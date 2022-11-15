В ожидании ЧМ-2022. «Селесао» в погоне за шестым титулом?

Сборная Бразилии — единственная команда, не пропустившая ни одного чемпионата мира.

Как отобрались на ЧМ?

В октябре 2020 года начался отборочный турнир в Южной Америке, где 10 лучших команд боролись за четыре прямые путевки в Катар. Обладатель пятого места в квалификации получал возможность сыграть в межконтинентальных стыках. «Селесао» не стали откладывать дело в долгий ящик и сходу одержали 7 побед в 7-ми играх, возглавив турнирную таблицу.

Скандальной получилась первая встреча со сборной Аргентины, которая была прервана уже на 6-й минуте. На поле творился настоящий хаос, который совсем не был связан с футболом. В эпицентре событий оказались делегаты национального агентства по санитарному надзору, а также бразильская полиция, которые требовали прекратить игру из-за нарушения правил несколькими игроками аргентинской сборной при въезде в Бразилию. В итоге встреча была остановлена, и вскоре была назначена новая дата проведения матча. Но впоследствии и это решение было отменено, и спортивный арбитражный суд утвердил договоренность ФИФА, приняв решение не переигрывать сорванный матч между сборными.

Прерванный матч квалификации между Бразилией и Аргентиной globallookpress.com

Ключевыми для сборной Бразилии стали матчи против колумбийской команды. Сначала желто-синие впервые потеряли очки, сыграв вничью в Барранкилье (0-0) и позволив Аргентине догнать себя в таблице, а спустя два месяца в ноябре 2021 года с минимальным счетом переиграли Колумбию дома (1-0). Решающий гол забил полузащитник Лукасом Пакета на 72-й минуте встречи. Эта победа позволила «селесао» за шесть туров до конца квалификации обеспечить себе прямую путевку в Катар. Таким образом, бразильская команда стала первой южноамериканской сборной, которая пробилась на грядущий чемпионат мира.

Состав сборной и место в рейтинге ФИФА

7 ноября сборная Бразилии объявила окончательный состав, который будет бороться за победу в Катаре. Заявка из 26-ти футболистов выглядит следующим образом:

Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Уэвертон («Палмейрас»);

Защитники: Алекс Сандро, Бремер, Данило (все — «Ювентус»), Алекс Теллес («Севилья»), Дани Алвес («Пумас»), Эдер Милитао («Реал»), Маркиньос («ПСЖ»), Тиаго Силва («Челси»);

Полузащитники: Каземиро, Фред (оба — «Манчестер Юнайтед»), Эвертон Рибейро («Фламенго»), Фабиньо («Ливерпуль»), Лукас Пакета («Вест Хэм»), Бруно Гимараэс («Ньюкасл»);

Нападающие: Антони («Манчестер Юнайтед»), Габриэл Мартинелли, Габриэл Жезус (оба — «Арсенал»), Неймар («ПСЖ»), Педро Абреу («Фламенго»), Рафинья Диас («Барселона»), Ришарлисон («Тоттенхэм»), Родриго, Винисиус Жуниор (оба — «Реал»).

Сборная Бразилии в товарищеской встрече против Японии globallookpress.com

Сборная Бразилии обладает, пожалуй, самым сбалансированным составом среди всех команд предстоящего мундиаля. Все линии «желто-зеленых» представлены футболистами из-топ клубов Европы. Не остались без внимания и игроки из команд чемпионата Бразилии, таких как «Фламенго» и «Палмейрас». Особо выделяется атака «селесао», где на каждую позицию есть по 2-3 футболиста мирового класса. Уровень конкуренции за место в заявке бразильской команды настолько высок, что среди 26-ти футболистов не нашлось места, например, игроку «Ливерпуля» Роберто Фирмино.

Рекордсменом по количеству проведенных матчей за сборную Бразилии является легендарный защитник Кафу. На счету экс-игрока «Милана» и «Ромы» 143 игры в майке «селесао». Кафу на данный момент остается единственным футболистом, который сыграл в трех финалах чемпионата мира — в 1994, 1998 и 2002 годах. В 1994 году защитник впервые выиграл выиграл Кубок мира, а спустя 8 лет на мундиале в Японии и Корее стал двукратным обладателем трофея уже в ранге капитана сборной. После победного ЧМ-1994 Кафу был признан футболистом года в Южной Америке. За 16 лет выступлений в составе сборной Бразилии защитник забил 5 мячей.

