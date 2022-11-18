В ожидании ЧМ-2022. «Неукротимые львы»

Камерунская сборная стала первой африканской командой, которой удалось пробиться в четвертьфинал чемпионата мира.

Как отобрались на ЧМ?

В сентябре прошлого года сборная Камеруна стартовала со второго раунда отборочного турнира африканской конфедерации. На этом этапе 40 лучших команд континента были разделены на 10 групп по 4 участника в каждой. Соперниками камерунской сборной в группе стали Мозамбик, Малави и Кот-д’Ивуар.

Если с Мозамбиком и Малави пятикратные чемпионы Африки не испытали никаких проблем, то сборная Кот-д’Ивуара смогла оказать достойное сопротивление своему сопернику. Уже во втором туре эти команды встретились между собой . Дубль нападающего «слонов» Себастьяна Аллера в первом тайме создал хозяевам поля комфортное преимущество перед перерывом. Во второй половине матча камерунцы смогли один мяч отквитать, но на большее команду не хватило. «Неукротимые львы» потерпели поражение со счетом 1-2 от главного конкурента по группе.

В дальнейшем обе команды не потеряли ни одного очка и в заключительном туре Камерун и Кот-д’Ивуар решали между собой, кто должен отправиться в стадию плей-офф. Сборная Камеруна отставала от ивуарийцев на один балл и в этом матче «неукротимым львам» была необходима только победа. 16 ноября прошлого года на стадионе «Ахмаду Ахиджо» в камерунской столице Яунде состоялся судьбоносный матч. Исход встречи решил единственный гол, забитый нападающим хозяев поля Карлом Токо-Экамби на 21-й минуте игры. Пятикратные чемпионы Африки добились нужной победы и обошли ивуарийцев в таблице, оформив путевку в раунд плей-офф.

В заключительном раунде победители десяти групп разыграли пять путевок в Катар по системе плей-офф. Соперником Камеруна в двухраундовом противостоянии стала сборная Алжира. Первую встречу «неукротимые львы» провели дома и потерпели неудачу. Победу сборной Алжира принес нападающий «Бреста» Ислам Слимани, забивший единственный гол в первом тайме. Спустя неделю камерунцы отправились в алжирский город Блида отыгрывать минимальное отставание.

Сборная Камеруна празднует выход на чемпионат мира globallookpress.com

На 22-й минуте матча Камерун сравнял счет по итогам двухраундового противостояния — отличился нападающий «Баварии» Шупо-Мотинг. Гол так и остался единственным за 90 минут игры и команды отправились выяснять отношения в дополнительное время. На 118-й минуте защитник Алжира Туба отправил мяч в сетку ворот камерунской команды и, казалось бы, принес своей сборной победу. Но в компенсированное ко второму экстра-тайму время герой матча с Кот-д’Ивуаром Карл Токо-Экамби вновь забил победный гол и завоевал для Камеруна путевку в Катар.

Состав сборной и место в рейтинге ФИФА

10 ноября сборная Камеруна огласила окончательный состав на чемпионат мира в Катаре. Заявка из 26-ти футболистов выглядит следующим образом:

Вратари: Андре Онана («Интер»), Девис Эпасси («Абха» Саудовская Аравия), Симон Нгапандуанбю («Марсель»);

Защитники: Жан-Шарль Кастеллетто («Нант»), Энцо Эбосс («Удинезе»), Коллинз Фэ («Аль-Таи» Саудовская Аравия), Оливье Мбайзо («Филадельфия Юнион»), Нуу Толо («Сиэтл Саундерс»), Николя Нкулу («Арис» Греция), Кристофер Ву («Ренн»);

Полузащитники: Оливье Нтчам («Суонси»), Гаэль Ондуа («Ганновер»), Мартин Онгла («Верона»), Пьер Кунде («Олимпикакос»), Самюэль Гвет («Мехелен»), Андре-Франк Замбо-Ангисса («Наполи»), Жером Нгом («Коломб де Джа» Камерун), Муми Нгамале («Динамо» Москва);

Нападающие: Бриан Мбемо («Брентфорд»), Жорж-Кевин Нкуду («Бешикташ»), Кристиан Бассогог («Шанхай Шеньхуа»), Жан-Пьер Нсаме («Янг Бойз»), Венсан Абубакар («Ан-Наср» Саудовская Аравия), Карл Токо-Экамби («Лион»), Эрик-Максим Шупо-Мотинг («Бавария»), Суаибу Мару («Котон Спорт» Камерун).

