«Зенит» уходит в отрыв. Ростовчане не прыгнули выше головы в Петербурге

«Зенит» на своем поле победил «Ростов» (3:1) в рамках 11‑го тура РПЛ. В составе победителей голы на счету Малкома (14‑я минута), Вендела (65) и Далера Кузяева (77). У ростовчан отличился Николай Комличенко (47). Петербуржцы набрали 29 очков и продолжают лидировать в турнирной таблице. Команда Сергея Семака пока не проигрывала в текущем чемпионате. «Росто» потерпел первое поражение в РПЛ и с 22 баллами занимает третью строчку.

Семак доверяет Кассьере

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов изучает стартовые составы команд, отмечая вышедшего в атаке питерцев Кассьеру.

«В основу "Зенита" вернулись не игравшие в кубковом матче со "Спартаком" голкипер Кержаков, Ловрен, Барриос и Клаудиньо. Интересно, что в атаке у петербургской команды с первых минут появился сегодня Кассьерра, а не Сергеев, несмотря на ужасный выход колумбийца на замену в "дерби двух столиц". Сергей Семак терпелив и продолжает доверять новому нападающему сине-бело-голубых, который не забил ни одного гола в стартовых десяти турах РПЛ.

Между тем "Зенит" к матчу с "Ростовом" подготовил интересную социальную акцию к Международному дню пожилого человека. Чемпионы России вышли на поле в футболках с фотографиями своих бабушек и дедушек и специальных сине-бело-голубых шарфах. Клуб поддержал организации, помогающие пожилым людям.

Игра первой и второй команд чемпионата не разочаровала — футбол соответствовал матчу с приставкой "топ". "Зенит" агрессивно прессинговал, намного лучше вступал в отбор мяча после потерь, чем в кубковой встрече со "Спартаком". Команда Валерия Карпина тоже не отказалась от своего стиля, пыталась прессинговать».

Валерий Карпин Главный тренер «Ростова» Почему решили использовать Песьякова при выходе из обороны? Почему нет? Стоять в штрафной и отбиваться? «Зенит» все равно забьет. А если мяч чаще будет у нас, то моментов, может, удалось бы избежать. Но пропущенные голы связаны с нашими ошибками, а не с прессингом. Почему во втором тайме таких выходов стало меньше? Зачем ему выходить, если мяч и так у нас. А когда нас прессинговали, тогда он выходил, да. Таким был план на игру. И до замен мы реализовывали его. Да, были ошибки, не хватало мастерства, передачи не обрабатывали. Но до замен мне все нравилось.

Песьяков — защитник

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов впечатлен тем, как наставник «Ростова» Валерий Карпин умело использует сильные стороны своего гоклипера.

«Но Сергею Семаку все равно стоило опасаться "Ростова". Карпин превратил желто-синих в машину по реализации стандартных положений, да и в позиционной игре они значительно прибавили. И к "Зениту" Валерий Георгиевич тоже подготовил несколько сюрпризов.

Если Глебова в центре обороны при розыгрышах от ворот мы уже видели не раз, то Песьякова за пределами штрафной встретишь нечасто. Здесь Карпин решил радикально использовать умение Песьякова играть ногами, которым тренер восхищался еще десять лет назад. Голкипер "Ростова" несколько раз при выходе из обороны уходил на позицию левого центрального защитника.

Частично идеи Карпина работали — Песьяков и Глебов помогали защитникам выходить из-под высокого прессинга соперника. Но развития не было — в первом тайме до Комличенко и Полоза мяч добирался редко, а единственный опасный момент у ворот Кержакова создал Щетинин.

Карпин удивил еще и тем, что настаивал на владении. Причем счет не имел значения: и до, и после первого пропущенного мяча "Ростов" находился с мячом больше гегемона. Да и во втором тайме картина не изменилась — пусть незначительно, но желто-синие превзошли "Зенит" во владении».

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» Непростая игра. В первом тайме с точки зрения качества не все получалось. Хотя моментов было достаточно, давали сопернику долго контролировать матч. Во втором тайме сыграли лучше, активнее, было много моментов. Заслуженная победа. Второй тайм был очень хорош. С чем связана замена Кассьерры? Ваня Сергеев более активный в прессинге, более «объемный» игрок. Нужно было дать сопернику меньше контролировать мяч. Игра Песьякова не удивила. Было два варианта, когда мы должны были встречать его в высоком блоке. Что касается Песьякова, то он прекрасно играет ногами

Малком унизил защиту «Ростова»

Обозреватель «Спорта день за днем» Тимур Валеев считает, что к первому пропущенному мячу привели ошибки игроков «Ростова».

«Зато в следующие 10 минут "Ростов" стал допускать неоправданно грубые ошибки на своей половине поля. В результате потеря Виктора Мелехина стала решающей. Клаудиньо перехватил его пас, доставил на Малкома, который в одиночку унизил сразу троих защитников "Ростова". Наиболее эпичным момент стал, когда перед ударом бразильца по воротам Мелехин сбил с ног Максима Осипенко, пытавшегося перекрыть ворота.

В дальнейшем выход "Ростова" из обороны в атаку тоже ошибался. Но "Зенит" уже не был так агрессивно настроен. Только перед самым перерывом Андрей Мостовой опасно выскочил один на один с вратарем, но Сергей Песьяков блестяще выиграл дуэль.

"Ростов" совсем уж с трудом создавал моменты. Позиционные атаки редко доходили до удара по воротам. Зато прессинг иногда приносил пользу. После одного из них Михаил Кержаков выбил мяч в аут, который "Ростов" преобразовал в неплохой стандарт».

