Дневник ЧМ-2022. Японская сенсация, возвращение тики-таки и хорватская тоска

В среду, 23 ноября, на чемпионате мира по футболу, проходящем в Катаре, состоялись четыре матча группового этапа: Хорватия и Марокко скатали «сухую» ничью, Япония сенсационно одолела Германию (2:1), испанцы уничтожили Коста-Рику (7:0), а Бельгия не без труда одолела Канаду (1:0). LiveSport.Ru подводит итоги игрового дня.

Событие дня

Главным событием дня стал, разумеется, матч сборных Германии и Японии. Встреча группы Е получилась зрелищной и окончилась совсем не так, как ждали эксперты и большинство болельщиков.

Хотя поначалу события развивались довольно ожидаемо — немцы полностью доминировали в первом тайме, заставляя японцев прижиматься к собственной штрафной.

Процент владения мячом Бундестим в первом тайме составлял нешуточные 80%, а ударов подопечные Флика за 45 минут нанесли целых 14. Вот только по-настоящему опасных моментов создавать не удавалось.

Впрочем, тактика, при которой мяч быстро перемещается от одного фланга к другому, принесла в итоге результат — регулярно остававшийся без присмотра латераль Раум заставил сфолить на себе голкипера японцев Гонду, а заработанный пенальти уверенно реализовал Гюндоган.

Илкай Гюндоган globallookpress.com

Впрочем, опасные для команда Флика звоночки были уже в первом тайме — игроки сборной Японии время от времени прорывались в контратаках по правому флангу и уже на 8-й минуте это привело к голу Маэды, не засчитанному из-за офсайда.

В перерыве наставник «синих самураев» Хадзиме Мориясу перестроил игру команды с 4-4-2 на 5-2-3, выпустив дополнительного защитника, и сборная Японии начала перехватывать инициативу, сделав игру обоюдоострой.

Немцы, у ворот которых также начали возникать опасные моменты, могли удвоить преимущество в середине второго тайма, но Гонда совершил три блистательных сэйва подряд, после чего «самураи» выбежали в контратаку, оказавшуюся голевой.

Рицу Доан сравнял счет globallookpress.com

Пытаться удержать ничью азиаты не стали, через десять минут проведя еще одну разящую контратаку, завершившуюся забитым мячом.

В оставшиеся до свистка 15 минут немцы отчаянно пытались организовать навал, в компенсированное время к чужим воротам на стандарты даже пришел Мануэль Ноейр, но уйти от поражения Бундестим не удалось.

Сборная Японии globallookpress.com

Второй мундиаль подряд сборная Германии начинает с поражения — четыре года назад она уступила в «Лужниках» Мексике (0:1).

К тому же это второе подряд поражение от азиатских команд на чемпионатах мира — на ЧМ-2018 немцы уступили со счетом 0:2 Южной Корее, не выйдя из группы.

Герой дня

Разумеется, герой дня принимал участие в главном матче дня — это японский вингер Такума Асано. Как не отметить парня, который забил гол, принесший «синим самураям» историческую победу. И это не наша оценка, а слова наставника японской сборной Хадзиме Мориясу.

Асано — парень непростой судьбы. Шесть лет назад оказался в лондонском «Арсенале», за который так и не сыграл ни матча, поскольку не получил разрешение на работу.

«Канониры» отправили его в аренду в Бундеслигу, где он не закрепился ни в «Штутгарте», ни в «Ганновере». Зато потом Асано перебрался в «Партизан», где провел успешные два сезона и вернулся в Германию, чтобы не менее успешно играть за «Бохум».

Такума изображает «когти Ягуара» после гола Германии globallookpress.com

Не слишком стабильный правый вингер с взрывной скоростью, за которую его прозвали «Ягуар», мог пропустить мундиаль из-за травмы, но судьба оказалась к нему благосклонной.

На 83-й минуте матча, после углового немцев японцы убежали в стремительную контратаку. Итакура выполнил передачу на ход Асано, тот ворвался справа в штрафную и отличным ударом с острого угла под перекладину поразил ворота.

Нойер пропускает globallookpress.com

Нойер изначально неплохо закрывал ближний угол и стоял стеной, но в решающий момент почему-то дрогнул и отвернулся, позволив Такуме поразить ворота.

Неудачники дня

Главными неудачниками дня стали зрители встречи Марокко — Хорватия, который пока по праву забрал себе лавры самого скучного матча чемпионата мира в Катаре.

Это была уже третья безголевая ничья на турнире, но, пожалуй, самая унылая — на низких скоростях и совершенно без опасных моментов.

Марокканцы отсиживались в обороне, совершенно не используя динамичный дуэт фланговых защитников Хакими («ПСЖ») и Мазрауи («Бавария»), а хорваты неторопливо и безуспешно пытались подобрать ключи к воротам соперника.

Марокко — Хорватия globallookpress.com

За весь матч команды лишь по 2 раза ударили в створ, а опасный момент и вовсе был лишь один, у экс-армейца Николы Влашича в конце первого тайма, но тут не сплоховал вратарь африканцев Буну.

Но на второй тайм Влашич не вышел из-за повреждения, а без него хорваты сосредоточились на безвредных стандартах и владении мячом под свист трибун.

