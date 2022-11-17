В ожидании ЧМ-2022. «Красные крестоносцы»

Швейцарская команда вышла в финальную часть турнира в пятый раз подряд.

Как отобрались на ЧМ?

За право сыграть на мундиале в Катаре сборная Швейцарии боролась в одной отборочной группе с командами из Италии, Северной Ирландии, Болгарии и Литвы. До старта прошлогоднего Евро «красные крестоносцы» успели провести две встречи, где одержали победы над Болгарией (3-1) и Литвой (1-0), возглавив турнирную таблицу вместе с Италией.

Осенью прошлого года после рестарта квалификации подопечные Мурата Якина расписали нулевую ничью с новоиспеченными чемпионами Европы — итальянцами (0:0). Такой же счет был зафиксирован и в следующем матче против Северной Ирландии, результат которого отбросил швейцарцев на вторую позицию в группе.

Жоржиньо не реализует пенальти globallookpress.com

Во второй половине отборочного турнира «красные крестоносцы» заметно прибавили, одержав две сухие победы над Северной Ирландией (2-0) и Литвой (4-0). Важнейшей получилась встреча 7-го тура против сборной Италии на выезде, где на 90-й минуте встречи полузащитник «Скуадра Адзурры» Жоржиньо промахнулся с одиннадцатиметровой отметки и лишил чемпионов Европы победы (1-1).

Сборная Швейцарии в заключительном матче отбора против Болгарии globallookpress.com

Перед заключительным матчем квалификации у швейцарской и итальянской команд было равное количество очков — по 15. На помощь подопечным Мурата Якина пришла сборная Северной Ирландии, которая отобрала очки у Италии (0-0). Сами же швейцарцы, в свою очередь, одержали крупную победу над Болгарией (4-0) и напрямую пробились в финальную часть чемпионата мира в Катаре.

Состав сборной и место в рейтинге ФИФА

9 ноября сборная Швейцарии огласила окончательный состав на чемпионат мира в Катаре. Заявка из 26-ти футболистов выглядит следующим образом:

Вратари: Ян Зоммер («Боруссия» Менхенгладбах), Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд), Филипп Кен («Ред Булл Зальцбург»), Йонас Омлин («Монпелье»);

Защитники: Мануэль Аканджи («Манчестер Сити»), Эрай Джемерт («Валенсия»), Нико Эльведи («Боруссия» Менхенгладбах), Рикардо Родригес («Торино»), Фабиан Шер («Ньюкасл»), Сильван Видмер («Майнц»), Эдимилсон Фернандеш («Майнц»);

Полузащитники: Гранит Джака («Арсенал»), Денис Закария («Челси»), Мишель Эбишер («Болонья»), Фабиан Фрай («Базель»), Ремо Фройлер («Ноттингем Форест»), Ардон Яшари («Люцерн»), Фабиан Ридер («Янг Бойз»), Джибриль Соу («Айнтрахт» Франкфурт);

Нападающие: Бреэль Эмболо («Монако»), Джердан Шакири («Чикаго Файр»), Ноа Окафор («Ред Булл Зальцбург»), Харис Сеферович («Галатасарай»), Ренато Штеффен («Лугано»), Рубен Варгас («Аугсбург»), Кристиан Фасснахт («Янг Бойз»).

Сборная Швейцарии globallookpress.com

Наибольшее представительство в сборной имеют футболисты из клубов Бундеслиги — 7 игроков. Они представляют такие команды, как «Майнц», «Айнтрахт», «Аугсбург», дортмундская и менхенгладбахская «Боруссии». На втором месте по количеству швейцарских сборников находится АПЛ («Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Ньюкасл», «Ноттингем Форест») и швейцарская Суперлига («Янг Бойз», «Базель», «Люцерн» и «Лугано»).

Первое место по количеству проведенных матчей за сборную Швейцарии принадлежит Хайнцу Херманну. С 1978 по 1991 год центральный полузащитник «Базеля» и «Грассхопера» сыграл за национальную команду 118 матчей, в которых забил 15 мячей. После окончания карьеры игрока Херманн пробовал себя на тренерском мостике, возглавляя швейцарский «Делемон», юношескую команду «Базеля» и «Вадуц» из Лихтенштейна.

