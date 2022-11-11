Хвича Кварацхелия вошел в топ-10 самых дорогих игроков Серии А

Хвича Кварацхелия Фото: globallookpress.com
Портал Transfermarkt оценил грузинского хавбека в 60 миллионов евро.
1 июля 2022 года Хвича перешел в «Наполи» из батумского «Динамо». По информации СМИ, сумма трансфера хавбека составила 10 млн евро, при этом его стоимость на тот момент оценивалась в 35 миллионов.
За «Наполи» 21-летний игрок провел 17 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 10 результативных передач.
На 1-м месте в списке самых дорогих игроков располагается форвард «Милана» Рафаэл Леау (85 млн), на 2-м месте находится Душан Влахович из «Ювентуса» (80 млн).
Топ-12 самых дорогих игроков Серии А
- 1. Рафаэл Леау («Милан») − 85 миллионов евро
- 2. Душан Влахович («Ювентус») − 80 млн
- 3. Лаутаро Мартинес («Интер») − 75 млн
- 4-5. Виктор Осимхен («Наполи») − 70 млн
- 4-5. Николо Барелла («Интер») − 70 млн
- 6-9. Хвича Кварацхелия («Наполи») − 60 млн
- 6-9. Сергей Милинкович-Савич («Лацио») − 60 млн
- 6-9. Милан Шкриньяр («Интер») − 60 млн
- 6-9. Федерико Кьеза («Ювентус») − 60 млн
- 10-12. Тео Эрнандес («Милан») − 55 млн
- 10-12. Ромелу Лукаку («Интер») — 55 млн
- 10-12. Алессандро Бастони («Интер») — 55 млн