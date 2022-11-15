Юристы Роналду работают над расторжением контракта с «МЮ»

Форвард «Манчестер Юнайтед»может покинуть команду в зимнее трансферное окно, сообщает инсайдер Николо Скира на своей странице в Twitter.

По информации журналиста, юристы португальского нападающего уже работают совместно с английским клубом над вариантами расторжения соглашения.

В своем последнем интервью португалец заявил о предательстве со стороны «Манчестер Юнайтед», а также о неуважении главного тренера команды Эрика тен Хага.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 16 встречах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года и имеет опцию продления на один сезон.