Сборная Камеруна перед решающим матчем плей-офф с Алжиром globallookpress.com

География выступлений футболистов сборной Камеруна очень обширна. В итоговой заявке можно увидеть сразу 14 стран, за клубы которых играют нынешние сборники «неукротимых львов». Самое большое представительство имеют команды итальянской Серии А и французской Лиги 1 — по 4 игрока. Стоит отметить и футболиста, который имеет российское гражданство — защитник «Ганновера» Гаэль Ондуа. В РПЛ также нашелся один игрок, который будет защищать цвета Камеруна на грядущем мундиале — полузащитник московского «Динамо» Муми Нгамале.

Рекорд по количеству проведенных матчей за сборную Камеруна принадлежит Ригоберу Сонгу, который на данный момент является главным тренером национальной команды. На счету бывшего защитника 137 матчей за «неукротимых львов» во всех турнирах. Экс-игрок «Меца», «Галатасарая» и «Ливерпуля» является легендой камерунского футбола, приняв участие в четырех чемпионатах мира (1994, 1998, 2002 и 2010 года). За 17-летнюю карьеру в сборной Камеруна защитник забил 4 гола.

Ригобер Сонг globallookpress.com

Самюэль Это’о — лучший бомбардир сборной Камеруна за всю историю. На счету бывшего форварда «Барселоны», «Интера» и «Анжи» 56 голов в 118-ти матчах за национальную команду. В составе сборной Камеруна Это’о дважды выигрывал Кубок африканских наций (в 2000 и 2002 году) и четыре раза признавался лучшим африканским футболистом года (2003, 2004, 2005, 2010). Кроме того, в активе форварда есть золото футбольного турнира на Олимпийских играх 2000 года в Австралии. В декабре 2021 года Это’о был избран главой Федерации футбола Камеруна. Новоиспеченный руководитель недавно заявил, что главной целью сборной на грядущем мундиале может быть только победа.

«Неукротимые львы» занимают скромное 43-е место в рейтинге ФИФА, опустившись на пять позиций после осенних матчей сборных. Камерун дважды был близок к десятке лучших команд мира. В период с ноября 2006 и по январь 2007 года, а также с ноября по декабрь 2009 года африканская команда занимала 11-е место в рейтинге ФИФА. По данным Transfermarkt состав сборной Камеруна оценивается в 155 миллионов евро.

Наилучший результат на ЧМ

Сборная Камеруна примет участие в восьмом чемпионате мира в своей истории (1982, 1990, 1994, 1998, 2002, 2010, 2014). На дебютном мундиале в Испании «неукротимые львы» попали в одну группу с командами Польши, Италии и Перу. В первых двух турах сборная Камеруна скатала скучные нули с перуанцами и поляками, а в заключительном матче разошлась миром с Италией (1-1). Набрав 3 очка, африканская команда заняла третье место в группе и покинула турнир.

На своем следующем чемпионате мира в 1990 году в Италии сборная Камеруна добилась лучшего результата в истории, выйдя в четвертьфинал. В дебютном матче группового этапа «неукротимые львы» сотворили сенсацию, обыграв действующих чемпионов мира — сборную Аргентины (1-0). Во втором туре африканская команда вновь добилась максимального результата против сборной Румынии (2-1) и досрочно обеспечила себе место в плей-офф. Заключительный матч со сборной СССР уже не имел турнирного значения для Камеруна и «неукротимые львы» потерпели сокрушительное поражение со счетом 0-4.

Фрагмент матча Камерун — Аргентина на ЧМ-1990 globallookpress.com

Африканской командой на этом турнире руководил российский специалист Валерий Непомнящий. В 1988 году тренер отправился в Камерун, чтобы возглавить молодежную команду, но, как оказалось, без наставника оказалась основная сборная, с которой в итоге и был подписан контракт. Непомнящий не знал французского языка и процесс общения с футболистами происходил с помощью переводчика.

В 1/8 финала подопечные Непомнящего встретились со сборной Колумбии. 90 минут встречи закончились нулевой ничьей и путевку в четвертьфинал пришлось определять в дополнительных экстра-таймах. На помощь камерунской сборной пришел джокер команды нападающий Роже Милла. Форвард вышел на замену во втором тайме и оформил дубль на 106-й и 108-й минутах игры соответственно. Южноамериканцы в оставшееся время сумели один мяч отквитать, но для победы этого не хватило. Камерун удержал преимущество (2-1) и впервые в истории вышел в четвертьфинал чемпионата мира.

