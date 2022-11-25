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    Дневник ЧМ-2022. Шедевр Ришарлисона, рекорд Роналду и призрак Левенца

    О главных событиях пятого игрового дня на чемпионате мира по футболу в Катаре

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    • Дубль Ришарлисона принес сборной Бразилии победу над Сербией
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    Ришарлисон
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    Ришарлисон
    В четверг, 24 ноября, на чемпионате мира по футболу, проходящем в Катаре, состоялись четыре матча группового этапа: Швейцария не без труда одолела Камерун (1:0), Уругвай и Южная Корея скатали «сухую» ничью, Португалия устроила перестрелку с Ганой (3:2), а бразильцы взяли верх над Сербией (2:0) . LiveSport.Ru подводит итоги игрового дня.

    Событие дня

    Главным событием дня стал матч сборных Ганы и Португалии, хотя первый тайм встречи группы Н не предвещал этого.

    Казалось, что встреча на «Стэдиум 974» станет достойным продолжением двух предыдущих матчей игрового дня, в которых команды на четверых забили всего один мяч.

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  • Сегодня

    • Команда Фернандо Сантуша упорно пыталась вскрыть ганцев через центр, но раз за разом натыкалась на стену из трех опорников, которым помогали два нападающих. В результате движение было, а прогресса не было, и лишь забытый всеми Отавио скучал на фланге.

    Впрочем, нельзя не отметить гол Роналду, забитый на исходе получаса игры и не засчитанный из-за того, что Криштиану при отборе подтолкнул Джику, а тот очень охотно упал.

    Игру вскрыл пенальти, заработанный португальцами во втором тайме, и будем откровенны — весьма сомнительный.

    Криштиану Роналду

    Криштиану Роналду в борьбе с Мохаммедом Салису сам заплел ноги сопернику и тут же картинно упал, но арбитр Исмаил Эльфат купился, а ВАР на матче, похоже вообще не работал, поскольку ранее был куда более реальный повод назначить пенальти за фол на Жоау Феликсе, но судья не решился, а видеоассистент не помог.

    Роналду забил гол и исполнил коронное Siiiiiiiii, но радовались португальцы недолго — уже через пять минут они зевнули атаку сборной Ганы, Кудус рванул в лицевую и прострелил во вратарскую, мяч проскочил между ног Данилу, а Андре Айю расстрелял ворота.

    И началось — португальцы бросились в атаку и Бруну Фернандеш за две минуты организовал своими роскошными пасами два гола — сначала для Жоау Феликса, а потом для Рафаэла Леау.

    Жоау Феликс

    Африканцы не собирались сдаваться, а помогало им то, что Португалия, поведя в счете, не могла решить, как действовать дальше — продолжать прессинговать или закрываться в обороне.

    Ганцы капитализировали этот хаос, сократив отставание до минимума на 89-й минуте, а в компенсированное время едва не ушли от поражения.

    Матч, который грозил остаться скучным боданием в центре поля, выдал огненную концовку, которая компенсировала вялое начало.

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    Герой дня

    Главным героем игрового дня стал нападающий сборной Бразилии Ришарлисон, который оформил дубль в матче с Сербией, принеся своей команде победу в стартовом матче ЧМ-2022.

    Форвард, выступающий за «Тоттенхэм», был не слишком заметен в первом тайме, но внезапно обнаружил свое присутствие на поле на 62-й минуте, удачно сыграл на добивании.

    Ришарлисон

    А спустя 11 минут, после передачи Винисиуса Жуниора, нападающий удвоил преимущество «селесао», исполнив после каждого из голов один из десяти заранее заготовленных бразильцами победных танцев.

    За семь последних матчей в составе Бразилии у Ришарлисона 9 голов. Всего у него 19 мячей за национальную команду — больше всех с момента его дебюта (сентябрь 2018-го).

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  • Вчера

    • Отметим, что в этом матче бразильцы полностью превзошли сербов по ударам. Балканская команда за матч пробила всего четыре раза, все — мимо ворот. У Бразилии 24 удара, 10 из них пришлись в створ.

    Неудачник дня

    На этот раз неудачник дня это не игрок, который сыграл плохо или допустил ошибку, а буквально игрок, которому не повезло.

    В компенсированное время матча Португалия — Гана африканцы, который проигрывали со счетом 2:3, вполне могли уйти от поражения благодаря ошибке вратаря Диогу Кошты, который, как говорится «дал Левенца».

