Дневник ЧМ-2022. Шедевр Ришарлисона, рекорд Роналду и призрак Левенца

В четверг, 24 ноября, на чемпионате мира по футболу, проходящем в Катаре, состоялись четыре матча группового этапа: Швейцария не без труда одолела Камерун (1:0), Уругвай и Южная Корея скатали «сухую» ничью, Португалия устроила перестрелку с Ганой (3:2), а бразильцы взяли верх над Сербией (2:0) . LiveSport.Ru подводит итоги игрового дня.

Событие дня

Главным событием дня стал матч сборных Ганы и Португалии, хотя первый тайм встречи группы Н не предвещал этого.

Казалось, что встреча на «Стэдиум 974» станет достойным продолжением двух предыдущих матчей игрового дня, в которых команды на четверых забили всего один мяч.

Команда Фернандо Сантуша упорно пыталась вскрыть ганцев через центр, но раз за разом натыкалась на стену из трех опорников, которым помогали два нападающих. В результате движение было, а прогресса не было, и лишь забытый всеми Отавио скучал на фланге.

Впрочем, нельзя не отметить гол Роналду, забитый на исходе получаса игры и не засчитанный из-за того, что Криштиану при отборе подтолкнул Джику, а тот очень охотно упал.

Игру вскрыл пенальти, заработанный португальцами во втором тайме, и будем откровенны — весьма сомнительный.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Криштиану Роналду в борьбе с Мохаммедом Салису сам заплел ноги сопернику и тут же картинно упал, но арбитр Исмаил Эльфат купился, а ВАР на матче, похоже вообще не работал, поскольку ранее был куда более реальный повод назначить пенальти за фол на Жоау Феликсе, но судья не решился, а видеоассистент не помог.

Роналду забил гол и исполнил коронное Siiiiiiiii, но радовались португальцы недолго — уже через пять минут они зевнули атаку сборной Ганы, Кудус рванул в лицевую и прострелил во вратарскую, мяч проскочил между ног Данилу, а Андре Айю расстрелял ворота.

И началось — португальцы бросились в атаку и Бруну Фернандеш за две минуты организовал своими роскошными пасами два гола — сначала для Жоау Феликса, а потом для Рафаэла Леау.

Жоау Феликс globallookpress.com

Африканцы не собирались сдаваться, а помогало им то, что Португалия, поведя в счете, не могла решить, как действовать дальше — продолжать прессинговать или закрываться в обороне.

Ганцы капитализировали этот хаос, сократив отставание до минимума на 89-й минуте, а в компенсированное время едва не ушли от поражения.

Матч, который грозил остаться скучным боданием в центре поля, выдал огненную концовку, которая компенсировала вялое начало.

Герой дня

Главным героем игрового дня стал нападающий сборной Бразилии Ришарлисон, который оформил дубль в матче с Сербией, принеся своей команде победу в стартовом матче ЧМ-2022.

Форвард, выступающий за «Тоттенхэм», был не слишком заметен в первом тайме, но внезапно обнаружил свое присутствие на поле на 62-й минуте, удачно сыграл на добивании.

А спустя 11 минут, после передачи Винисиуса Жуниора, нападающий удвоил преимущество «селесао», исполнив после каждого из голов один из десяти заранее заготовленных бразильцами победных танцев.

За семь последних матчей в составе Бразилии у Ришарлисона 9 голов. Всего у него 19 мячей за национальную команду — больше всех с момента его дебюта (сентябрь 2018-го).

Отметим, что в этом матче бразильцы полностью превзошли сербов по ударам. Балканская команда за матч пробила всего четыре раза, все — мимо ворот. У Бразилии 24 удара, 10 из них пришлись в створ.

Неудачник дня

На этот раз неудачник дня это не игрок, который сыграл плохо или допустил ошибку, а буквально игрок, которому не повезло.

В компенсированное время матча Португалия — Гана африканцы, который проигрывали со счетом 2:3, вполне могли уйти от поражения благодаря ошибке вратаря Диогу Кошты, который, как говорится «дал Левенца».

