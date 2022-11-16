В ожидании ЧМ-2022. Балканская дружина

Сербы ни разу в новейшей истории не выходили в плей-офф чемпионата мира.

Как отобрались на ЧМ?

Сербская команда по результатам жеребьевки отбора на чемпионат мира попала в одну группу со сборными Португалии, Ирландии, Люксембурга и Азербайджана. Матчи с участием подопечных Драгана Стойковича всегда получались результативными. За первые четыре игры «белые орлы» забили 11 мячей, а в первой встрече с главными конкурентами из Португалии выдали результативную ничью (2-2).

Беспроигрышная серия сборной Сербии продолжилась и во втором круге квалификации, где балканская команда одержала очередные победы над Люксембургом (1-0) и Азербайджаном (3-1), а также разошлась миром с Ирландией (1-1). Судьба прямой путевки в Катар решалась в очном матче между Сербией и Португалией. Перед заключительной игрой у обеих команд было равное количество очков, но португальцы опережали подопечных Стойковича по дополнительным показателям.

Сборная Сербии празднует выход на чемпионат мира globallookpress.com

Решающий матч состоялся 14 ноября 2021 года на «Эштадиу Да Луш» в Лиссабоне. Португальская команда вышла вперед в счете уже в дебюте встречи. Хозяева поля отобрали мяч у соперника возле штрафной и вывели Саншеша один на один с Райковичем. Ренату успешно реализовал свой шанс, переиграв голкипера, но сербы смогли сравнять счет уже в первом тайме. На 33-й минуте паритет в матче восстановил полузащитник «Аякса» Тадич. Итоговый успех подопечным Драгана Стойковича принес угловой на 90-й минуте, после розыгрыша которого последовала подача в штрафную, где Митрович ударом головой с рикошетом от газона отправил мяч в ближний угол. Благодаря этой победе, сборная Сербии обошла португальцев в турнирной таблице и оформила прямой выход на мундиаль в Катар.

Состав сборной и место в рейтинге ФИФА

11 ноября сборная Сербии объявила окончательный состав на чемпионат мира в Катаре. Заявка из 26-ти футболистов выглядит следующим образом:

Вратари: Марко Дмитрович («Севилья»), Предраг Райкович («Мальорка»), Ваня Милинкович-Савич («Торино»)

Защитники: Стефан Митрович («Хетафе»), Никола Миленкович («Фиорентина»), Страхиня Павлович («Ред Булл Зальцбург»), Милош Велькович («Вердер»), Филип Младенович («Легия»), Страхиня Эракович («Црвена Звезда»), Срджан Бабич («Альмерия»);

Полузащитники: Неманя Гудель («Севилья»), Сергей Милинкович-Савич («Лацио»), Саша Лукич («Торино»), Марко Груйич («Порту»), Филип Костич («Ювентус»), Урош Рачич («Брага»), Иван Илич, Дарко Лазович (оба — «Верона»), Андрия Живкович (ПАОК);

Нападающие: Душан Тадич («Аякс»), Александар Митрович («Фулхэм»), Душан Влахович («Ювентус»), Филип Джуричич («Сампдория»), Лука Йович («Фиорентина»), Неманя Радонич («Торино»)

Почти половина футболистов из заявки сербской сборной представляют клубы итальянской Серии А, такие как «Ювентус», «Торино», «Фиорентина», «Лацио», «Верона» и «Сампдория». На втором месте среди европейских чемпионатов по количеству игроков в национальной команде находится испанская Ла Лига. «Севилья», «Мальорка», «Хетафе» и «Альмерия» делегировали в сборную Сербии в общей сумме пять игроков. Представитель сербского чемпионата на мундиале будет лишь один — защитник «Црвены Звезды» Страхиня Эракович.

Экс-защитник «Зенита», московского «Локомотива» и лондонского «Челси» Бранислав Иванович возглавляет список гвардейцев национальной команды. На счету 38-летнего игрока 105 матчей в составе сборной Сербии и участие в двух чемпионатах мира (2010 и 2018 годов). На мундиале в России Иванович провел свой последний матч за «белых орлов», отыграв все 90 минут против сборной Швейцарии. Обладатель кубка Лиги чемпионов 2012 года в составе «Челси» забил за сборную Сербии 13 голов.

Бранислав Иванович globallookpress.com

Александар Митрович из лондонского «Фулхэма» с большим отрывом лидирует в списке бомбардиров сборной Сербии за всю историю. На счету 28-летнего нападающего 50 голов в 76-ти матчах за национальную команду. Именно Митрович стал автором победного гола сборной Сербии на 90-й минуте встречи заключительного матча отбора к Катару против Португалии. Кроме того, серб набрал отличную форму по ходу текущего сезона АПЛ и является одним из лучших бомбардиров чемпионата, забив 9 мячей. Для форварда «белых орлов» грядущий мундиаль будет вторым в карьере. На чемпионате мира 2018 года в России Митрович принял участие во всех трех матчах группового этапа и отличился одним забитым мячом в ворота сборной Швейцарии (1-2).

Александар Митрович globallookpress.com

На данный момент сборная Сербии занимает 21 место в рейтинге ФИФА, поднявшись на четыре позиции после завершения осеннего этапа Лиги наций. Подопечные Драгана Стойковича успешно сыграли сентябрьские матчи турнира, обыграв сборные Швеции (4-1) и Норвегии (2-0). Благодаря этим победам, сербская команда выиграла группу дивизиона B и получила повышение в ранге на будущий сезон. Наивысшую позицию в рейтинге ФИФА сборная Сербии занимала в марте 2010 года, когда поднялась на 13-ю строчку лучших команд мира. По данным Transfermarkt состав «белых орлов» оценивается 359,5 миллионов евро.