Бомбардирскую гонку сборной Швейцарии возглавляет бывший центральный нападающий Александр Фрай. За 84 матча в майке «красных крестоносцев» экс-игрок «Базеля», «Ренна» и дортмундской «Боруссии» забил 42 гола. Фрай выступал на двух чемпионатах мира (2006 и 2010 годов), где отметился двумя забитыми мячами. Карьеру игрока нападающий завершил в 2013 году, сыграв свой последний сезон за «Базель». В июле 2022 года Фрай возглавил 20-кратных чемпионов Швейцарии.

Александр Фрай globallookpress.com

Сборная Швейцарии занимает 15-е место в рейтинге ФИФА, поднявшись на одну позицию за счет успешного выступления в осенних матчах. «Красные крестоносцы» в августе 1993 года добились лучшего результата в истории, заняв третье место в мировом рейтинге. По данным Transfermarkt состав сборной Швейцарии оценивается в 281 миллион евро.

Наилучший результат на ЧМ

Сборная Швейцарии отправляется на свой 12-й чемпионат мира. Команда трижды выходила в четвертьфинал турнира, что является ее лучшим результатом в истории. Правда все успехи «красных крестоносцев» происходили в первые 20 лет их участия в мундиалях.

Впервые выйти в восьмерку лучших команд швейцарцам удалось на чемпионате мира 1934 года в Италии, который стал для них дебютным. Турнир стартовал сразу со стадии 1/8 финала, где 16 команд были разделены на пары. В стартовом матче швейцарцы в результативном поединке переиграли Нидерланды (3-2), но на следующем этапе сборная Чехословакии выбила «красных крестоносцев» из турнира (3-2).

Через четыре года на чемпионате мира во Франции сборной Швейцарии удалось вновь повторить результат предыдущего мундиаля. Формат турнира, который стал последним перед Второй мировой войной, не изменился. В матче 1/8 финала со сборной Германии победителя выявить не удалось (1-1) и четвертьфиналиста пришлось определять в переигровке. Со второй попытки сборная Швейцарии все же смогла одолеть немецкую команду (4-2) и выйти в следующую стадию, где «красные крестоносцы» вновь остановились в шаге от полуфинала, уступив сборной Венгрии (0-2).

В 1954 году Швейцария впервые стала страной-хозяйкой мундиаля. Групповая стадия проводилась необычным образом — сеянные команды играли с несеянными по одному разу. Во встрече между сборными Швейцарии и Италии произошел судейский скандал. Главный арбитр матча не засчитал чистый гол итальянцев, а через несколько минут швейцарцы забили победный гол (2-1). Судью в итоге отстранили от турнира, а четвертьфиналиста от группы пришлось определять в дополнительном матче плей-офф из-за равного количества очков у обеих сборных. В итоге швейцарская команда разгромила сборную Италии (4-1) и вышла в четвертьфинал.

Фрагмент матча Швейцария — Италия на чемпионате мира 1954 года globallookpress.com

Третья попытка выйти в полуфинал турнира вновь обернулась для сборной Швейцарии провалом. В голевой перестрелке с австрийцами «красные крестоносцы» уступили со счетом 5-7 и завершили выступление на домашнем мундиале.

Фрагмент матча 1/8 финала чемпионата мира Швейцария — Швеция globallookpress.com

Начиная с 2006 года, сборная Швейцарии является постоянным участником чемпионатов мира. Команда трижды выходила из группы (в 2006, 2014 и 2018 годах) и лишь на мундиале в ЮАР в 2010 году подопечные Оттмара Хитцфельда завершили турнир после трех матчей. В 2018 году на чемпионате мира в России швейцарцы пробились в число 16-ти лучших команд, а затем уступили на стадии 1/8 финала сборной Швеции (0-1).