Иньяки крадется globallookpress.com

На девятой добавленной минуте Кошта забрал мяч в руки, взял паузу, дождался, пока все футболисты уйдут из штрафной, и положил его на газон.

Но 23-летний вратарь сборной Португалии забыл посмотреть через плечо не заметив притаившегося почти в воротах Иньяки Уильямса, который ждал своего момента.

Правда, в отличие от Андрея Аршавина в 2008 году, Уильямсу катастрофически не повезло: выскочивший из-за спины вратаря форвард «Атлетика» попытался забрать мяч, но в самый ответственный момент поскользнулся и упал.

Невезучий Уильямс globallookpress.com

А пока ганец поднимался, прибежали защитники сборной Португалии, который вместе с Коштой ликвидировали опасность.

Гол дня

В матче Бразилия — Сербия был забит не просто лучший гол дня, это был лучший гол первого тура. А в перспективе и лучший гол как минимум группового этапа, а как максим — всего турнира. Потому, что переплюнуть Ришарлисона будет непросто.

На 73-й минуте Винисиус прорвался по левому флангу и внешней стороной стопы выполнил низкий навес в центр штрафной сборной Сербии.

Мяч, зацепив колено Илича, оказался у Ришарлисона, который первым касанием подбросил его вверх, а затем нанес роскошный удар в падении «боковыми ножницами». Снаряд просвистел над плечом Вельковича и оказался в сетке ворот.

Примечательно, что Ришарлисон вспомнил, как совсем недавно забил очень похожим образом на тренировке бразильской сборной в Турине, где «селесао» провели несколько дней перед отлетом в Катар.

Не знаю, видели ли вы, но я забил аналогичный гол на тренировке в Италии. Делаешь на тренировке — получается в игре. У меня появилась возможность развернуться и нанести красивый удар. Спасибо партнерам по команде. Я говорил, что нам будет сложно пробить оборону соперника, но я привык в Англии играть против закрытых команд. Хорошо, что получилось забить дважды! Ришарлисон

Сэйв дня

Матч Швейцария — Камерун не изобиловал голами, но вратарям пришлось потрудиться. Швейцарский голкипер Ян Соммер сделал пять сэйвов, а его африканский коллега Андре Онана — два (и на один меньше, чем нужно).

Но именно один из сэйвов стража ворот сборной Сенегала стал самым ярким спасением дня, и случилось это на 67-й минуте.

Андре Онана globallookpress.com

В быстрой атаке Сильван Видмер справа вырезал передачу в центр на Рубена Варгаса, который в касание мощно пробил в ближний угол — Онана ухитрился среагировать и в прыжке корпусом отбил снаряд на угловой.

А единственный победный гол в итоге в ворота африканской команды забил нападающий Брил Эмболо, который родился в Сенегале, но вырос и начал заниматься футболом в Швейцарии, в итоге выбрав ее сборную.

Брил Эмболо globallookpress.com

Форвард не стал праздновать забитый мяч.

Цифра дня

Цифра этого дня — пять. Ровно на стольки чемпионатах мира забивал лидер португальской сборной Кришиану Роналду, и это пока непревзойденный результат.

Реализовал довольно спорный пенальти в матче против Ганы, Криштиану стал первым в истории футболистом, забивавшим на пяти мундиалях. До этого на ЧМ-2006, ЧМ-2010 и ЧМ-2014 он забил по одному голу, а на ЧМ-2018 — четыре.

Рекордный год Роналду исполнил свое коронное Siiiu на фоне нарисованного на трибунах Лео Месси, который забил только на четырех ЧМ, также как легендарный бразилец Пеле и немцы Уве Зеелер и Мирослав Клозе.

Криштиану Роналду globallookpress.com

По количеству голов на ЧМ 37-летний португалец догнал в числе прочих Диего Марадону, Руди Феллера и Ривалдо. До рекорда Мирослава Клозе (16 голов) Роналду осталось забить восемь мячей.

Правда, достижение было немного подпорчено тем, как оно было добыто, о чем не забыл напомнить главный тренер сборной Ганы Отто Аддо, в ответ на упоминание рекорда саркастично заявивший: «Поздравляю. Судьи преподнесли Роналду особый подарок».