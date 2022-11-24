Дневник ЧМ-2022. Японская сенсация, возвращение тики-таки и хорватская тоска

Событие дня
Главным событием дня стал, разумеется, матч сборных Германии и Японии. Встреча группы Е получилась зрелищной и окончилась совсем не так, как ждали эксперты и большинство болельщиков.
Хотя поначалу события развивались довольно ожидаемо — немцы полностью доминировали в первом тайме, заставляя японцев прижиматься к собственной штрафной.
Процент владения мячом Бундестим в первом тайме составлял нешуточные 80%, а ударов подопечные Флика за 45 минут нанесли целых 14. Вот только по-настоящему опасных моментов создавать не удавалось.
Впрочем, тактика, при которой мяч быстро перемещается от одного фланга к другому, принесла в итоге результат — регулярно остававшийся без присмотра латераль Раум заставил сфолить на себе голкипера японцев Гонду, а заработанный пенальти уверенно реализовал Гюндоган.
Впрочем, опасные для команда Флика звоночки были уже в первом тайме — игроки сборной Японии время от времени прорывались в контратаках по правому флангу и уже на 8-й минуте это привело к голу Маэды, не засчитанному из-за офсайда.
В перерыве наставник «синих самураев» Хадзиме Мориясу перестроил игру команды с 4-4-2 на 5-2-3, выпустив дополнительного защитника, и сборная Японии начала перехватывать инициативу, сделав игру обоюдоострой.
Немцы, у ворот которых также начали возникать опасные моменты, могли удвоить преимущество в середине второго тайма, но Гонда совершил три блистательных сэйва подряд, после чего «самураи» выбежали в контратаку, оказавшуюся голевой.
Пытаться удержать ничью азиаты не стали, через десять минут проведя еще одну разящую контратаку, завершившуюся забитым мячом.
В оставшиеся до свистка 15 минут немцы отчаянно пытались организовать навал, в компенсированное время к чужим воротам на стандарты даже пришел Мануэль Ноейр, но уйти от поражения Бундестим не удалось.
Второй мундиаль подряд сборная Германии начинает с поражения — четыре года назад она уступила в «Лужниках» Мексике (0:1).
К тому же это второе подряд поражение от азиатских команд на чемпионатах мира — на ЧМ-2018 немцы уступили со счетом 0:2 Южной Корее, не выйдя из группы.
Герой дня
Разумеется, герой дня принимал участие в главном матче дня — это японский вингер Такума Асано. Как не отметить парня, который забил гол, принесший «синим самураям» историческую победу. И это не наша оценка, а слова наставника японской сборной Хадзиме Мориясу.
Асано — парень непростой судьбы. Шесть лет назад оказался в лондонском «Арсенале», за который так и не сыграл ни матча, поскольку не получил разрешение на работу.
«Канониры» отправили его в аренду в Бундеслигу, где он не закрепился ни в «Штутгарте», ни в «Ганновере». Зато потом Асано перебрался в «Партизан», где провел успешные два сезона и вернулся в Германию, чтобы не менее успешно играть за «Бохум».
Не слишком стабильный правый вингер с взрывной скоростью, за которую его прозвали «Ягуар», мог пропустить мундиаль из-за травмы, но судьба оказалась к нему благосклонной.
На 83-й минуте матча, после углового немцев японцы убежали в стремительную контратаку. Итакура выполнил передачу на ход Асано, тот ворвался справа в штрафную и отличным ударом с острого угла под перекладину поразил ворота.
Нойер изначально неплохо закрывал ближний угол и стоял стеной, но в решающий момент почему-то дрогнул и отвернулся, позволив Такуме поразить ворота.
Неудачники дня
Главными неудачниками дня стали зрители встречи Марокко — Хорватия, который пока по праву забрал себе лавры самого скучного матча чемпионата мира в Катаре.
Это была уже третья безголевая ничья на турнире, но, пожалуй, самая унылая — на низких скоростях и совершенно без опасных моментов.
Марокканцы отсиживались в обороне, совершенно не используя динамичный дуэт фланговых защитников Хакими («ПСЖ») и Мазрауи («Бавария»), а хорваты неторопливо и безуспешно пытались подобрать ключи к воротам соперника.
За весь матч команды лишь по 2 раза ударили в створ, а опасный момент и вовсе был лишь один, у экс-армейца Николы Влашича в конце первого тайма, но тут не сплоховал вратарь африканцев Буну.