Роже Милла globallookpress.com

На пути в полуфинал африканская команда сразилась со сборной Англии. Камерунцы переломили ход неудачно складывающегося поединка и на 65-й минуте впервые вышли вперед (2-1). Подопечные Непомнящего вновь были близки к сенсации, но на 83-й минуте нападающий английской сборной Гари Линекер реализовал пенальти, переведя встречу в дополнительное время. В конце первого экстра-тайма Линекер вновь оказался в центре внимания. Главный арбитр назначил еще один пенальти в ворота камерунской сборной и форвард сборной Англии снова не подвел (3-2). Камерунцы потерпели поражение, но отправились домой с высоко поднятой головой, став первой африканской командой, которой удалось выйти в четвертьфинал чемпионата мира.

Кадр после четвертьфинального матча Камеруна и Англии globallookpress.com

С тех пор «неукротимые львы» пять раз принимали участие на чемпионатах мира, но ни разу не смогли выйти в плей-офф. На своем последнем мундиале в 2014 году в Бразилии сборная Камеруна заняла последнее место в группе, потерпев поражения от сборных Мексики (0-1), Хорватии (0-4) и Бразилии (1-4).

Главный тренер

Продолжаем знакомство с лучшим гвардейцем сборной Камеруна и по совместительству главным тренером национальной команды — Ригобером Сонгом. 46-летний специалист работает в камерунском футболе с 2016 года, но полноценно возглавить основную сборную страны «великий вождь» смог только прошедшей весной. Кроме того, Сонг на протяжении четырех лет являлся главным тренером олимпийской команды Камеруна.

Ригобер Сонг — главный тренер сборной Камеруна globallookpress.com

В составе сборной Камеруна Сонг дважды выигрывал Кубок африканских наций (2000 и 2002) и стал серебряным призером в 2010 году. Защитник стал первым игроком в истории, который был удален на двух чемпионатах мира (в матче против Бразилии в 1994 году и игре против Чили в 1998 году). Ригобер является двоюродным братом Алекса Сонга — бывшего полузащитника лондонского «Арсенала», «Барселоны» и «Рубина».

Во время объявления окончательной заявки сборной Камеруна на чемпионат мира в Катаре произошел забавный случай. Сонг путался в именах и фамилиях футболистов, а журналисты вместе с пресс-секретарем поправляли тренера в правильном произношении игроков. Именно под руководством 46-летнего наставника сборная Камеруна выиграла финальный раунд плей-офф у Алжира в рамках африканского отбора к чемпионату мира в Катаре. Всего за 6 матчей во главе национальной команды на счету Сонга две победы, одна ничья и три поражения.

Главные звезды и лучший бомбардир

Венсан Абубакар («Ан-Наср») — 30-летний нападающий из клуба Саудовской Аравии является лучшим бомбардиром команды среди действующих игроков. На счету Абубакара 33 гола в 89-ти матчах за сборную Камеруна. Бывший футболист «Порту» является капитаном «неукротимых львов» и участником двух чемпионатов мира (2010 и 2014 годов). На Кубке африканский наций 2022 года, где сборная Камеруна стала обладателем бронзовых наград, Абубакар стал лучшим бомбардиром турнира, забив 8 голов.

Венсан Абубакар globallookpress.com

Андре-Франк Замбо-Ангисса («Наполи») — 27-летний опорный полузащитник сборной Камеруна является ключевой фигурой в африканской команде. Настоящий разрушитель атак соперника, обладающий хорошей техникой и дальним ударом. Кроме того, Замбо-Ангисса отлично действует в передней фазе атаки, выполняя роль распасовщика команды. Полузащитник является самым дорогим игроком камерунской сборной — 38 миллионов евро. За 42 матча в составе национальной команды игрок забил пять мячей.

Карл Токо-Экамби («Лион») — имя 30-летнего нападающего «Лиона» болельщики камерунской команды точно запомнят надолго. Именно благодаря голам Токо-Экамби в решающих матчах против Кот-д’Ивуара и Алжира «неукротимые львы» вновь сыграют в финальной части чемпионата мира, спустя восемь лет. Форвард национальной сборной ловко обращается с мячом за счет своего дриблинга и часто представляет опасность в штрафной соперника. За 50 матчей в составе камерунской команды Токо-Экамби забил 12 мячей.

Календарь матчей и ожидание от выступления

24 ноября. Камерун — Швейцария

28 ноября. Камерун — Сербия

2 декабря. Камерун — Бразилия

Камерунская сборная попала в сложную группу. Помимо основных фаворитов из Бразилии, главными претендентами в борьбе за второе месте будут крепкие команды из Сербии и Швейцарии. Рассчитывать на плей-офф подопечным Сонга вряд ли придется. «Неукротимые львы» сильны физически и хорошо действуют в верховой борьбе за мяч, но в позиционной атаке камерунцы по-прежнему слабы. Прогноз — четвертое место в группе.