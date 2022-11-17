В ожидании ЧМ-2022. «Красные крестоносцы»

Как отобрались на ЧМ?
За право сыграть на мундиале в Катаре сборная Швейцарии боролась в одной отборочной группе с командами из Италии, Северной Ирландии, Болгарии и Литвы. До старта прошлогоднего Евро «красные крестоносцы» успели провести две встречи, где одержали победы над Болгарией (3-1) и Литвой (1-0), возглавив турнирную таблицу вместе с Италией.
Осенью прошлого года после рестарта квалификации подопечные Мурата Якина расписали нулевую ничью с новоиспеченными чемпионами Европы — итальянцами (0:0). Такой же счет был зафиксирован и в следующем матче против Северной Ирландии, результат которого отбросил швейцарцев на вторую позицию в группе.
Во второй половине отборочного турнира «красные крестоносцы» заметно прибавили, одержав две сухие победы над Северной Ирландией (2-0) и Литвой (4-0). Важнейшей получилась встреча 7-го тура против сборной Италии на выезде, где на 90-й минуте встречи полузащитник «Скуадра Адзурры» Жоржиньо промахнулся с одиннадцатиметровой отметки и лишил чемпионов Европы победы (1-1).
Перед заключительным матчем квалификации у швейцарской и итальянской команд было равное количество очков — по 15. На помощь подопечным Мурата Якина пришла сборная Северной Ирландии, которая отобрала очки у Италии (0-0).
Состав сборной и место в рейтинге ФИФА
9 ноября сборная Швейцарии огласила окончательный состав на чемпионат мира в Катаре. Заявка из 26-ти футболистов выглядит следующим образом:
Вратари: Ян Зоммер («Боруссия» Менхенгладбах), Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд), Филипп Кен («Ред Булл Зальцбург»), Йонас Омлин («Монпелье»);
Защитники: Мануэль Аканджи («Манчестер Сити»), Эрай Джемерт («Валенсия»), Нико Эльведи («Боруссия» Менхенгладбах), Рикардо Родригес («Торино»), Фабиан Шер («Ньюкасл»), Сильван Видмер («Майнц»), Эдимилсон Фернандеш («Майнц»);
Полузащитники: Гранит Джака («Арсенал»), Денис Закария («Челси»), Мишель Эбишер («Болонья»), Фабиан Фрай («Базель»), Ремо Фройлер («Ноттингем Форест»), Ардон Яшари («Люцерн»), Фабиан Ридер («Янг Бойз»), Джибриль Соу («Айнтрахт» Франкфурт);
Нападающие: Бреэль Эмболо («Монако»), Джердан Шакири («Чикаго Файр»), Ноа Окафор («Ред Булл Зальцбург»), Харис Сеферович («Галатасарай»), Ренато Штеффен («Лугано»), Рубен Варгас («Аугсбург»), Кристиан Фасснахт («Янг Бойз»).
Наибольшее представительство в сборной имеют футболисты из клубов Бундеслиги — 7 игроков. Они представляют такие команды, как «Майнц», «Айнтрахт», «Аугсбург», дортмундская и менхенгладбахская «Боруссии». На втором месте по количеству швейцарских сборников находится АПЛ («Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Ньюкасл», «Ноттингем Форест») и швейцарская Суперлига («Янг Бойз», «Базель», «Люцерн» и «Лугано»).
Первое место по количеству проведенных матчей за сборную Швейцарии принадлежит Хайнцу Херманну.
Бомбардирскую гонку сборной Швейцарии возглавляет бывший центральный нападающий Александр Фрай.
Наилучший результат на ЧМ
Впервые выйти в восьмерку лучших команд швейцарцам удалось на чемпионате мира 1934 года в Италии, который стал для них дебютным. Турнир стартовал сразу со стадии 1/8 финала, где 16 команд были разделены на пары. В стартовом матче швейцарцы в результативном поединке переиграли Нидерланды (3-2), но на следующем этапе сборная Чехословакии выбила «красных крестоносцев» из турнира (3-2).
Через четыре года на чемпионате мира во Франции сборной Швейцарии удалось вновь повторить результат предыдущего мундиаля. Формат турнира, который стал последним перед Второй мировой войной, не изменился. В матче 1/8 финала со сборной Германии победителя выявить не удалось (1-1) и четвертьфиналиста пришлось определять в переигровке. Со второй попытки сборная Швейцарии все же смогла одолеть немецкую команду (4-2) и выйти в следующую стадию, где «красные крестоносцы» вновь остановились в шаге от полуфинала, уступив сборной Венгрии (0-2).