Статус лучшего бомбардира сборной Бразилии принадлежит королю футбола — Пеле. Легенда мирового футбола — это единственный трехкратный чемпион мира (1958, 1962 и 1970 год). Экс-нападающий «Сантоса» забил за «селесао» 77 голов, не сыграв при этом и сотни матчей (92). В списке бомбардиров за всю историю чемпионатов мира Пеле занимает пятое место, отличившись голами в ворота соперника 12 раз. Вместе с Марадоной Пеле стал обладателем награды лучшего игрока столетия по версии ФИФА.

Сборная Бразилии является лидером мирового рейтинга, сместив с первой позиции Бельгию, которая почти четыре года оставалась на вершине. Общая стоимость состава пятикратных чемпионов мира оценивается порталом Transfermarkt в 1,14 миллиарда евро. По этому показателю в списке самых дорогостоящих команд чемпионата мира бразильцы уступают только сборной Англии (1,26 миллиарда евро).

Наилучший результат на ЧМ

Сборная Бразилии — рекордсмен по количеству побед на чемпионатах мира. Желто-синие выигрывали кубок в 1958, 1962, 1970, 1994 и 2002 годах, став пятикратными обладателями трофея. Кроме того, бразильская команда остается единственной сборной, которая не пропустила ни одного мундиаля.

Дебют южноамериканцев на мировом первенстве 1930 года в Уругвае не принес команде успеха. Бразильцы не смогли преодолеть групповой этап, уступив первую строчку и путевку в полуфинал сборной Югославии. На групповом этапе «селесао» уступили ныне распавшейся республике со счетом 1-2 и крупно обыграли сборную Боливии (4-0).

На четырех последующих чемпионатах мира бразильцы впервые выиграли медали (бронза в 1938 году и серебро на домашнем мундиале 1950 года). Первое чемпионство «желто-синие» оформили на турнире 1958 года в Швеции. В решающем матче в Стокгольме сборная Бразилии победила хозяев турнира со счетом 5-2, сыграв самый результативный финал в истории чемпионатов мира. Автором дубля стал 17-летний Пеле, которого признали лучшим молодым игроком турнира.

Сборная Бразилии на чемпионате мира 1958 года globallookpress.com

Спустя 4 года бразильцы защитили титул лучшей команды мира, одержав победу на мундиале в Чили, а в 1970 году стали первыми трехкратными обладателями трофея. На турнире в Мексике после трех побед на групповом этапе сборная Бразилии в плей-офф поочередно выбила Перу и Уругвай. Финал чемпионата мира прошел на знаменитом стадионе «Ацтека» в Мехико, где сошлись двукратные обладатели трофея — Бразилия и Италия. При 108 тысячах болельщиков «желто-синие» разгромили «Скуадра Адзурру» со счетом 4-1 и выиграли третий кубок мира за последние 12 лет.

Фрагмент матча финала чемпионата мира 1970 года между Бразилией и Италией globallookpress.com

В 1994 году Бразилия и Италия вновь сыграли в финале чемпионата мира, проходившем в США. 120 минут игры так и не выявили победителя (0:0) и судьба титула решалась в серии одиннадцатиметровых ударов. Победу сборной Бразилии принес промах Роберто Баджо при пятом, решающим ударом.

Дунга и Кубок мира globallookpress.com

Пятикратными обладателями трофея «селесао» стали 20 лет назад. В 2002 году бразильцы во главе с Роналдо в решающем матче переиграли сборную Германии — 2:0 . Бразильский форвард в финале оформил дубль и выиграл бомбардирскую гонку, забив 8 голов за весь турнир. Луиз Фелипе Сколари стал последним тренером «желто-зеленых», который привел сборную к победе на чемпионате мира. На четырех последующих турнирах бразильцы регулярно выходили в плей-офф, но доходили максимум до полуфинала.

Неймар в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года против Бельгии globallookpress.com

Четыре года назад в России сборная Бразилии была одним из фаворитов турнира, но вылетела уже на стадии четвертьфинала. «Золотое поколение» бельгийцев на «Ак Барс Арене» в Казани обыграло бразильцев со счетом 2-1 и разрушило надежды «селесао» на шестой Кубок мира.

