В ожидании ЧМ-2022. Последний мундиаль Роналду?

Европейские «бразильцы» за всю свою историю лишь раз выигрывали медали чемпионата мира.

Как отобрались на ЧМ?

В европейской квалификации к чемпионату мира в Катаре сборная Португалии сражалась за прямую путевку с командами из Сербии, Ирландии, Люксембурга и Азербайджана. Чемпионы Европы 2016 года начали отбор неважно. В первом туре португальцы добыли не самую убедительную победу над сборной Азербайджана (1-0), а во втором матче против Сербии упустили комфортное преимущество в два мяча и сыграли вничью (2-2).

В следующих четырех матчах Роналду и компания не потеряли ни одного очка и за два тура до конца претендовали на лидерство в группе, наряду со сборной Сербии. Перед выездным матчем со сборной Ирландии «команда избранных» в случае победы имела возможность выйти на чистое первое место, но португальцы так и не смогли распечатать ворота «зеленых», сыграв нулевую ничью.

Фрагмент матча Ирландия — Португалия globallookpress.com

16 ноября 2021 года в Лиссабоне состоялся решающий матч между сборными Португалии и Сербии. У обеих команд было равное количество очков, но «европейских бразильцев» вполне устраивала и ничья из-за лучшей разницы мячей. Португальцы не стали откладывать дело в долгий ящик и открыли счет уже на второй минуте игры, благодаря голу Саншеша. На 33-й минуте капитан сборной Сербии Душан Тадич счет сравнял, а на 90-й минуте нападающий «белых орлов» Митрович вырвал победу и отправил Португалию в стыковые матчи.

Сербия отправляет Португалию в стыковые матчи globallookpress.com

В первом полуфинале плей-офф подопечные Фернанду Сантуша встречались со сборной Турции. Португальцы создали себе комфортное преимущество перед перерывом, отличившись дважды. Оттавио открыл счет на 15-й минуте матча, а на 42-й Диогу Жота удвоил цифру на табло. Во второй половине встречи форвард турецкой сборной Йылмаз подарил надежду своим болельщикам, сократив отставание до минимума. За пять минут до окончания основного времени матча Турция имела реальный шанс счет сравнять, но все тот же Йылмаз не смог реализовать пенальти, попав в перекладину. Окрыленные португальцы в оставшееся время полетели в атаку и Нунеш поставил точку в матче, забив третий мяч в компенсированные минуты (3-1). Подопечные Фернанду Сантуша одержали победу и вышли в финальный стыковой матч.

Португальцы выходят на чемпионат мира globallookpress.com

Мировое футбольное сообщество было в предвкушении битвы между Италией и Португалией за право сыграть на чемпионате мира в Катаре. Но у Северной Македонии на этот счет были другие планы. «Красные львы» в полуфинале стыков выбили действующих чемпионов Европы (1-0) и пробились в финал. 29 марта 2022 года на стадионе «Драгау» в Порту «европейские бразильцы», благодаря дублю Бруну Фернандеша, переиграли Северную Македонию (2-0) и пробились на шестой чемпионат мира подряд.

Состав сборной и место в рейтинге ФИФА

10 ноября сборная Португалии объявила окончательный состав на чемпионат мира в Катаре. Заявка из 26-ти футболистов выглядит следующим образом:

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон»), Руй Патрисиу («Рома»).

Защитники: Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Жоау Канселу, Рубен Диаш (оба — «Манчестер Сити»), Антониу Силва («Бенфика»), Пепе («Порту»), Данилу Перейра, Нуну Мендеш (оба — «ПСЖ»), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд).

Полузащитники: Жоау Мариу («Бенфика»), Вильям Карвалью («Бетис»), Жоау Пальинья («Фулхэм»), Рубен Невеш, Матеуш Нунеш (оба — «Вулверхэмптон»), Витинья («ПСЖ»), Отавио («Порту»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»).

Нападающие: Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Жоау Феликс («Атлетико»), Рафаэл Леау («Милан»), Андре Силва («РБ Лейпциг»), Гонсалу Рамуш («Бенфика»), Рикарду Орта («Брага»).

