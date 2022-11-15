Роналду: Владельцам «МЮ» плевать на клуб

Нападающий «Манчестер Юнайтед»раскритиковал владельцев клуба семью

«Глейзеры не заботятся о клубе. Я имею в виду профессиональный спорт, поскольку вы знаете, что "МЮ" — это маркетинговый клуб, они будут получать деньги от маркетинга, а спорт, на мой взгляд, их не волнует.

Не разговаривал с Глейзерами после возвращения. Они отдают всю власть генеральному директору.

Можно ли говорить о том, что фанаты "МЮ" правы, когда злятся на Глейзеров? Болельщики всегда правы. Они должны знать правду, должны знать, что игроки хотят лучшего для клуба. Я хочу лучшего для клуба, поэтому я пришел в "Манчестер Юнайтед", я люблю этот клуб», — сказал Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану.

Ранее Роналду заявил, что не уважает главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

Роналду провел в текущем чемпионате Англии десять матчей, в которых забил один гол.