Хвича Кварацхелия вошел в топ-10 самых дорогих игроков Серии А

Полузащитниквошел в десятку самых дорогих футболистов Серии А.

Портал Transfermarkt оценил грузинского хавбека в 60 миллионов евро.

1 июля 2022 года Хвича перешел в «Наполи» из батумского «Динамо». По информации СМИ, сумма трансфера хавбека составила 10 млн евро, при этом его стоимость на тот момент оценивалась в 35 миллионов.

За «Наполи» 21-летний игрок провел 17 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 10 результативных передач.

На 1-м месте в списке самых дорогих игроков располагается форвард «Милана» Рафаэл Леау (85 млн), на 2-м месте находится Душан Влахович из «Ювентуса» (80 млн).