В ожидании ЧМ-2022. Последний мундиаль Роналду?

Как отобрались на ЧМ?
В европейской квалификации к чемпионату мира в Катаре сборная Португалии сражалась за прямую путевку с командами из Сербии, Ирландии, Люксембурга и Азербайджана. Чемпионы Европы 2016 года начали отбор неважно. В первом туре португальцы добыли не самую убедительную победу над сборной Азербайджана (1-0), а во втором матче против Сербии упустили комфортное преимущество в два мяча и сыграли вничью (2-2).
В следующих четырех матчах Роналду и компания не потеряли ни одного очка и за два тура до конца претендовали на лидерство в группе, наряду со сборной Сербии. Перед выездным матчем со сборной Ирландии «команда избранных» в случае победы имела возможность выйти на чистое первое место, но португальцы так и не смогли распечатать ворота «зеленых», сыграв нулевую ничью.
16 ноября 2021 года в Лиссабоне состоялся решающий матч между сборными Португалии и Сербии. У обеих команд было равное количество очков, но «европейских бразильцев» вполне устраивала и ничья из-за лучшей разницы мячей. Португальцы не стали откладывать дело в долгий ящик и открыли счет уже на второй минуте игры, благодаря голу Саншеша. На 33-й минуте капитан сборной Сербии Душан Тадич счет сравнял, а на 90-й минуте нападающий «белых орлов» Митрович вырвал победу и отправил Португалию в стыковые матчи.
Мировое футбольное сообщество было в предвкушении битвы между Италией и Португалией за право сыграть на чемпионате мира в Катаре. Но у Северной Македонии на этот счет были другие планы. «Красные львы» в полуфинале стыков выбили действующих чемпионов Европы (1-0) и пробились в финал.
Состав сборной и место в рейтинге ФИФА
10 ноября сборная Португалии объявила окончательный состав на чемпионат мира в Катаре. Заявка из 26-ти футболистов выглядит следующим образом:
Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон»), Руй Патрисиу («Рома»).
Защитники: Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Жоау Канселу, Рубен Диаш (оба — «Манчестер Сити»), Антониу Силва («Бенфика»), Пепе («Порту»), Данилу Перейра, Нуну Мендеш (оба — «ПСЖ»), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд).
Полузащитники: Жоау Мариу («Бенфика»), Вильям Карвалью («Бетис»), Жоау Пальинья («Фулхэм»), Рубен Невеш, Матеуш Нунеш (оба — «Вулверхэмптон»), Витинья («ПСЖ»), Отавио («Порту»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»).
Нападающие: Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Жоау Феликс («Атлетико»), Рафаэл Леау («Милан»), Андре Силва («РБ Лейпциг»), Гонсалу Рамуш («Бенфика»), Рикарду Орта («Брага»).
Заявка португальской сборной полностью состоит из игроков топ-5 европейских чемпионатов. Наибольшее представительство имеют клубы АПЛ — по три футболиста из «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Вулверхэмптона» и один из «Фулхэма». На втором месте по числу сборников идет португальская Примейра. «Порту», «Бенфика» и «Брага» в общей сложности делегировали в национальную команду семь футболистов.
Лидером сборной Португалии является 37-летний форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. В 191-м одном матче португалец забил невероятные 117 мячей, побив рекорд иранца Али Даеи (109) по голам за сборную. Криштиану с большим отрывом лидирует и в списке гвардейцев команды, опережая Моутинью на 45 матчей. Капитан сборной Португалии выступал на четырех чемпионатах мира, но не смог добраться даже до медалей. В недавнем интервью Роналду сообщил, что готов закончить футбольную карьеру в случае победы своей команды на грядущем мундиале.
Наилучший результат на ЧМ
Команда с Пиренейского полуострова прошла групповой турнир со стопроцентным результатом. В первых двух турах португальцы переиграли сборные Венгрии (3-1) и Болгарии (3-0), а в заключительном матче оставили за бортом плей-офф действующих чемпионов мира из Бразилии во главе с Пеле (3-1).
В 1/4 финала сборная Португалии встречалась с еще одним дебютантом турнира — КНДР. Корейская команда отправила в нокдаун «европейских бразильцев», забив три мяча в первые 25 минут игры. Спустя пару минут начался бенефис легендарного нападающего португальской сборной Эйсебио. Нападающий «Бенфики» 27-й по 59-ю минуту игры оформил покер, а точку в матче поставил Жозе Аугушту, забив пятый мяч за 10 минут до конца встречи.