Главный тренер

С августа 2021 года главную команду Швейцарии возглавляет Мурат Якин. 48-летний специалист сменил на посту наставника «красных крестоносцев» Владимира Петковича, перебравшегося в «Бордо».

Мурат Якин — главный тренер сборной Швейцарии globallookpress.com

В качестве игрока Якин провел сотню матчей за швейцарский «Грассхопер», за который он выступал в начале своей карьеры. Защитник также играл в Бундеслиге за «Штутгарт» и «Кайзерслаутерн», а завершил футбольную карьеру в «Базеле» в 2006 году. В общей сложности Якин стал пятикратным чемпионом Швейцарии, а так же выиграл Кубок обладателей кубков в составе «Штутгарта» в сезоне 1997/1998. В майке национальной команды защитник сыграл 49 матчей и забил 4 гола.

Тренерская карьера Якина началась в швейцарском клубе «Конкордия», за который он выступал на молодежном уровне. После 8-ми лет в Швейцарии коуч перебрался в Россию, где возглавил «Спартак». Карьера в московском клубе у Якина не задалась. Мурат проработал в команде меньше года и был уволен в конце мая 2015 года за неудовлетворительные результаты. После «Спартака» Якин вернулся в Швейцарию, где тренировал «Шаффхаузен» (дважды), «Грассхопер» и «Сьон». Под руководством 48-летнего специалиста «красные крестоносцы» сыграли 15 матчей, в которых одержали 7 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения.

Главные звезды и лучший бомбардир

Джердан Шакири («Чикаго Файр») — 31-летний полузащитник «Чикаго Файр» является лучшим бомбардиром швейцарской команды среди действующих игроков. На счету футболиста, успевшего поиграть в Европе за «Баварию», «Ливерпуль» и «Интер» 26 голов в 108-ми матчах за сборную Швейцарии. Кроме того, Шакири на ближайшем мундиале может взобраться на вторую строчку в списке гвардейцев национальной команды и обойти Алена Гейгера, у которого 112 матчей за «красных крестоносцев». Но для этого сборной Швейцарии нужно, как минимум, выходить в плей-офф. Шакири принимал участие на трех чемпионатах мира и забил четыре мяча.

Джердан Шакири globallookpress.com

Ян Зоммер («Боруссия» Менхенгладбах) — 33-летний голкипер является незаменимым первым номером швейцарской сборной. Зоммер обладает отличной реакцией на ленточке ворот, хорошо играет ногами и часто начинает атаки команды со штрафной площади. Кроме того, швейцарский голкипер является настоящим мастером по отражению пенальти. В карьере Зоммера был период, когда он не пропускал с пенальти в пяти случаях подряд, совершив при этом четыре сейва. В составе сборной Швейцарии голкипер провел 76 матчей. Для Зоммера грядущий чемпионате станет вторым в карьере.

Ян Зоммер globallookpress.com

Гранит Джака («Арсенал») — 30-летний капитан швейцарской сборной является лидером команды и ключевой фигурой в опорной зоне. Джака хорош в прессинге и часто действует на грани фола в борьбе за мяч. Полузащитник обладает сильным ударом, а его длинные передачи способны создать остроту у ворот соперника. Джака забил два гола на чемпионатах мира (в 2014 и 2018 годах), а всего за 106 матчей в составе сборной Швейцарии на счету полузащитника 12 мячей.

Гранит Джака globallookpress.com

Календарь матчей и ожидание от выступления

24 ноября. Швейцария — Камерун

28 ноября. Швейцария — Бразилия

2 декабря. Швейцария — Сербия

Швейцарцы отлично действует по счету, что может стать их главным козырем в борьбе за плей-офф. Отличительная черта команды — высокий прессинг и надежная оборона. Плюс опыт выступления на мировых и европейских первенствах делает из сборной Швейцарии одного из главных претендентов на второе место. Бразилия — явный фаворит группы, но против сборных Камеруна и Сербии у подопечных Якина есть реальные шансы забрать шесть очков. Прогноз — второе место в группе.