Николай Комличенко Форвард «Ростова» Мы знали, что «Зениту» не понравится наша система игры, потому что бегать они не любят. Поэтому старались больше владеть мячом, но надо играть так все 90 минут, а не 70. Почему так? Скамейка качественнее у «Зенита», у них выходит игрок сборной, а у нас не игрок сборной. В чем «Ростов» сильнее «Зенита»? В командных взаимодействиях, у питерцев все-таки больше индивидуального мастерства, а «Ростов» — тренерская команда.

«Ростов» возвращается

Автор Sportbox.ru Глеб Томашевский хвалит ростовчан, которые не сдались после пропущенного мяча и сумел сравнять счет, но на то чтобы удержать успех сил у них уже не хватило.

«Второй тайм начался для "Зенита" совсем не так радужно, как первый. Уже на 47-й минуте у "Ростова" прошла комбинация через правый фланг. Александр Сильянов прострелил, а Комличенко в великолепном стиле опередил Ловрена и вколотил мяч в ворота от перекладины. Зенитовский хорват снова проиграл борьбу россиянину — и это уже было похоже на проблему. А ростовчане тут же побежали радостно поздравлять героя. Гости вернулись в игру, в которой их уже начали хоронить.

Сравняв, "Ростов" продолжал гнуть свою линию. Команда по-прежнему разыгрывала мяч у собственных ворот, стараясь выходить через пас. Ошибки никуда не делись, и, будь зенитовцы порасторопнее, они бы довольно скоро вновь повели в счёте. Впрочем, гостям тоже нужно отдать должное за приверженность принципам. Играть так смело против "Зенита" дорогого стоит!

Через какое-то время эмоции улеглись, и "Зенит" завладел мячом. Родригао даже зарядил из-за пределов штрафной в штангу, но нельзя было сказать, что хозяева поля обладают тотальным преимуществом. "Ростов" словно сжался и начал действовать более осторожно. А может, просто устал».

Деян Ловрен Защитник «Зенита» Матч хороший, сложный. «Ростов» — хорошая команда. После гола «Ростова» нервозности не было. Потому что у нас было так много моментов. Просто нам не хватало концентрации в завершении. А нервов точно не было. Сложно ли было переключиться после «Спартака»? Нам нужно было забыть. Нам дали по лицу. Но действие этого удара было на один день. Наутро мы проснулись и пошли дальше.

Бразильцы всё решили

Автор Rusfootball.info Антон Мозговой видит в исходе этого матча приговор чемпионской интриге в чемпионате России.

«У чужих ворот "Ростов" действовал не слишком разнообразно. Казалось, что южане больше уповают на стандарты, которых "Зенит" дарил по минимуму. В итоге "Ростов" в первом тайме нанёс всего три удара по воротам. При этом шанс у гостей был, Комличенко упал в чужой штрафной, но арбитр Москалёв не стал фиксировать нарушение правил, с чем после матча не согласился экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко.

Но в дебюте второго тайма Комличенко сделал всё здорово. После передачи с фланга он здорово переправил мяч в цель. Великолепный гол форварда вернул "Ростов" в игру. Впрочем, даже удержать ничью "Ростову" не удалось. В концовке своё слово сказал ещё один бразилец "Зенита", Вендел. Он великолепно отыграл свой момент, вышел на ворота под углом и катнул мяч мимо Песьякова, сыграв в мини-футбольном стиле.

А окончательно интригу убил гол Кузяева. Далер после передачи Малкома вышел один на один и реализовал свой шанс. На концовку сил "Ростову" банально не хватило, гости вывесили белый флаг. Такими темпами белый флаг будет вывешен и в чемпионской гонке. Всё же, "Зенит" пока явно переигрывает конкурентов, особенно когда в настроении бразильцы».

Малком Нападающий «Зенита» Безусловно, я очень рад, что в еще одной встрече смог помочь «Зениту» своим голом и своей передачей. Огромное спасибо болельщикам, которые нас поддерживают везде и всегда, гонят нас с первых минут и дают дополнительные силы для победы — сегодняшний матч не был исключением. Мне кажется, сегодня мы провели отличную игру и заслужили победу. Очень хочется отпраздновать ее вместе со всеми ребятами.

Идея Карпина была правильной, а реализация подвела

Автор Soccer.ru Вадим Багров изучает ключевые особенности подхода карпинского «Ростова», разобрав, что сработало, а что подвело.

«У "Ростова" было невысокие шансы на успех, но хватало плюсов, которые стоило продемонстрировать. Как видите, невзирая на смелый подход, желание выходить из обороны низом и наличие полузащитников в хорошей форме, южане не были сильнее, чем "Зенит".

В каждой игре с чемпионом у претендента два пути. Или дождаться, когда фаворит опустится к твоему уровню, или превзойти себя, поставив на знаковые фишки, среди которых нет симуляций Комличенко (за падения рядом с Кержаковым мог получить желтую).

У Семака недоработали отдельные игроки — например, Ловрен и Кассьерра, но у "Ростова" тоже были индивидуальные ошибки. Правда, от молодых футболистов. Идея Карпина была правильной, а реализация подвела. Симпатичная команда выше головы не прыгнула.

Всё о футболе России

Все неприятности сезона "Зенит" переживал на выезде, а Валерий Георгиевич сыграл в Санкт-Петербурге, где южане не побеждали почти девять лет. Серия продолжается, Малком очень хорош, да и Вендел в порядке, снова подкараулил чужую оборону, забил победный мяч».