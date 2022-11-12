+8 очков для «Наполи» и падение «Милана»

«Наполи» увеличивает преимущество над конкурентами. В новой роли главного преследователя — «Лацио». В Топ-5 вернулся «Интер».

Изменения в турнирной таблице

Кардинальные изменения коснулись верхней части турнирной таблицы. Неизменна только позиция лидера. «Наполи» чувствует себя комфортно на троне.

На 2-е место поднялся римский клуб «Лацио». С этой строчки был подвинут «Милан». «Россонери» уже на 3-м.

Календарь и таблица Серии А

Вверх по турнирке поднялся «Ювентус». Туринский коллектив теперь строчкой выше — на 4-м. В Топ-5 взлетел и «Интер». До 14-го тура «нерадзурри» занимали 7 место. Потеряла свои места «Аталанта» (с 4-го на 6-е).

А вот зона вылета осталась без изменений. Трио аутсайдеров: «Кремонезе» (18 место), «Сампдория» (19 место) и «Верона» (20 место).

Спокойствие «Наполи»

Безоговорочный лидер Серии А. «Неаполитанский» коллектив этот статус доказывает своими играми. В последних 10 матчах — 10 побед.

В 14-м туре «Наполи» в домашних стенах обыграл «Эмполи» (2:0). Голами отметились Ирвинг Лосано и Пётр Зелиньский.

Таким образом «Наполи» смог увеличить преимущество от ближайших конкурентов с 6 до 8 очков. У лидера — 38 очков.

Топ 6

Новый преследователь «Наполи», клуб из Рима. «Лацио» поднялся на 2 место в чемпоинате Италии.

В минувшем туре римский коллектив дома обыграл «Монцу» (1:0). Единственный и победный гол в составе «Лацио» забил Лука Ромеро.

Лука Ромеро globallookpress.com

А вот «Милан» дал сбой. Чемпион не смог обыграть на выезде одного из аутсайдеров регулярки — «Кремонезе» (0:0). Именно этот результат лишил миланский клуб позиции вице-чемпиона. Теперь «Милан» на 3 месте. У «Лацио» и «Милана» по 30 очков в турнирной таблице.

На 4-м место поднялся «Ювентус». У клуба 28 баллов в активе. Футболисты из Турина обыграли «Верону» в гостях (1:0). Победный гол на 60-й минуте забил Мойзе Кин.

5 место занимает «Интер». Миланский клуб клуб вернулся в Топ-5 после разгромной победы над «Болоньей» (6:1). А «Аталанта» опустилась на 6 место после поражения от «Лечче» (1:2).

Тур № 15

Следующий тур — последний перед стартом чемпионата мира. Игровой день будет 15-м по счёту.

Нас ожидают две битвы с приставкой супер. В воскресенье, 13 ноября «Аталанта» и «Интер» определят кому быть в первой пятерке Серии А. В это же день «Ювентус» и «Лацио» поспорят за промежуточное 2 место.

Все прогнозы на Серию А

Лидер итальянского чемпионата «Наполи» примет «Удинезе». Игра пройдет в субботу, 12 ноября.

Возобновится чемпионат Италии уже в Новом году. Игры тура 16-го запланированы на 4 января 2023-го.