Путевку в финал сборная Португалия разыграла с хозяйкой турнира — Англией (1-2). Нападающий «Ливерпуля» Бобби Чарльтон оформил дубль и оставил «европейских бразильцев» без исторического финала. Гол Эйсебио с пенальти за 8 минут до конца основного времени матча не спас португальскую команду от вылета, но это не помешало форварду «Бенфики» стать в итоге лучшим бомбардиром турнира (9 мячей).
В матче за третье место команде с Пиренейского полуострова противостояла сборная СССР. В первом тайме команды обменялись голами, а за минуту до конца основного времени матча бронзовые медали португальцам принес гол нападающего Жозе Торриша (2-1). В следующий раз сборная Португалии появилась на главном турнире среди сборных спустя 20 лет. На чемпионате мира 1986 года в Мексике «европейские бразильцы» провалились, заняв последнее место в группе с Марокко, Англией и Польшей.
Начиная с 2002 года, сборная Португалии является постоянным участником чемпионатов мира. Наиболее реальный шанс на медали у «команды избранных» был в 2006 году на мундиале в Германии. Португальцы вышли из группы с первого места, одержав три победы в трех матчах. На стадии плей-офф подопечные Луиза Фелипе Сколари не без труда обыграли сборные Нидерландов (1-0) и Англии (0-0; 3-1 по пенальти), но в полуфинале их остановили французы (0-1). В матче за третье место португальцы уступили хозяйке турнира — сборной Германии (1-3).
Мундиаль четырехлетней давности нельзя назвать для сборной Португалии успешным. Роналду и компания с большим трудом вышли в плей-офф с первого места, но уже после первой стадии отправились домой, уступив сборной Уругвая (1-2).
Главный тренер
На протяжении последних восьми лет сборную Португалии возглавляет Фернанду Сантуш. 68-летний специалист известен не только на родине, но и в Греции, где успешно тренировал такие клубы, как АЕК, «Панатинаикос» и «ПАОК». До прихода в сборную Португалии Сантуш успел поработать в главной команде Греции, с который выходил на Евро-2012 и на чемпионат мира 2014 года.
На мундиале в Бразилии греки вышли в плей-офф, но в 1/8 финала уступили в серии пенальти дерзким костариканцам. После чемпионата мира Сантуш покинул сборную Греции и этой же осенью возглавил португальскую команду.
Для Сантуша предстоящий чемпионат мира станет третьим в тренерской карьере и вторым в качестве наставника португальской сборной. На посту главного тренера национальной команды.
Главные звезды
Значимость Криштиану Роналду в сборной Португалии сложно переоценить, но мы также рассмотрим и других футболистов из команды Сантуша, которые играют важную роль в составе «европейских бразильцев».
Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») — 28-летний полузащитник «манкунианцев» является лидером центра поля португальской сборной. Фернандеш отвечает за развитие атак своей команды и обладает отличным видением поля. Португалец имеет все необходимые качества плеймейкера, а его разрезающие передачи нередко создают опасность у ворот соперника. На счету Фернандеша 49 матчей в майке национальной команды и 11 забитых мячей.
Бернарду Силва («Манчестер Сити») — один из самых дорогих игроков португальской сборной, стоимость которого оценивается в 80 миллионов евро. 28-летний атакующий полузащитник «Манчестер Сити» в сборной Португалии выполняет роль креативщика на левом фланге атаки. Силва отличается трудолюбием и выносливостью, регулярно отрабатывая и в обороне. Португалец сыграл за сборную 73 матча, в которых забил 8 голов.
Жоау Канселу («Манчестер Сити») — 28-летний крайний защитник, который способен играть на обоих флангах. Канселу хорош не только в обороне, но и регулярно разгоняет по всей бровке поля атаки команды, которые нередко заканчиваются голевыми передачами в штрафную соперника. 7 голов в 37-ми матчах за сборную — неплохой результат для защитника.
Календарь матчей и ожидание от выступления
24 ноября. Португалия — Гана
28 ноября. Португалия — Уругвай
2 декабря. Португалия — Республика Корея
Сборная Португалии является одной из самых противоречивых команд грядущего мундиаля, от которой можно ожидать любого результата. Подопечные Сантуша попали в непростую группу, где есть скоростные ганцы, стабильные уругвайцы, да и корейцы явно не будут статистами на турнире. Но у сборной Португалии есть Роналду и пока не ясно, какая будет атмосфера в команде после скандального интервью форварда накануне мундиаля. «Европейские бразильцы» на своих последних чемпионатах мира никогда не были образцом надежности на групповых этапах, а с первого места в плей-офф в 21-м веке выходили лишь однажды. Португалия — один из претендентов на выход из группы, но попадет в плей-офф со второй позиции.