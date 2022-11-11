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    Хвича Кварацхелия вошел в топ-10 самых дорогих игроков Серии А

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    Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия вошел в десятку самых дорогих футболистов Серии А.

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    Портал Transfermarkt оценил грузинского хавбека в 60 миллионов евро.

    1 июля 2022 года Хвича перешел в «Наполи» из батумского «Динамо». По информации СМИ, сумма трансфера хавбека составила 10 млн евро, при этом его стоимость на тот момент оценивалась в 35 миллионов.

    За «Наполи» 21-летний игрок провел 17 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 10 результативных передач.

    На 1-м месте в списке самых дорогих игроков располагается форвард «Милана» Рафаэл Леау (85 млн), на 2-м месте находится Душан Влахович из «Ювентуса» (80 млн).

    Топ-12 самых дорогих игроков Серии А
    • 1. Рафаэл Леау («Милан») − 85 миллионов евро
    • 2. Душан Влахович («Ювентус») − 80 млн
    • 3. Лаутаро Мартинес («Интер») − 75 млн
    • 4-5. Виктор Осимхен («Наполи») − 70 млн
    • 4-5. Николо Барелла («Интер») − 70 млн
    • 6-9. Хвича Кварацхелия («Наполи») − 60 млн
    • 6-9. Сергей Милинкович-Савич («Лацио») − 60 млн
    • 6-9. Милан Шкриньяр («Интер») − 60 млн
    • 6-9. Федерико Кьеза («Ювентус») − 60 млн
    • 10-12. Тео Эрнандес («Милан») − 55 млн
    • 10-12. Ромелу Лукаку («Интер») — 55 млн
    • 10-12. Алессандро Бастони («Интер») — 55 млн
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