Заявка португальской сборной полностью состоит из игроков топ-5 европейских чемпионатов. Наибольшее представительство имеют клубы АПЛ — по три футболиста из «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Вулверхэмптона» и один из «Фулхэма». На втором месте по числу сборников идет португальская Примейра. «Порту», «Бенфика» и «Брага» в общей сложности делегировали в национальную команду семь футболистов.

Лидером сборной Португалии является 37-летний форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. В 191-м одном матче португалец забил невероятные 117 мячей, побив рекорд иранца Али Даеи (109) по голам за сборную. Криштиану с большим отрывом лидирует и в списке гвардейцев команды, опережая Моутинью на 45 матчей. Капитан сборной Португалии выступал на четырех чемпионатах мира, но не смог добраться даже до медалей. В недавнем интервью Роналду сообщил, что готов закончить футбольную карьеру в случае победы своей команды на грядущем мундиале.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Сборная Португалии входит в десятку лучших команд мира, занимая девятое место в рейтинге ФИФА. Лучшим результатом «европейских бразильцев» было третье место мирового рейтинга. Последний раз португальцы располагались на этой позиции в период с сентября 2017 года по апрель 2018 года. Стоимость состава команды по версии Transfermarkt составляет 937 миллионов евро, что делает португальцев пятыми в списке самых дорогостоящих сборных предстоящего мундиаля.

Наилучший результат на ЧМ

Сборная Португалии семь раз принимала участие в чемпионатах мира, но в 20-м веке пробивалась на мундиаль лишь дважды . Дебютное выступление «европейских бразильцев» на чемпионате мира случилось в 1966 году в Англии. На этом же турнире сборная Португалии достигла своего лучшего результата в истории, выиграв бронзовые медали.

Команда с Пиренейского полуострова прошла групповой турнир со стопроцентным результатом. В первых двух турах португальцы переиграли сборные Венгрии (3-1) и Болгарии (3-0), а в заключительном матче оставили за бортом плей-офф действующих чемпионов мира из Бразилии во главе с Пеле (3-1).

Фрагмент матча Португалия — Венгрия на чемпионате мира 1966 года globallookpress.com

В 1/4 финала сборная Португалии встречалась с еще одним дебютантом турнира — КНДР. Корейская команда отправила в нокдаун «европейских бразильцев», забив три мяча в первые 25 минут игры. Спустя пару минут начался бенефис легендарного нападающего португальской сборной Эйсебио. Нападающий «Бенфики» 27-й по 59-ю минуту игры оформил покер, а точку в матче поставил Жозе Аугушту, забив пятый мяч за 10 минут до конца встречи. Португальцы совершили эффектный камбэк (5-3) и пробились в полуфинал турнира.

Фрагмент матча четвертьфинала чемпионата мира между сборными Португалии и КНДР globallookpress.com

Путевку в финал сборная Португалия разыграла с хозяйкой турнира — Англией (1-2). Нападающий «Ливерпуля» Бобби Чарльтон оформил дубль и оставил «европейских бразильцев» без исторического финала. Гол Эйсебио с пенальти за 8 минут до конца основного времени матча не спас португальскую команду от вылета, но это не помешало форварду «Бенфики» стать в итоге лучшим бомбардиром турнира (9 мячей).

В матче за третье место команде с Пиренейского полуострова противостояла сборная СССР. В первом тайме команды обменялись голами, а за минуту до конца основного времени матча бронзовые медали португальцам принес гол нападающего Жозе Торриша (2-1). В следующий раз сборная Португалии появилась на главном турнире среди сборных спустя 20 лет. На чемпионате мира 1986 года в Мексике «европейские бразильцы» провалились, заняв последнее место в группе с Марокко, Англией и Польшей.

Эйсебио забивает пенальти в ворота Льва Яшина globallookpress.com

Начиная с 2002 года, сборная Португалии является постоянным участником чемпионатов мира. Наиболее реальный шанс на медали у «команды избранных» был в 2006 году на мундиале в Германии. Португальцы вышли из группы с первого места, одержав три победы в трех матчах. На стадии плей-офф подопечные Луиза Фелипе Сколари не без труда обыграли сборные Нидерландов (1-0) и Англии (0-0; 3-1 по пенальти), но в полуфинале их остановили французы (0-1). В матче за третье место португальцы уступили хозяйке турнира — сборной Германии (1-3).