Но на второй тайм Влашич не вышел из-за повреждения, а без него хорваты сосредоточились на безвредных стандартах и владении мячом под свист трибун.
Обе команды, похоже, были довольны ничейным результатом, в отличие от болельщиков.
Гол дня
В третьем матче игрового дня испанцы полностью деклассировали сборную Коста-Рики, забив семь безответных голов — и за себя, и за хорватов с марокканцами. Не самая крупная победа на мундиалях, но одна из них.
Выбирать, было из чего, но самым красивым вышел гол Гави на 74-й минуте, ставший уже пятым в этой встрече.
Испанцы разогнали атаку чуть левее центра и Мората попытался переиграть Кейлора Наваса в левой части штрафной, но тот парировал удар с острого угла.
Альваро успел догнать полетевший на фланг мяч и мягко навесил к границе штрафной, где набежавший из глубины Гави с лету технично пробил внешней стороной стопы мимо защитника аккурат под ближнюю штангу, рикошетом от которой снаряд и влетел в сетку ворот.
Хавбек «Барселоны» в возрасте 18 лет и 110 дней стал самым молодым дебютантом сборной Испании на ЧМ и самым молодым автором гола за «Фурию Роха» на мундиалях.
Лишь двум футболистам удавалось отметиться голом на чемпионате мира в более юном возрасте. Рекорд принадлежит Пеле — он забил за Бразилию в 1958 году в 17 лет и 239 дней. Мануэль Росас забил за Мексику в 1930 году в 18 лет и 93 дня.
Сэйв дня
На лавры голкипера, совершившего самый красивый сэйв дня серьезно претендовал японец Гонда, который блистал в матче с Германией, но все же был в этот день куда более важный сэйв.
В матче Бельгия — Канада явными фаворитами были «красные дьяволы», но североамериканская команда решила продолжить тренд на свержение авторитетов, и с первых минут знатно прижала европейцев к их штрафной.
А на 10-й минуте «кленовые листья» заработали пенальти — после подачи с углового Бушанан пробил по воротам, и мяч попал в отставленную руку Карраско.
Пробивать взялся звездный нападающий канадской сборной Альфонсо Дэвис, но бельгийский вратарь Тибо Куртуа потащил удар игрока «Баварии», который с «точки» низом не очень сильно пробил в левый угол ворот.
Куртуа угадал направление удара и в прыжке отбил мяч перед собой, а Альфонсо не смог подстроиться под отскок и сыграть на добивании.
В итоге спасение Куртуа оказалось ключевым — бельгийцы сумели перехватить инициативу и добиться минимального преимущества. Кто знает, как все обернулось бы, если бы не сэйв Тибо.
Цифры дня
Сборная Испании отдала 976 точных передач в течение игры ЧМ-2022 с Коста-Рикой (7:0). Всего у команды Луиса Энрике 1043 паса, точность — 93,58%.
Испанцы сделали больше точных передач, чем Польша, Иран, Коста-Рика, Япония и Саудовская Аравия вместе взятые (906).
Процент владения мячом — 81,8%. Это лучший результат в истории ЧМ. До сих пор по этому показателю лидировала Аргентина, которая в 2010-м не отдавала мяч Греции 80,3% времени.
Про удары даже говорить нечего, «Фурия» забила 7 голов восемью ударами в створ, в то время как у костариканцев нет не то что ударов в створ, а ударов в целом. Да и касаний в чужой штрафной на их счету всего 2.
Ноль ударов в матче чемпионата мира случился второй раз в истории (а точнее с 1966 года, когда начался учет). Причем первый случай тоже на счету сборной Коста-Рики — в 1990 году она не могла ничего противопоставить бразильцам.
Протест дня
Протесты на мундиале в Катаре продолжатся — игроки сборной Германии перед матчем с Японией закрыли рты руками на командном фото.
Это стало реакцией на все те же запреты со стороны ФИФА (с подачи властей Катара) носить капитанские повязки с надписью One Love.
Из-за этого запрета, оглашенного за несколько дней до старта турнира, Немецкий футбольный союз был намерен подать иск против ФИФА в CAS – немцы хотели, чтобы Мануэлю Нойеру разрешили носить повязку на ЧМ.
В итоге немецкий вратарь не стал рисковать возможной дисквалификацией, но внимание к проблеме немцы все равно привлекли.
И вряд ли это последний протест на чемпионате мира. Напряжение вокруг мундиаля в Катаре лишь нарастает.