    Иньяки крадется

    На девятой добавленной минуте Кошта забрал мяч в руки, взял паузу, дождался, пока все футболисты уйдут из штрафной, и положил его на газон.

    Но 23-летний вратарь сборной Португалии забыл посмотреть через плечо не заметив притаившегося почти в воротах Иньяки Уильямса, который ждал своего момента.

    Правда, в отличие от Андрея Аршавина в 2008 году, Уильямсу катастрофически не повезло: выскочивший из-за спины вратаря форвард «Атлетика» попытался забрать мяч, но в самый ответственный момент поскользнулся и упал.

    Невезучий Уильямс

    А пока ганец поднимался, прибежали защитники сборной Португалии, который вместе с Коштой ликвидировали опасность.

    Гол дня

    В матче Бразилия — Сербия был забит не просто лучший гол дня, это был лучший гол первого тура. А в перспективе и лучший гол как минимум группового этапа, а как максим — всего турнира. Потому, что переплюнуть Ришарлисона будет непросто.

    На 73-й минуте Винисиус прорвался по левому флангу и внешней стороной стопы выполнил низкий навес в центр штрафной сборной Сербии.

    Ришарлисон

    Мяч, зацепив колено Илича, оказался у Ришарлисона, который первым касанием подбросил его вверх, а затем нанес роскошный удар в падении «боковыми ножницами». Снаряд просвистел над плечом Вельковича и оказался в сетке ворот.

    Примечательно, что Ришарлисон вспомнил, как совсем недавно забил очень похожим образом на тренировке бразильской сборной в Турине, где «селесао» провели несколько дней перед отлетом в Катар.

  • Не знаю, видели ли вы, но я забил аналогичный гол на тренировке в Италии. Делаешь на тренировке — получается в игре. У меня появилась возможность развернуться и нанести красивый удар. Спасибо партнерам по команде. Я говорил, что нам будет сложно пробить оборону соперника, но я привык в Англии играть против закрытых команд. Хорошо, что получилось забить дважды!
  • Ришарлисон

    • Сэйв дня

    Матч Швейцария — Камерун не изобиловал голами, но вратарям пришлось потрудиться. Швейцарский голкипер Ян Соммер сделал пять сэйвов, а его африканский коллега Андре Онана — два (и на один меньше, чем нужно).

    Но именно один из сэйвов стража ворот сборной Сенегала стал самым ярким спасением дня, и случилось это на 67-й минуте.

    Андре Онана

    В быстрой атаке Сильван Видмер справа вырезал передачу в центр на Рубена Варгаса, который в касание мощно пробил в ближний угол — Онана ухитрился среагировать и в прыжке корпусом отбил снаряд на угловой.

    А единственный победный гол в итоге в ворота африканской команды забил нападающий Брил Эмболо, который родился в Сенегале, но вырос и начал заниматься футболом в Швейцарии, в итоге выбрав ее сборную.

    Брил Эмболо

    Форвард не стал праздновать забитый мяч.

    Цифра дня

    Цифра этого дня — пять. Ровно на стольки чемпионатах мира забивал лидер португальской сборной Кришиану Роналду, и это пока непревзойденный результат.

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  • 22/11/2022

    • Реализовал довольно спорный пенальти в матче против Ганы, Криштиану стал первым в истории футболистом, забивавшим на пяти мундиалях. До этого на ЧМ-2006, ЧМ-2010 и ЧМ-2014 он забил по одному голу, а на ЧМ-2018 — четыре.

    Рекордный год Роналду исполнил свое коронное Siiiu на фоне нарисованного на трибунах Лео Месси, который забил только на четырех ЧМ, также как легендарный бразилец Пеле и немцы Уве Зеелер и Мирослав Клозе.

    Криштиану Роналду

    По количеству голов на ЧМ 37-летний португалец догнал в числе прочих Диего Марадону, Руди Феллера и Ривалдо. До рекорда Мирослава Клозе (16 голов) Роналду осталось забить восемь мячей.

    Правда, достижение было немного подпорчено тем, как оно было добыто, о чем не забыл напомнить главный тренер сборной Ганы Отто Аддо, в ответ на упоминание рекорда саркастично заявивший: «Поздравляю. Судьи преподнесли Роналду особый подарок».

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