Фрагмент матча 1/8 финала чемпионата мира 2018 года Португалия — Уругвай globallookpress.com

Мундиаль четырехлетней давности нельзя назвать для сборной Португалии успешным. Роналду и компания с большим трудом вышли в плей-офф с первого места, но уже после первой стадии отправились домой, уступив сборной Уругвая (1-2).

Главный тренер

На протяжении последних восьми лет сборную Португалии возглавляет Фернанду Сантуш. 68-летний специалист известен не только на родине, но и в Греции, где успешно тренировал такие клубы, как АЕК, «Панатинаикос» и «ПАОК». До прихода в сборную Португалии Сантуш успел поработать в главной команде Греции, с который выходил на Евро-2012 и на чемпионат мира 2014 года.

Фернанду Сантуш — главный тренер сборной Португалии globallookpress.com

На мундиале в Бразилии греки вышли в плей-офф, но в 1/8 финала уступили в серии пенальти дерзким костариканцам. После чемпионата мира Сантуш покинул сборную Греции и этой же осенью возглавил португальскую команду. Самым ярким успехом 68-летнего наставника является победа сборной Португалии на чемпионате Европы 2016 года во Франции. В финальном матче «европейские бразильцы» переиграли хозяев турнира за счет единственного гола Эдера в дополнительное время (1-0). В 2016 году Сантуш был признан лучшим тренером года среди сборных, обойдя Лёва, Дешама и Конте. Успехи португальского специалиста также не остались незамеченными в Греции, где он стал лучшим тренером десятилетия (2001-2010 год).

Фенанду Сантуш с кубком чемпионов Европы globallookpress.com

Для Сантуша предстоящий чемпионат мира станет третьим в тренерской карьере и вторым в качестве наставника португальской сборной. На посту главного тренера национальной команды. 68-летний специалист провел 104 матча, в которых одержал 65 побед, 21 раз сыграл вничью и потерпел 18 поражений.

Главные звезды

Значимость Криштиану Роналду в сборной Португалии сложно переоценить, но мы также рассмотрим и других футболистов из команды Сантуша, которые играют важную роль в составе «европейских бразильцев».

Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») — 28-летний полузащитник «манкунианцев» является лидером центра поля португальской сборной. Фернандеш отвечает за развитие атак своей команды и обладает отличным видением поля. Португалец имеет все необходимые качества плеймейкера, а его разрезающие передачи нередко создают опасность у ворот соперника. На счету Фернандеша 49 матчей в майке национальной команды и 11 забитых мячей.

Бруну Фернандеш globallookpress.com

Бернарду Силва («Манчестер Сити») — один из самых дорогих игроков португальской сборной, стоимость которого оценивается в 80 миллионов евро. 28-летний атакующий полузащитник «Манчестер Сити» в сборной Португалии выполняет роль креативщика на левом фланге атаки. Силва отличается трудолюбием и выносливостью, регулярно отрабатывая и в обороне. Португалец сыграл за сборную 73 матча, в которых забил 8 голов.

Бернарду Силва globallookpress.com

Жоау Канселу («Манчестер Сити») — 28-летний крайний защитник, который способен играть на обоих флангах. Канселу хорош не только в обороне, но и регулярно разгоняет по всей бровке поля атаки команды, которые нередко заканчиваются голевыми передачами в штрафную соперника. 7 голов в 37-ми матчах за сборную — неплохой результат для защитника.

Жоау Канселу globallookpress.com

Календарь матчей и ожидание от выступления

24 ноября. Португалия — Гана

28 ноября. Португалия — Уругвай

2 декабря. Португалия — Республика Корея

Сборная Португалии является одной из самых противоречивых команд грядущего мундиаля, от которой можно ожидать любого результата. Подопечные Сантуша попали в непростую группу, где есть скоростные ганцы, стабильные уругвайцы, да и корейцы явно не будут статистами на турнире. Но у сборной Португалии есть Роналду и пока не ясно, какая будет атмосфера в команде после скандального интервью форварда накануне мундиаля. «Европейские бразильцы» на своих последних чемпионатах мира никогда не были образцом надежности на групповых этапах, а с первого места в плей-офф в 21-м веке выходили лишь однажды. Португалия — один из претендентов на выход из группы, но попадет в плей-офф со второй позиции.