Наилучший результат на ЧМ

Сборная Сербии до 2003 года выступала в международных турнирах под эгидой ФИФА как часть республики Югославии. Это была достаточно сильная команда, которая девять раз принимала участие в финальных раундах чемпионата мира и смогла выиграть бронзовые медали. Правда на самом первом мундиале в 1930 году в Уругвае матч за третье место не проводился и сборная Югославии вместе с США завершила турнир после поражений в полуфиналах. Бывшую социалистическую республику в решающий матч не пустили хозяева турнира уругвайцы, разгромив югославов со счетом 6-1 на стадии 1/2 финала.

В 2006 году впервые на чемпионате мира в Германии сыграла сборная Сербии и Черногории. На групповом этапе футболисты из союзного государства уступили во всех трех матчах и покинули турнир, заняв последнее место в квартете. Что касается современной истории футбольной сборной Сербии как команды отдельного государства, то первое ее появления на мундиале случилось в 2010 году в ЮАР.

«Белые орлы» под руководством Радомира Антича после первого проигранного матча Гане (0-1) смогли сотворить сенсацию, одержав победу над сборной Германии (1-0). Перед заключительным туром со сборной Австралии, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф, сербской команде необходима была только победа. Но сборная с Балканского полуострова потерпела поражение со счетом 1-2 и завершила турнир на последнем месте в группе.

Фрагмент матча Сербия — Германия на чемпионате мира 2010 года globallookpress.com

На мундиаль в 2014 году в Бразилии сербы не пробились, но четыре года назад мы снова увидели «белых орлов» на турнире в России. Группа у сербской сборной была схожа с той, которая будет в Катаре, за исключением Камеруна, на месте которой была Коста-Рика. Подопечные Младена Крстаича, который на тот момент возглавлял балканскую сборную, в первом туре переиграли «лос-тикос»(0-1), но в двух других матчах уступили Швейцарии (1-2) и Бразилии (0-2). Сербам совсем немного не хватило опыта и везения и команда вновь осталась за бортом плей-офф, как и 8 лет назад.

Главный тренер

Наставником сербской команды с 2021 года является бывший югославский футболист Драган Стойкович. 57-летний специалист сменил на посту главного тренера команда Любишу Тумбаковича, который покинул сборную после поражения в стыковом матче за выход на Евро-2020 от сборной Шотландии. Именно под руководством Стойковича сборная Сербии успешно выступила в квалификации к чемпионату мира, выиграв решающий матч против сборной Португалии (2-1).

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович globallookpress.com

За сборную Югославии полузащитник сыграл 43 матча, в которых отличился шестью забитыми мячами. Стойкович выступал за сербские клубы «Раднички» и «Црвену Звезду», а также за французский «Марсель». Но карьеру игрока полузащитник завершил в Японии, где в течение семи лет выступал за клуб «Нагоя Грампус». В 2008 году Стойкович вернулся в японский клуб, но уже в качестве главного тренера, проработав в команде пять лет. Вместе с «Нагоя Грампус» Стойкович выиграл местный чемпионат в 2010 году и был признан тренером года в Японии.

Драган Стойкович в составе «Нагоя Грампус» globallookpress.com

В 2013 году Драган перебрался в Китай и возглавил «Гуанчжоу Фули». Стойкович проработал в клубе четыре сезона, но выиграть трофеи с командой так и не смог. С марта 2021 года под руководством югославского специалиста сборная Сербии сыграла 20 матчей, в которых одержала 13 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 3 поражения.

Главные звезды и лучший бомбардир

Душан Тадич («Аякс») — 33-летний полузащитник амстердамского «Аякса» на протяжении последних нескольких лет является капитаном и лидером сербской сборной. Тадич — технически одаренный футболист, который обладает отличным видением поля и высоким игровым интеллектом. За 90 матчей в составе сборной Сербии игрок забил 18 голов и занимает второе место в списке бомбардиров команды за всю историю. Для капитана сборной Сербии грядущий чемпионат мира станет вторым в карьере после мундиаля 2018 года в России.

Душан Тадич globallookpress.com

Сергей Милинкович-Савич («Лацио») — 27-летний игрок «Лацио» последние несколько лет был одним из тех футболистов, которых хотели бы иметь в своем составе многие топ-клубы Европы. Милинкович-Савич обладает основными ключевыми качествами современного полузащитника и при своем высоком росте (191 см) достаточно техничен. За 35 матчей в составе сборной Сербии Сергей забил 6 голов.

Душан Влахович («Ювентус») — 22-летний игрок провел за сборную Сербии всего 16 матчей, но успел забить в них 8 голов. Молодой форвард «Ювентуса» обладает голевым чутьем, часто оказываясь в нужном месте в штрафной при завершении атак. В последнее время Влаховича преследовали травмы, но к чемпионату мира нападающий должен подойти в хорошей форме. Атакующий дуэт Влаховича и Митровича вполне способен пошуметь на предстоящем мундиале.

Душан Влахович (слева) globallookpress.com

Календарь матчей и ожидание от выступления

24 ноября. Сербия — Бразилия

28 ноября. Сербия — Камерун

2 декабря. Сербия — Швейцария

Сборная Сербии без всяких сомнений поборется как минимум за вторую путевку в плей-офф. Если с бразильской командой в стартовом матче турнира у подопечных Стойковича будет не так много шансов на успех, то Камерун сербы вполне способны обыграть. Ну и конечно завершающий матч против сборной Швейцарии обещает быть очень интригующим. Напомним, что именно швейцарская команда вырвала победу у сербов на групповом этапе четыре года назад, оставив в итоге балканскую команду за бортом плей-офф. Обе сборные примерно равны по классу на данный момент, но все же опыта выступлений сербской команде на мировых первенствах может не хватить. Прогноз — третье место в группе.