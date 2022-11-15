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    Юристы Роналду работают над расторжением контракта с «МЮ»

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    Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может покинуть команду в зимнее трансферное окно, сообщает инсайдер Николо Скира на своей странице в Twitter.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    По информации журналиста, юристы португальского нападающего уже работают совместно с английским клубом над вариантами расторжения соглашения.

    В своем последнем интервью португалец заявил о предательстве со стороны «Манчестер Юнайтед», а также о неуважении главного тренера команды Эрика тен Хага.

  • Роналду: Я не уважаю тен Хага
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    • В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 16 встречах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года и имеет опцию продления на один сезон.

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