Обе команды, похоже, были довольны ничейным результатом, в отличие от болельщиков.

Гол дня

В третьем матче игрового дня испанцы полностью деклассировали сборную Коста-Рики, забив семь безответных голов — и за себя, и за хорватов с марокканцами. Не самая крупная победа на мундиалях, но одна из них.

Выбирать, было из чего, но самым красивым вышел гол Гави на 74-й минуте, ставший уже пятым в этой встрече.

Испанцы разогнали атаку чуть левее центра и Мората попытался переиграть Кейлора Наваса в левой части штрафной, но тот парировал удар с острого угла.

Альваро успел догнать полетевший на фланг мяч и мягко навесил к границе штрафной, где набежавший из глубины Гави с лету технично пробил внешней стороной стопы мимо защитника аккурат под ближнюю штангу, рикошетом от которой снаряд и влетел в сетку ворот.

Хавбек «Барселоны» в возрасте 18 лет и 110 дней стал самым молодым дебютантом сборной Испании на ЧМ и самым молодым автором гола за «Фурию Роха» на мундиалях.

Лишь двум футболистам удавалось отметиться голом на чемпионате мира в более юном возрасте. Рекорд принадлежит Пеле — он забил за Бразилию в 1958 году в 17 лет и 239 дней. Мануэль Росас забил за Мексику в 1930 году в 18 лет и 93 дня.

Сэйв дня

На лавры голкипера, совершившего самый красивый сэйв дня серьезно претендовал японец Гонда, который блистал в матче с Германией, но все же был в этот день куда более важный сэйв.

В матче Бельгия — Канада явными фаворитами были «красные дьяволы», но североамериканская команда решила продолжить тренд на свержение авторитетов, и с первых минут знатно прижала европейцев к их штрафной.

А на 10-й минуте «кленовые листья» заработали пенальти — после подачи с углового Бушанан пробил по воротам, и мяч попал в отставленную руку Карраско.

Пробивать взялся звездный нападающий канадской сборной Альфонсо Дэвис, но бельгийский вратарь Тибо Куртуа потащил удар игрока «Баварии», который с «точки» низом не очень сильно пробил в левый угол ворот.

Тибо Куртуа globallookpress.com

Куртуа угадал направление удара и в прыжке отбил мяч перед собой, а Альфонсо не смог подстроиться под отскок и сыграть на добивании.

В итоге спасение Куртуа оказалось ключевым — бельгийцы сумели перехватить инициативу и добиться минимального преимущества. Кто знает, как все обернулось бы, если бы не сэйв Тибо.

Цифры дня

Сборная Испании отдала 976 точных передач в течение игры ЧМ-2022 с Коста-Рикой (7:0). Всего у команды Луиса Энрике 1043 паса, точность — 93,58%.

Испанцы сделали больше точных передач, чем Польша, Иран, Коста-Рика, Япония и Саудовская Аравия вместе взятые (906).

Процент владения мячом — 81,8%. Это лучший результат в истории ЧМ. До сих пор по этому показателю лидировала Аргентина, которая в 2010-м не отдавала мяч Греции 80,3% времени.

Про удары даже говорить нечего, «Фурия» забила 7 голов восемью ударами в створ, в то время как у костариканцев нет не то что ударов в створ, а ударов в целом. Да и касаний в чужой штрафной на их счету всего 2.

Ноль ударов в матче чемпионата мира случился второй раз в истории (а точнее с 1966 года, когда начался учет). Причем первый случай тоже на счету сборной Коста-Рики — в 1990 году она не могла ничего противопоставить бразильцам.

Протест дня

Протесты на мундиале в Катаре продолжатся — игроки сборной Германии перед матчем с Японией закрыли рты руками на командном фото.

Это стало реакцией на все те же запреты со стороны ФИФА (с подачи властей Катара) носить капитанские повязки с надписью One Love.

Сборная Германии globallookpress.com

Из-за этого запрета, оглашенного за несколько дней до старта турнира, Немецкий футбольный союз был намерен подать иск против ФИФА в CAS – немцы хотели, чтобы Мануэлю Нойеру разрешили носить повязку на ЧМ.

В итоге немецкий вратарь не стал рисковать возможной дисквалификацией, но внимание к проблеме немцы все равно привлекли.

Мануэль Нойер Вратарь сборной Германии Я не хотел ослаблять команду дисквалификациями, лишениями очков или желтыми карточками. Поэтому когда первые сборные начали носить официальную повязку ФИФА, стало ясно, что мы будем на их стороне. Тот факт, что такое решение было принято в последнюю минуту, стал для нас неприятным сюрпризом. Это затронуло не только нас, но и все другие страны, которые хотели принять участие. Выбор момента [для запрета] был ужасным для меня. Мы обсуждали [фото с закрытыми ртами], и все согласились. Мы сказали, что они могут забрать нашу повязку, но они никогда не заставят нас замолчать, независимо от того, как сильно этого хочет ФИФА. Мы отстаиваем наши ценности и права человека. Мы хотели показать это.

И вряд ли это последний протест на чемпионате мира. Напряжение вокруг мундиаля в Катаре лишь нарастает.