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    +8 очков для «Наполи» и падение «Милана»

    Серия А: Итоги 14-го тура

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    «Наполи» — «Эмполи». Серия А
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    «Наполи» — «Эмполи». Серия А
    «Наполи» увеличивает преимущество над конкурентами. В новой роли главного преследователя — «Лацио». В Топ-5 вернулся «Интер».

    Изменения в турнирной таблице

    Кардинальные изменения коснулись верхней части турнирной таблицы. Неизменна только позиция лидера. «Наполи» чувствует себя комфортно на троне.

    На 2-е место поднялся римский клуб «Лацио». С этой строчки был подвинут «Милан». «Россонери» уже на 3-м.

    Календарь и таблица Серии А

    Вверх по турнирке поднялся «Ювентус». Туринский коллектив теперь строчкой выше — на 4-м. В Топ-5 взлетел и «Интер». До 14-го тура «нерадзурри» занимали 7 место. Потеряла свои места «Аталанта» (с 4-го на 6-е).

    А вот зона вылета осталась без изменений. Трио аутсайдеров: «Кремонезе» (18 место), «Сампдория» (19 место) и «Верона» (20 место).

    Спокойствие «Наполи»

    Безоговорочный лидер Серии А. «Неаполитанский» коллектив этот статус доказывает своими играми. В последних 10 матчах — 10 побед.

    В 14-м туре «Наполи» в домашних стенах обыграл «Эмполи» (2:0). Голами отметились Ирвинг Лосано и Пётр Зелиньский.

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    • Таким образом «Наполи» смог увеличить преимущество от ближайших конкурентов с 6 до 8 очков. У лидера — 38 очков.

    Топ 6

    Новый преследователь «Наполи», клуб из Рима. «Лацио» поднялся на 2 место в чемпоинате Италии.

    В минувшем туре римский коллектив дома обыграл «Монцу» (1:0). Единственный и победный гол в составе «Лацио» забил Лука Ромеро.

    Лука Ромеро
    globallookpress.com

    А вот «Милан» дал сбой. Чемпион не смог обыграть на выезде одного из аутсайдеров регулярки — «Кремонезе» (0:0). Именно этот результат лишил миланский клуб позиции вице-чемпиона. Теперь «Милан» на 3 месте. У «Лацио» и «Милана» по 30 очков в турнирной таблице.

    На 4-м место поднялся «Ювентус». У клуба 28 баллов в активе. Футболисты из Турина обыграли «Верону» в гостях (1:0). Победный гол на 60-й минуте забил Мойзе Кин.

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    • 5 место занимает «Интер». Миланский клуб клуб вернулся в Топ-5 после разгромной победы над «Болоньей» (6:1). А «Аталанта» опустилась на 6 место после поражения от «Лечче» (1:2).

    Тур № 15

    Следующий тур — последний перед стартом чемпионата мира. Игровой день будет 15-м по счёту.

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    Нас ожидают две битвы с приставкой супер. В воскресенье, 13 ноября «Аталанта» и «Интер» определят кому быть в первой пятерке Серии А. В это же день «Ювентус» и «Лацио» поспорят за промежуточное 2 место.

    Все прогнозы на Серию А

    Лидер итальянского чемпионата «Наполи» примет «Удинезе». Игра пройдет в субботу, 12 ноября.

    Возобновится чемпионат Италии уже в Новом году. Игры тура 16-го запланированы на 4 января 2023-го.

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