несколько неуверенным форвардом в третьем дивизионе шведского футбола.