Третья попытка выйти в полуфинал турнира вновь обернулась для сборной Швейцарии провалом. В голевой перестрелке с австрийцами «красные крестоносцы» уступили со счетом 5-7 и завершили выступление на домашнем мундиале.
Начиная с 2006 года, сборная Швейцарии является постоянным участником чемпионатов мира. Команда трижды выходила из группы (в 2006, 2014 и 2018 годах) и лишь на мундиале в ЮАР в 2010 году подопечные Оттмара Хитцфельда завершили турнир после трех матчей. В 2018 году на чемпионате мира в России швейцарцы пробились в число 16-ти лучших команд, а затем уступили на стадии 1/8 финала сборной Швеции (0-1).
Главный тренер
С августа 2021 года главную команду Швейцарии возглавляет Мурат Якин. 48-летний специалист сменил на посту наставника «красных крестоносцев» Владимира Петковича, перебравшегося в «Бордо».
В качестве игрока Якин провел сотню матчей за швейцарский «Грассхопер», за который он выступал в начале своей карьеры. Защитник также играл в Бундеслиге за «Штутгарт» и «Кайзерслаутерн», а завершил футбольную карьеру в «Базеле» в 2006 году. В общей сложности Якин стал пятикратным чемпионом Швейцарии, а так же выиграл Кубок обладателей кубков в составе «Штутгарта» в сезоне 1997/1998. В майке национальной команды защитник сыграл 49 матчей и забил 4 гола.
Тренерская карьера Якина началась в швейцарском клубе «Конкордия», за который он выступал на молодежном уровне. После 8-ми лет в Швейцарии коуч перебрался в Россию, где возглавил «Спартак». Карьера в московском клубе у Якина не задалась. Мурат проработал в команде меньше года и был уволен в конце мая 2015 года за неудовлетворительные результаты. После «Спартака» Якин вернулся в Швейцарию, где тренировал «Шаффхаузен» (дважды), «Грассхопер» и «Сьон».
Главные звезды и лучший бомбардир
Джердан Шакири («Чикаго Файр») — 31-летний полузащитник «Чикаго Файр» является лучшим бомбардиром швейцарской команды среди действующих игроков. На счету футболиста, успевшего поиграть в Европе за «Баварию», «Ливерпуль» и «Интер» 26 голов в 108-ми матчах за сборную Швейцарии. Кроме того, Шакири на ближайшем мундиале может взобраться на вторую строчку в списке гвардейцев национальной команды и обойти Алена Гейгера, у которого 112 матчей за «красных крестоносцев». Но для этого сборной Швейцарии нужно, как минимум, выходить в плей-офф. Шакири принимал участие на трех чемпионатах мира и забил четыре мяча.
Ян Зоммер («Боруссия» Менхенгладбах) — 33-летний голкипер является незаменимым первым номером швейцарской сборной. Зоммер обладает отличной реакцией на ленточке ворот, хорошо играет ногами и часто начинает атаки команды со штрафной площади. Кроме того, швейцарский голкипер является настоящим мастером по отражению пенальти. В карьере Зоммера был период, когда он не пропускал с пенальти в пяти случаях подряд, совершив при этом четыре сейва. В составе сборной Швейцарии голкипер провел 76 матчей. Для Зоммера грядущий чемпионате станет вторым в карьере.
Гранит Джака («Арсенал») — 30-летний капитан швейцарской сборной является лидером команды и ключевой фигурой в опорной зоне. Джака хорош в прессинге и часто действует на грани фола в борьбе за мяч. Полузащитник обладает сильным ударом, а его длинные передачи способны создать остроту у ворот соперника. Джака забил два гола на чемпионатах мира (в 2014 и 2018 годах), а всего за 106 матчей в составе сборной Швейцарии на счету полузащитника 12 мячей.
Календарь матчей и ожидание от выступления
24 ноября. Швейцария — Камерун
28 ноября. Швейцария — Бразилия
2 декабря. Швейцария — Сербия
Швейцарцы отлично действует по счету, что может стать их главным козырем в борьбе за плей-офф. Отличительная черта команды — высокий прессинг и надежная оборона. Плюс опыт выступления на мировых и европейских первенствах делает из сборной Швейцарии одного из главных претендентов на второе место. Бразилия — явный фаворит группы, но против сборных Камеруна и Сербии у подопечных Якина есть реальные шансы забрать шесть очков. Прогноз — второе место в группе.