Главный тренер

На протяжении последних 6-ти лет сборную Бразилии возглавляет Аденор Леонардо Бакши или просто Тите. 61-летний специалист получил приглашение в национальную команду в 2016 году, после того как привел «Коринтианс» к двум чемпионствам в 2011 и 2015 году, а также к победе в Кубке Либертадорес в 2012 году.

Главный тренер сборной Бразилии Тите globallookpress.com

Большую часть тренерской карьеры Тите провел на родине и возглавлял именитые бразильские команды, такие как «Гремио», «Коринтианс», «Атлетико Минейро», «Палмейрас», «Интернасьональ». В карьере 61-летнего специалиста были и непродолжительные визиты в Объединенные Арабские Эмираты, где он тренировал «Аль-Айн» и «Аль-Вахду», но добиться успехов с командами не смог.

В бытность игроком Тите выступал на позиции полузащитника, защищая цвета «СЭР Кашиаса» из города Кашиас-ду-Сул. После 6-ти лет выступлений за команду бразилец еще несколько сезонов поиграл за «Эспортиво», «Португеза Деспортос» и «Гуарани». Тите завершил карьеру в 28 лет из-за серии травм колена, которые не позволили ему продолжать дальше играть на профессиональном уровне.

После провального выступления «селесао» на чемпионате мира 2018 года бразильская федерация футбола не стала увольнять тренера и уже через через год «желто-зеленые» выиграли Кубок Америки. Турнир проводился на родине «пентакампеонов», где в финальном матче подопечные Тите переиграли сборную Перу со счетом 3-1.

К чемпионату мира в Катаре сборная Бразилии подходит с пятнадцатиматчевой беспроигрышной серией. Последние раз «желто-зеленые» уступали более года назад — в финале Кубка Америки-2021 с Аргентиной (0-1). Всего за 76 матчей во главе сборной Бразилии Тите одержал 58 побед, 13 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений.

Главные звезды и лучший бомбардир

Неймар (ПСЖ) — для 30-летнего нападающего ПСЖ грядущий мундиаль скорее всего станет последней возможностью громко заявить о себе. Сам же бразилец сказал, что будет играть в Катаре как на своем последнем чемпионате мира и не сможет гарантировать свое участие на турнире через четыре года. Неймар в осенней части чемпионата Франции вновь обрел себя и проводит потрясающий сезон за ПСЖ, являясь на данный момент одним из лучших бомбардиров Лиги 1. Интриги предстоящему чемпионату мира еще добавляет тот факт, что форвард может побить рекорд самого Пеле по голам за сборную, до которого Неймару не хватает двух мячей. На данный момент на счету 30-летнего игрока 75 голов в 121 матче за за бразильскую команду.

Тьяго Силва («Челси») — 38-летний ветеран сборной Бразилии, который является незаменимой фигурой в обороне «селесао». Защитник дважды играл на чемпионатах мира в 2014 и 2018 годах, забив на каждом из них по одному голу. Также Силва провел около полусотни матчей в качестве капитана национальной команды. Несмотря на свой солидный возраст, бразилец продолжает оставаться одним из лучших защитников мира и лидером сборной.

Тьяго Силва globallookpress.com

Алиссон («Ливерпуль») — 30-летний голкипер «Ливерпуля» застолбил себе место первого номера, выиграв конкуренция у Эдерсона из «Манчестер Сити». Алиссон обладает шикарной реакцией на ленте ворот и не раз вытаскивал «мертвые» мячи. За 8 матчей квалификации южноамериканского отбора бразилец 6 раз отстоял на ноль. Алиссон был основным голкипером сборной Бразилии на чемпионате мира четырехлетней давности в России.

Календарь матчей и ожидание от выступления

24 ноября. Бразилия — Сербия

28 ноября. Бразилия — Швейцария

2 декабря. Бразилия — Камерун

Амбиции сборной Бразилии на титул традиционно высоки. Болельщики южноамериканцев уже заждались нового триумфа от своей команды, а текущая форма «селесао» добавляет оптимизма в надежде на самые высокие места по итогам турнира. Разумеется, сборная Бразилии должна легко проходить групповой этап, выйдя в плей-офф с первого места. Соперники в лице Сербии и Швейцарии вполне способны оказать достойное сопротивление бразильцам, но все же мастерство подопечных Тите должно взять верх. Прогноз — первое место в группе.